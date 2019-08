ബോളിവുഡ് താരം അനുഷ്‌ക ശര്‍മയാണ്‌ ഇപ്പോള്‍ ട്രോളര്‍മാരുടെ ഇര. കാരണമോ അനുഷ്‌ക തന്നെ പങ്കുവച്ച ഒരു ബിക്കിനി ചിത്രവും.

ഓറഞ്ചും വെള്ളയും വരകളുള്ള ഒരു ബിക്കിനി ചിത്രം അനുഷ്‌ക ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ തിരക്കുകളില്‍ നിന്ന് താല്‍ക്കാലികമായി വിടപറഞ്ഞ അനുഷ്‌ക ഒരു കടല്‍ത്തീരത്ത് ഇരിക്കുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു അത്.

ചിത്രം വൈറലായതോടെ ട്വിറ്റര്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ട്രോളര്‍മാര്‍ അതേറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

