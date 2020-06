ലോക്ഡൗണില്‍ അനുശ്രീ വ്യത്യസ്തമാര്‍ന്ന ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളുടെ തിരക്കിലാണ്. സാരിയിലും മുണ്ടുടുത്തും മോഡേണ്‍ വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞുമുള്ള നടിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ മുമ്പു വൈറലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വെള്ളത്തില്‍ വച്ചുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് തരംഗമാകുന്നത്.

വീടിനു സമീപത്തെ പുഴയിലിറങ്ങിയാണ് നടി ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പോസ് ചെയ്തത്. നടിയ്‌ക്കൊപ്പം സഹോദരന്‍ അനൂപ് മുരളിയും പുഴയിലിറങ്ങി. തോരാതെ മഴ പെയ്യുന്നതിനാല്‍ പുഴയില്‍ നല്ല അടിയൊഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ സുരക്ഷയെ കരുതി പുഴയിലിറങ്ങിയ സഹോദരന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുശ്രീ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ ചിത്രങ്ങളും ഷൂട്ടിങ് വീഡിയോയും പങ്കുവെച്ചു.

