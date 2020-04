ലോക് ഡൗണിനിടയില്‍ വന്നുപെട്ട വിവാഹവാര്‍ഷികം ഭാര്യ ദീപ്തിയുമൊത്ത് ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നടന്‍ നീരജ് മാധവ്. അനുജന്‍ നവനീതും സുഹൃത്തും സമ്മാനമായി നല്‍കിയ പൂക്കളും കൈയില്‍ പിടിച്ച് ദീപ്തിയുടെ കവിളില്‍ ചുംബിക്കുന്ന ചിത്രം നീരജ് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.

'രണ്ടാം വിവാഹവാര്‍ഷികം.. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല.. എന്നാലും നമ്മള്‍ ഈയൊരു മാസം മുഴുവന്‍ ഒന്നിച്ചല്ലേ ദീപ്തീ..' നീരജ് മാധവ് കുറിച്ചു. കൈകൊണ്ടു നിര്‍മ്മിച്ച പൂക്കള്‍ കൊണ്ടുള്ള ബൊക്കെയ്ക്കു നന്ദിയും പറയുന്നു.

ഗൗതമന്റെ രഥം ആണ് നീരജ് അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ചിത്രം. കെഎ, എന്നിലെ വില്ലന്‍, പാതിരാ കുര്‍ബാന തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളത്.

