വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരിൽ വിമർശിച്ചവർക്ക് മറുപടിയുമായി ഗായിക അഭയ ഹിരൺമയി. ​സം​ഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷൻ പരിപാടികൾക്കിടെ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ ​ഗോപി സുന്ദർ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അഭയയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കമന്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഇതോടെയാണ് അഭയ മറുപടിയുമായി രം​ഗത്തെത്തിയത്. അതേ വേഷത്തിലെടുത്ത വേറെ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അഭയയുടെ പ്രതികരണം. ‘

എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും എന്റെ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചു വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കു വേണ്ടിയാണിത്’ എന്നാണ് ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭയ കുറിച്ചത്.

പിന്നാലെ അഭയയെ പിന്തുണച്ച് സംഗീതസംവിധായകനും ജീവിതപങ്കാളിയുമായ ഗോപി സുന്ദറും രംഗത്തെത്തി.

നേരത്തെയും സൈബർ ലോകത്തെ ‘വീരയോദ്ധാക്കൾ’ക്കായി അഭയ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ മെയ്ക്കോവർ ചിത്രങ്ങൾക്കും മറ്റും മോശം കമന്റുമായി രം​ഗത്തെത്തുന്നവരെ കിടിലൻ മറുപടി നൽകി അഭയ നേരിടാറുമുണ്ട്.

