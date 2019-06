പൊതു സമൂഹത്തിലെപ്പോലെ തന്നെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും 'സദാചാര' ഉപദേശവുമായി എത്തുന്നവര്‍ സജീവമാണ്. സ്വന്തം ജീവിതത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയാല്‍ പോര മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയില്‍ ഇടപെട്ട് അഭിപ്രായം പറയുകയും അവര്‍ തങ്ങളെ അനുസരിക്കണമെന്ന് വാശിപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരില്‍ ചിലര്‍. അക്കൂട്ടത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് നടിമാര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് താഴെ അശ്ലീല കമന്റുകളും ഉപദേശങ്ങളുമായി എത്തുന്നവരുമുണ്ട്.

സാമൂഹിക മാധ്യമത്തില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രത്തിനു താഴെ അശ്ലീല കമന്റിട്ട യുവാവിന് ചുട്ടമറുപടി കൊടുത്താണ് നടി അനുമോള്‍ ഇപ്പോള്‍ വാര്‍ത്തകളിലിടം നേടുന്നത്. ചിതറാല്‍ ജൈന ക്ഷേത്രത്തിലെ മരച്ചുവട്ടില്‍ പുറം തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ അനുമോള്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിനു താഴെയാണ് അശ്ലീല കമന്റുമായി യുവാവ് എത്തിയത്.

അടിവസ്ത്രത്തെ പരാമര്‍ശിച്ചായിരുന്നു കമന്റ്. അയാള്‍ക്ക് അതേ നാണയത്തില്‍ തന്നെ അനുമോള്‍ മറുപടി നല്‍കി. വീട്ടിലുള്ളവരുടെ കാര്യം നോക്കിയാല്‍ മതിയെന്ന് അനുമോള്‍ പറഞ്ഞു.

തമിഴ് സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അനുമോള്‍ വെടിവഴിപാട് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് മലയാളത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയയാകുന്നത്. ചായില്യം, ഇവന്‍ മേഘരൂപന്‍, വെടിവഴിപാട്, ഞാന്‍, അകം, ഉടലാഴം തുടങ്ങിയവയാണ് അനുമോള്‍ വേഷമിട്ട മറ്റു ചിത്രങ്ങള്‍. പ്രശസ്ത ചിത്രകാരി ടി.കെ. പത്മിനിയുടെ കഥ പറയുന്ന പത്മിനിയാണ് അനുമോളുടേതായി അവസാനം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം.

യാത്രകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുമോള്‍ യൂട്യൂബില്‍ ചാനല്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ ആയിരുന്നു ചാനലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചത്.

Content Highlights: anumol actor fitting reply to a stalker for dirty comment on Instagram, pic,