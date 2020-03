ചേച്ചി ഷഹീന്റെ കൂടെ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുകയാണ് ബോളിവുഡ് യുവനടി ആലിയ ഭട്ട്. ഇവര്‍ രണ്ടുപേരും ജുഹുവിലുള്ള തങ്ങളുടെ അപാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇത്രയും ദിവസം അച്ഛനെ കാണാതെ എങ്ങനെ പറ്റുമെന്നതാണ് ആലിയയുടെ പ്രശ്‌നം.

അച്ഛനൊപ്പമുള്ള പഴയൊരു ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി. ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടിക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് താന്‍ അച്ഛന്‍ മഹേഷ് ഭട്ടിനെ കാണാന്‍ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ആലിയ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ഛനെ കെട്ടിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോയാണ് നടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ആലിയ ഭട്ടിന്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ:

'അച്ഛനെ കാണാന്‍ തോന്നിയാല്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് ഫോണിലെ പഴയ ഫോട്ടോകള്‍ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഏക വഴി...'

Content Highlights: Alia Bhatt shares picture with dad mahesh bhatt on missing him during lockdown