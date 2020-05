കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ക്രിസ്റ്റഫര്‍ നോളന്റെ പുതിയ സിനിമ ടെനറ്റിന്റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ജൂലൈയില്‍ തിയ്യറ്ററില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റെല്ലാവരെയും പോലെ ബോളിവുഡ് നടന്‍ അനില്‍ കപൂര്‍.

സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ആവേശം ട്രെയിലര്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് അനില്‍ കപൂര്‍ അറിയിച്ചത്. അതിനോടൊപ്പം ഇന്‍സെപ്ഷന്‍ എന്ന സിനിമയുടെ ഓഡീഷന്റെ സമയത്ത് നോളനെ കണ്ടുമുട്ടിയ കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓര്‍മിച്ചു. രസകരമായ കുറിപ്പാണ് അനില്‍ കപൂര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ഇന്‍സെപ്ഷനില്‍ ഒരു വേഷം ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി പോയപ്പോള്‍ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ നോളനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഓര്‍ക്കുന്നു. അന്ന് ആ വേഷം നഷ്ടമായെങ്കിലും മകന്‍ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധന്‍ കപൂറിനായി ബാറ്റ്മാന്റെ ഡി.വി.ഡി. കവറില്‍ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടി! ടെനറ്റിന്റെ ട്രെയിലര്‍ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രേക്ഷകരെ വീണ്ടും ഈ സിനിമ തിയ്യറ്ററില്‍ എത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്', എന്നാണ് ട്വീറ്റില്‍ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

Remember meeting Christopher Nolan for a part in Inception which did not materialise for me at the time but I did get his autograph on a Batman DVD cover for @HarshKapoor_! The @TENETFilm trailer is amazing & I know it will bring the audiences back in the theatres to watch it! https://t.co/B8dWpCCZfs