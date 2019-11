താരങ്ങളെ ട്രോളുന്നത് ഇന്ന് സര്‍വസാധാരണമാണ്. ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഇങ്ങനെ ട്രോളി പണി വാങ്ങിയവരും ഏറെ. അത്തരത്തില്‍ തന്നെ ട്രോളിയവന് കിടിലന്‍ മറുപടിയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരം അഭിഷേക് ബച്ചന്‍. തൊഴില്‍ രഹിതന്‍ എന്ന് വിളിച്ച് അപമാനിച്ചയാള്‍ക്കാണ് അഭിഷേക് മാന്യമായ ഭാഷയില്‍ ചുട്ടമറുപടി നില്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

അടുത്തിടെ അഭിഷേക് ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ആശയമുണ്ടായിരിക്കുക, ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കുക. അസാധ്യമായ എന്തെങ്കിലും നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അത് അസാധ്യമല്ലെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക- എന്നതായിരുന്നു ട്വീറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

അതിന് താഴെ ഒരാള്‍ പരിഹാസവുമായി രംഗത്തെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച സന്തോഷമായിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങള്‍ എന്തുവിളിക്കും. തൊഴില്‍ രഹിതന്‍- എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ കമന്റ്.

തന്നെ പരിഹസിച്ചത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അഭിഷേക് ഇങ്ങനെക്കുറിച്ചു. ഇല്ല, വിയോജിക്കുന്നു, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാള്‍ എന്നാണ് വിളിക്കുക- എന്നായിരുന്നു അഭിഷേകിന്റെ മറുപടി.

ഇതാദ്യമായല്ല തന്നെ പരിഹസിച്ചവര്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി അഭിഷേക് രംഗത്ത് വരുന്നത്. മുന്‍പ് മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്നതിന് തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിന് അഭിഷേക് മറുപടി നല്‍കിയത് വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

