അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് നടന്‍ റിഷി കപൂറിന്റെ മകൻ രണ്‍ബീര്‍ കപൂറിന്റെയും നടന്‍ അനില്‍ കപൂറിന്റെ മകൾ സോനം കപൂറിന്റെയും ആദ്യ സിനിമയാണ് 'സാവരിയ'. സിനിമയുടെ ലോഞ്ചിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അനില്‍ കപൂര്‍.

ചിത്രത്തില്‍ അനില്‍ കപൂറിനെ കൂടാതെ ഭാര്യ സുനിത കപൂര്‍, റിഷി കപൂര്‍ ഭാര്യ നീതു സിങ് എന്നിവരുമുണ്ട്. എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലും ആഘോഷത്തിന്റെ മൂഡിലുമാണ് കാണുന്നത്. ഏപ്രില്‍ 30-നാണ് റിഷി കപൂര്‍ അന്തരിച്ചത്. അര്‍ബുദത്തിന് രണ്ട് വര്‍ഷമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

ജെയിംസിനെ ഓര്‍മിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അനില്‍ കപൂര്‍ കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 'നീതുവിനും റിഷിക്കുമൊപ്പം സോനത്തിന്റെയും രണ്‍ബീറിന്റെയും കരിയറിന്റെ ലോഞ്ച് പങ്കിടാന്‍ സാധിച്ചതാണ് ജീവിതത്തിലെ ചില മനോഹര നിമിഷങ്ങളില്‍ ഒന്ന്', അനില്‍ കപൂര്‍ കുറിച്ചു.

രണ്ട് കപൂര്‍ കുടുംബങ്ങളും വലിയ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഫോട്ടോയില്‍ കാണുന്നത്. 2007-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സാവരിയയില്‍ നായകന്‍ രണ്‍ബീറും നായിക സോനവുമായിരുന്നു. സഞ്ജയ് ലീലാ ബന്‍സാലിയാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്.

Remembering James....

Sharing the launch of Sonam and Ranbir’s careers with Neetu and Rishi is one of the happiest memories of my life... pic.twitter.com/xbZchwgwqz