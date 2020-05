ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലുമായി പ്രിയ താരം അനു സിതാര. സ്വന്തം നാടായ വയനാട്ടിലെ കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും വയനാട്ടിലെ ഭം​ഗിയേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രാനുഭവങ്ങളും കൊച്ചു കൊച്ച് വിശേഷങ്ങളുമാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയെന്ന് അനു സിതാര പറയുന്നു.

തന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ താളിപ്പാണ് ആദ്യ വീഡിയോ ആയി അനു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അനുവിന്റെ പിതാവ് അബ്ദുൾ സലാമിന്റെ ഉമ്മ റുഖിയയ്ക്കൊപ്പമാണ് അനുവിന്റെ വീഡിയോ. അ

നുവിന്റെ സഹോദരി അനു സൊനാരയും വീഡിയോയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. സൊനാരയുടെ മനോഹരമായ ​ഗാനമാണ് വീഡിയോയുടെ ഹൈലൈറ്റ്.

മിശ്ര വിവാഹിതരാണ് അനുവിന്റെ അച്ഛൻ അബ്ദുൾ സലാമും അമ്മ രേണുകയും. ചേച്ചിയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് അഭിനയത്തിന്റെ വഴിയേ ആണ് സോനാരയുടെയും യാത്ര.

സുരേഷ് ഉണ്ണിത്താന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ക്ഷണം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അനു സൊനാരയുടെ സിനിമാപ്രവേശം.

