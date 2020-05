സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ സജീവമാണ് നടന്‍ കൃഷ്ണകുമാറും കുടുംബവും. വര്‍ക്ക് ഔട്ട്, ടിക്‌ടോക്‌ വീഡിയോകളും കുടുംബചിത്രങ്ങളുമായി ആരാധകര്‍ക്കു മുന്നില്‍ എന്നുമെത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ തന്നെയും കുടുംബത്തെയും കുറിച്ച് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രോള്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നടന്‍. ആരെങ്കിലും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം തുറക്കാന്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുന്ന കൃഷ്ണകുമാറും കുടുംബവും എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ട്രോള്‍. ട്രോള്‍ കണ്ട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് ലീഡറുമായിരുന്ന കെ കരുണാകരന്റെ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍ത്തുപോയെന്നും കൃഷ്ണകുമാര്‍ പറയുന്നു.

കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ വാക്കുകള്‍

'ചില ട്രോളുകള്‍ നമ്മളെ ഒരുപാടു ചിരിപ്പിക്കും... ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോള്‍ മുന്‍ മുഖ്യ മന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് 'ലീഡറുമായ' ശ്രി കരുണാകരന്റെ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍ത്തുപോയി.. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അന്ന് കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ വന്നപ്പോള്‍ പത്രക്കാര്‍ ചോദിച്ചു ഇത് നിയന്ത്രിച്ചൂടെ.. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രസിദ്ധിയും കുപ്രസിദ്ധിയും വരും.. കുപ്രസിദ്ധിയുടെ 'കു' മറച്ചു പിടിച്ചാല്‍ അതും പ്രസിദ്ധിയാണ്...'

അഹാന, ദിയ, ഇഷാനി, ഹന്‍സിക എന്നീ നാലു മക്കളെയും വര്‍ക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അവര്‍ക്കൊപ്പം അവരിലൊരാളായി കളികളില്‍ പങ്കുചേരാനും നടന്‍ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട്. മക്കള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള നടന്റെ ടിക്ടോക് വീഡിയോകള്‍ വൈറലാണ്.

Content Highlights : actor krishnakumar shares a troll about him and his family instagram ahaana krishna sindhu krishna