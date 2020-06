‌ചലിക്കുന്ന ട്രെഡ് മില്ലിൽ കിടിലൻ നൃത്തചുവടു വച്ച് കയ്യടി നേടി യുവതാരം അശ്വിൻ. ജേക്കബിന്റെ സ്വർ​ഗരാജ്യം എന്ന നിവിൻപോളി ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ വേഷത്തിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ താരമാണ് അശ്വിൻ.

കമൽഹാസൻ ഇരട്ടവേഷത്തിലെത്തിയ അപൂർവസഹോദരങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഡാൻസ് നമ്പറായ അണ്ണാത്തെ ആടുരാർ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് അശ്വിൻ ട്രെഡ്മില്ലിൽ അനായാസം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

നടൻ അജു വർ​ഗീസാണ് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

കാർത്തിക് നരേൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ധ്രുവങ്ങൾ 16 എന്ന ചിത്രത്തിലും അശ്വിൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ടിക് ടോക്കിലും മറ്റു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും അശ്വിന്റെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് നിരവധി ആരാധകരുണ്ട്

Content Highlights : Actor Aswin Dance On Treadmill for Kamalhassan Song From ApoorvaSahodarangal movie