“നീനാ നിനക്ക് കാലത്ത് പുട്ട് തന്നെ വേണം ന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ.... ദോശയായാൽ കൊഴപ്പം ഇല്ലല്ലോ! ല്ലേ...... “🙃😇😉 *ലെ 🏃‍♂️.... 🏃‍♀️പുട്ടും കുറ്റിയിൽ ചില്ലിടാൻ മറന്ന് പോയ ഞ്യാൻ....😬 #chiefministerofkerala #helpinghusband #stayathome

A post shared by Krishna Sankar (@krishna_sankar_) on Mar 31, 2020 at 10:06pm PDT