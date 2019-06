സ്വകാര്യത എന്നത് സെലിബ്രിറ്റികള്‍ക്ക് കിട്ടാക്കനിയായ കാര്യമാണ്. എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും പിന്തുടരുന്ന ക്യാമറക്കണ്ണുകള്‍ തെല്ലൊന്നുമല്ല സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ സ്വസ്ഥമായ ജീവിതത്തിന് വിലങ്ങാവുന്നത്. എന്നാല്‍ അതിലേറെ കഷ്ടമാണ് സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം. കുഞ്ഞു താരങ്ങള്‍ക്ക് പുറകേയും പാപ്പരാസികളുടെ ക്യാമറക്കണ്ണുകള്‍ ചെല്ലുന്നതും അവര്‍ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളും സെലിബ്രിറ്റികളായ അച്ഛനമ്മമാരെ ഏറെ അസ്വസ്ഥരാക്കാറുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ സൈബര്‍ ഇടത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം ട്രോളുകള്‍ നേരിട്ട സെലിബ്രിറ്റി അമ്മയും മകളുമാണ് ബോളിവുഡ് നടി ഐശ്വര്യ റായിയും മകള്‍ ആരാധ്യയും.

പൊതുപരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ മകളെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്ന ഐശ്വര്യ എപ്പോഴും മകളുടെ കൈകളില്‍ മുറുകെപ്പിടിക്കാറുണ്ടെന്നും കുട്ടിയെ സ്വതന്ത്രയായി വിടാറില്ലെന്നുമാണ് ട്രോളന്മാരുടെ പരാതി. അതും പോരാതെ ആരാധ്യയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ട്രോളുകള്‍ വന്നിരുന്നു. മറ്റ് താരപുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ട്രോളുകള്‍.

സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകള്‍ക്കൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാത്ത ഐശ്വര്യ പക്ഷെ ഇത്തവണ ഇത്തരം ട്രോളുകളില്‍ തനിക്കുള്ള അമര്‍ഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. മകളെ കുറിച്ചുള്ള ട്രോളുകള്‍ താരത്തെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സെലിബ്രിറ്റികളെ കുറിച്ച് എന്ത് ട്രോള്‍ ഉണ്ടാക്കിയാലും അവരുടെ മക്കളെ ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കരുതെന്നാണ് ഐശ്വര്യയുടെ നിലപാട്.

"ആരാധ്യയെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ഐശ്വര്യയെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥയാക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കാര്യത്തില്‍ അവര്‍ വളരെയേറെ മനോവേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മകളെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ട്രോളുകളെക്കുറിച്ച് ഐശ്വര്യ അഭിഷേകുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഭിഷേകും ഈ വിഷയത്തില്‍ അസ്വസ്ഥനാണ്. പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണവുമില്ലാതെ മകള്‍ക്കെതിരേ നെഗറ്റീവ് കമന്റുകള്‍ പറഞ്ഞ് പരത്തും മുന്‍പ് ട്രോളന്മാര്‍ രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഐശ്വര്യയും അഭിഷേകും പറയുന്നത്". ഇരുവരോടും അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതായി ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ തവണയും മകളുടെ കൈപിടിച്ചുള്ള ഐശ്വര്യയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തു വരുമ്പോഴും നെറ്റിസണ്‍സ് അതിനെ ട്രോളി രംഗത്ത് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെയാണ് കുട്ടിക്ക് ശരീരഭാരം കുറവാണെന്ന തരത്തില്‍ ചിലര്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ആരാധ്യയ്ക്ക് പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരഭാരമില്ലെന്നും ചിലര്‍ ആരാധ്യയെ കരീന-സെയ്ഫ് ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ തൈമൂറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

നെഗറ്റീവ് ട്രോളുകളെ എപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ ഒരിക്കൽ ക്ഷമനശിച്ച് പറഞ്ഞതിങ്ങനെയായിരുന്നു :- '' നിങ്ങൾ എന്തും പറയൂ, അവള്‍ എന്റെ മകളാണ്. ഞാന്‍ അവളെ സ്‌നേഹിക്കും, ഞാന്‍ അവളെ സംരക്ഷിക്കും, ഞാന്‍ അവളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും, അവള്‍ എന്റെ മകളാണ്, എന്റെ ജീവിതവും''.

