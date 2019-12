തമിഴ് നടന്‍ സൂര്യയുടെ കടുത്ത ആരാധികയാണ് അനുശ്രീ. ഡയമണ്ട് നെക്ക്‌ലെസ്, മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം തുടങ്ങി നിരവധി ഹിറ്റ് മലയാള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടനടിയായ അനുശ്രീയുടെ 'സൂര്യാരാധനയും' ഇൻഡസ്ട്രിയില്‍ പ്രസിദ്ധമാണ്. അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും സൂര്യയുടെ പത്‌നിയായ ജ്യോതികയായി ജനിക്കണമെന്നതാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും നടി പറയുകയുണ്ടായി. എന്നെങ്കിലും സൂര്യയുടെ നായികയാവണമെന്നതും തന്റെ ചിരകാല അഭിലാഷമാണെന്നും നടി പറഞ്ഞു. ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് അനുശ്രീ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

അനുശ്രീയുടെ വാക്കുകള്‍

സൂര്യയുടെ കടുത്ത ആരാധികയാണ് ഞാന്‍. എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുള്ളത്, അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും ജ്യോതികയായി ജനിക്കാനാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴും ജ്യോതിക തന്നെ സൂര്യയെ വിവാഹം ചെയ്യണം. പ്രമോഷന്‍ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി സൂര്യ കേരളത്തിലെത്തുമ്പോഴെല്ലാം പല ചാനലുകളില്‍ നിന്നും വിളികളെത്താറുണ്ട്. അപ്പോയിന്‍മെന്റ് എടുത്തു തരട്ടേയെന്ന് ചോദിച്ച്. ഞാന്‍ വേണ്ടെന്നു പറയും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എന്നു ഞാന്‍ അഭിനയിക്കുന്നോ, അന്നേ എനിക്കു കാണേണ്ടൂ. എന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായി കണ്ടാല്‍ മതി. അതിനു ശേഷം ഫാന്‍ ആണെന്നറിഞ്ഞാല്‍ മതി. എന്നെ കളിയാക്കാനും ചൊറിയാനും സുഹൃത്തുക്കളും കസിന്‍സുമെല്ലാം 'സൂര്യയ്ക്കിട്ട് കുത്തുക'യാണ് ചെയ്യാറ്. സിനിമയിലും പുറത്തും പ്രസിദ്ധമാണ് എന്റെ സൂര്യാരാധന.

