Quarantine രസങ്ങൾ ◀️😆 #us😍 7. ഇവയ്ക്കു പുറമെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ആറു രസങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് 😂

A post shared by Siju Wilson (@siju_wilson) on Apr 10, 2020 at 5:48am PDT