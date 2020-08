ബോളിവുഡിന്റെയും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെയും ആരാധകർക്ക് സന്തോഷം പകർന്നാണ് വിരുഷ്ക എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലറിയപ്പെടുന്ന വിരാട്- അനുഷ്ക ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞതിഥി വിരുന്നെത്തുന്ന വാർത്ത പങ്കുവച്ചത്. പുതിയ സ്റ്റാർകിഡിനെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആരാധകരും . മാത്രമല്ല വാർത്ത പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ ട്രോളുകളും മീമുകളും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. ബോളിവുഡിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും താരമൂല്യമുള്ള ഒരു താരപുത്രനെ ചുറ്റിപറ്റിയാണ് ട്രോളുകളേറെയും. വേറാരുമല്ല കരീന കപൂർ ഖാന്റെയും സെയ് ഫ് അലി ഖാന്റെയും മകൻ തൈമൂറിനെയാണ് ട്രോളന്മാർ ആഘോഷിക്കുന്നത്.

Taimur after hearing news of Virushka's kid pic.twitter.com/SSq2ejiVxc — Mehul arora (@me_mehul02) August 27, 2020

തന്റെ സ്ഥാനം തട്ടിയെടുക്കാൻ വരുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുന്ന തൈമൂറിന്റെ മീമുകളും ട്രോളുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിരി പടർത്തുകയാണ്.

തൈമൂറിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കും ഒരു കുഞ്ഞതിഥി വന്നെത്താൻ പോകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നടി കരീന കപൂറും സെയ് ഫ് അലി ഖാനും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു അതിഥി കൂടി വരാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചത്..കൊറോണക്കാലത്ത് ​ഗർഭിണിയായ കരീനയ്ക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞും കൊറോണിയൽ എന്നറിയപ്പെടും എന്ന വാർത്തകളും വൈറലായിരുന്നു.

#ViratKohli

After getting the news about #Virushka



Taimur ryt now - pic.twitter.com/75c8bS3uWd — THE | Epic Blogger | (@Kush_official_) August 27, 2020

കൊറോണ കാലത്ത് ഗർഭം ധരിച്ച കുട്ടികളെ കൊറോണിയലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും 2020 ഡിസംബറിന് ശേഷമായിരിക്കും ജനിക്കുക. വിരുഷ്ക ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞും കൊറോണിയൽ ​ഗണത്തിൽ ആണ് ഉൾപ്പെടുക. ഞങ്ങളിനി മൂന്ന്, വരുന്നു 2021 ജനുവരിയിൽ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് അച്ഛനമ്മമാരാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സന്തോഷം വിരുഷ്ക പങ്കുവച്ചത്.

