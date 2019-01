ദീപിക പദുക്കോൺ ഇനി ഒരു വെറും അഭിനേതാവ് മാത്രമല്ല. അമേരിക്കയിലെ ഓസ്റ്റിൻകാർക്ക് ഇനി ദീപിക എന്നു കേട്ടാൽ നാവിൽ വെള്ളമൂറും. കാരണം അവിടുത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് ദീപിക പദുക്കോൺ ദോശയും ദീപിക പദുക്കോൺ പറാത്ത താലിയുമെല്ലാം.

ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി ദോശയും പറാത്തയുമെല്ലാം കഴിച്ച ആരാധകരുടെ ട്വീറ്റുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ വാര്‍ത്ത ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിറച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ ദോശ ചൂടോടെ, എരിവോടെ കഴിക്കാന്‍ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ അഭിപ്രായം. ദോശ ദീപികയെപ്പോലെത്തന്നെ ഹോട്ടും വികാരതീവ്രവും തന്നെയാണെന്നുമുണ്ട് ചില രസികരുടെ ട്വീറ്റ്. പുതുവര്‍ഷം ആരംഭിക്കാന്‍ ഇതില്‍പരം എന്തു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ദീപിക പദുകോണും റീട്വീറ്റ് ചെയ്തതോടെ റെസ്‌റ്റോറന്റിന്റെ മെനു കാര്‍ഡിലെ ചിത്രങ്ങളും വൈറലാവുകയായിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം പുണെയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലും ദീപികയുടെ പേരില്‍ താലി ലഭ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞ് ചിത്രസഹിതം ഒരു ആരാധിക ട്വിറ്ററിൽ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഓം ശാന്തി ഓം എന്ന ബോക്‌സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലെ ദീപികയുടെ ഏക് ചുട്കീ സീ സിന്ദൂര്‍ കീ ഹിമ്മത് എന്ന ഹിറ്റ് ഡയലോഗും ബലാം പിച്ച്കാരി എന്ന ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് പാട്ടുമെല്ലാം തീന്‍മേശയിലെ വിഭവങ്ങളുടെ പേരുകളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്.

Content Highlights : Dosa and Paratha Deepika Padukone approves these dishes dedicated to her, Deepika Padukone films