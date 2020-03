ആരാധകര്‍ സ്‌നേഹത്തോടെ 'തല' എന്നു വിളിക്കുന്ന അജിത്തിന്റെ മകന്‍ അദ്വികിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം. ചെന്നൈയില്‍ അജിത്തിന്റെയും ഭാര്യ ശാലിനിയുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒത്തുചേര്‍ന്ന വര്‍ണാഭമായ പാര്‍ട്ടിയുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

മാര്‍ച്ച് 2നാണ് അദ്വികിന്റെ ജന്മദിനം. ഞായറാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരമാണ് ആഘോഷങ്ങള്‍ നടന്നത്. ശാലിനിയുടെ സഹോദരങ്ങളായ ശ്യാമിലിയും റിച്ചാര്‍ഡും ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു.

