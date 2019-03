ഗോവയിലെ ബീച്ചില്‍ അഭിഷേക് ബച്ചനൊപ്പം ഐശ്വര്യറായ് ബച്ചനെക്കണ്ടിട്ടുള്ള ഞെട്ടലിലാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയ. ഗോവയിലെ ബെനോളിം ബീച്ചില്‍ അഭിഷേകിനൊപ്പം കടലോരത്ത് ഉലാത്തുന്ന ഐശ്വര്യയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സൈബര്‍ ലോകത്തെ ചര്‍ച്ചാവിഷയം.

ബുധനാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം ഗോവന്‍ കടലോരത്ത് താരദമ്പതികള്‍ ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങളുടെ ചിത്രമാണിത്. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തില്‍ വന്ന ചിത്രമാണിത്. ചിത്രം കണ്ട് ഐശ്വര്യ രണ്ടാമതും അമ്മയകാനൊരുങ്ങുകയാണോ എന്നാണ് ആരാധകര്‍ അമ്പരക്കുന്നത്. കാഷ്വല്‍ ടീ ഷര്‍ട്ടും ഷോര്‍ട്ട്‌സുമണിഞ്ഞ് നഗ്നപാദയായി നടക്കുന്ന ഐശ്വര്യയ്ക്ക് ചെറിയ വയറുള്ളതായി ചിത്രത്തില്‍ കാണാം. ഇതാണ് ആരാധകരില്‍ സംശയം പടര്‍ത്തുന്നത്. ഐശ്വര്യ വീണ്ടും ഗര്‍ഭിണിയോ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ഈ ചിത്രം നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം വൈറലാവുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഫോട്ടോയെടുത്ത ആങ്കിളിന്റെ പ്രശ്‌നമാണെന്നാണ് ഐശ്വര്യയുടെ വക്താവ് നല്‍കുന്ന വിവരം. താരദമ്പതികള്‍ ഇപ്പോള്‍ രണ്ടാം കുഞ്ഞിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലൊന്നുമല്ലെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

