അല്‍ഫോണ്‍സ് പുത്രന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രേമത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അഭിനേത്രിയാണ് അനുപമ പരമേശ്വരന്‍. പിന്നീട് തെലുങ്ക് സിനിമാലോകത്ത് എത്തിയ അനുപമയെ അവിടുത്തെ ആരാധകര്‍ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ന് തെലുങ്കിലെ മുന്‍നിര നായികമാരില്‍ ഒരാളാണ് അനുപമ.

ആരാധനാ മൂത്ത് ബൈക്കില്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന ആരാധകരോട് കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിക്കുന്ന അനുപമയുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നും പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ അപകടം പറ്റുമെന്നും ദയവ് ചെയ്ത് ആവര്‍ത്തിക്കരുതെന്നും അനുപമ പറയുന്നു.

കാറില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന അനുപമയെ ബൈക്കില്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന് രണ്ടു യുവാക്കള്‍ വീഡിയോ പകര്‍ത്തി. തുടര്‍ന്നാണ് കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി അനുപമ അവരെ വിലക്കിയത്. ടിക്ക് ടോക്കിലാണ് ഈ വീഡിയോ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

പ്രേമത്തിനുശേഷം ജോമോന്റെ സുവിശേഷങ്ങള്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അനുപമ മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നത്. അതിനിടെ ധനുഷിനൊപ്പം കൊടി എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിട്ടു. തമിഴില്‍ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായ രാക്ഷസന്റെ തെലുങ്ക് പതിപ്പ് രാക്ഷസുഡുവാണ് അനുപമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിലീസ്. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അനുപമ. ഷംസു സയ്ബ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ അനുപമ സഹസംവിധായികയായും അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു.

