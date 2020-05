ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഋഷി കപൂറിന്റെ മരണവാര്‍ത്തയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ആകെ ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ച. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പല സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ആരാധകര്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

1989-ല്‍ ഇറങ്ങിയ ചാന്ദ്‌നി എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്. ഇതിനൊരു കാരണം ഈ സിനിമയിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ചെയ്തവരാരും ഇപ്പോള്‍ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നതാണ്. സംവിധായകന്‍ യഷ് ചോപ്ര, നടന്‍ വിനോദ് ഖന്ന, നടി ശ്രീദേവി ഇപ്പോള്‍ ഋഷി കപൂര്‍.

2012-ലാണ് ഡെങ്കി പനിയെതുടര്‍ന്ന് 80-ാം വയസിലാണ് യഷ് ചോപ്ര മരണമടയുന്നത്. 2017-ല്‍ അര്‍ബുദത്തോട് പൊരുതി വിനോദ് ഖന്നയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി, അതും ഋഷി കപൂര്‍ ചികിത്സ തേടിയ അതേ ആശുപത്രിയില്‍. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് 70 വയസായിരുന്നു. അതിന് തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം ദുബായില്‍ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കവേ ശ്രീദേവിയും അന്തരിച്ചു. അവര്‍ക്ക് അന്ന് 54-ായിരുന്നു പ്രായം. ഹോട്ടല്‍ മുറിയിലെ ബാത്ത്ടബില്‍ മുങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു.

സിനിമാ നിരൂപകയും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയുമായ അനുപമ ചോപ്രയാണ് ചാന്ദ്‌നിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിക്കുന്നത്. നാല് തിരക്കഥാകൃത്തുകളാണ് ചാന്ദ്‌നിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അതില്‍ ഒരാള്‍ അനുപമയുടെ അമ്മ കാമ്‌നാ ചന്ദ്രയാണ്.

My mother Kamna Chandra wrote two #RishiKapoor films - Prem Rog & Chandni. Every time we met, he asked about her & told me, yet again, how special these roles were to him. It meant the world to her. Thank you Sir for the warmth & for those incredible performances. #RIP