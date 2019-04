സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മകള്‍ക്ക് നേരേ അധിക്ഷേപം ചൊരിയുന്നവര്‍ക്ക് ശക്തമായ മറുപടിയുമായി ബോളിവുഡ് നടന്‍ അജയ് ദേവ്ഗണ്‍. അജയ്-കാജോള്‍ ദമ്പതികളുടെ മൂത്ത കുട്ടിയാണ് പതിനാലുകാരിയായ നൈസ. കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് നൈസയുടെ ഒരു ചിത്രം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമായിരുന്നു. നൈസയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരില്‍ ട്രോളുകളുടെ ബഹളമായിരുന്നു പിന്നീടങ്ങോട്ട്.

പാപ്പരാസി സംസ്‌കാരം ഇന്ത്യയില്‍ വര്‍ധിച്ചു വരികയാണെന്നും അതിനാല്‍ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങള്‍ മറന്നുപോവുകയാണെന്നും അജയ് പറഞ്ഞു.

എന്റെ മകള്‍ക്ക് പതിനാല് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ കാര്യം അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ. കൊച്ചു കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പോലും മോശം പ്രചരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവരുടെ മനോനില എന്താണ്. അവള്‍ എന്തു വേണമെങ്കിലും ധരിച്ചോട്ടെ. അത് അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് അവള്‍ വില നല്‍കേണ്ടതില്ല- അജയ് പറഞ്ഞു.

എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ കുട്ടികളെ വെറുതേ വിടൂ. നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരെയും പോലെ ഞങ്ങള്‍ക്കും സ്വകാര്യതയുണ്ട്. അതിനെ മാനിക്കൂ- അജയ് പറഞ്ഞു.

