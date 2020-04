ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് വീട്ടുവളപ്പില്‍ വച്ച് നടത്തിയ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചിത്രങ്ങള്‍ നടി അനുശ്രീ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ചിലർ രം​ഗത്തെത്തി. അനുശ്രീയുടെ വസ്ത്രധാരണമാണ് അവരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

സിനിമയിൽ നാടൻ വേഷങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അനുശ്രീയ്ക്ക് മോഡേൺ വസ്ത്രങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ പ്രതികരണം.

ഇതിനിടെ ഈ വസ്ത്രം മഹാ ബോറാണെന്നായിരുന്നു ഒരു യുവതി കമന്റ് ചെയ്തു. അതിന് അനുശ്രീ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ താങ്കൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചോളൂ. അനുശ്രീയുടെ മറുപടിയിൽ വന്നതോടെ അവർ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു, ‘ചേച്ചി നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടു പറഞ്ഞതാ. ചേച്ചിയെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടമായില്ല.’

യുവതിക്ക് വീണ്ടും മറുപടിയുമായി അനുശ്രീയെത്തി, ‘എപ്പോഴും പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചാൽ മാത്രം പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാ. പക്ഷേ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.’

അനുശ്രീയെ പിന്തുണച്ചും ഒട്ടനവധി പേർ രം​ഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വസ്ത്രധാരണം തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണെന്നും മറ്റൊരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്നും അവർ കുറിച്ചു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ വിശേഷങ്ങളും മറ്റും താരം ആരാധകരുമായി നിരന്തരം പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. അതിനിടെയാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ടും പങ്കുവച്ചത്. ചിത്രത്തോടൊപ്പം പങ്കുവച്ച ക്യാപ്ഷനായിരുന്നു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്.

'ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് വീട്ടുവളപ്പില്‍ ഒരു കമുകുഞ്ചേരി മോഡല്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട് . ഫോട്ടോ എടുത്തത് മഹേഷ് ഭായി, ലെമണ്‍ ജ്യൂസിന് കടപ്പാട് അമ്മ, മേല്‍നോട്ടം അച്ഛന്‍, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വാഹനം സെറ്റ് ചെയ്തത് സഹോദരന്‍ അനൂപ്, അസിസ്റ്റന്‍ന്‍റ് ചേട്ടത്തിയമ്മ, പിന്നണിയിലെ ചീത്ത വിളികള്‍ അമ്മൂമ്മ, സുരക്ഷാ മേല്‍നോട്ടം പട്ടിക്കുട്ടി ജൂലി...'- ഇതാണ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അടിക്കുറിപ്പ്.

Content Highlights: actor anusree luv gives fitting reply for Criticism, latest photo shoot during lock down, Dressing style