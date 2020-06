ലോകസംഗീതദിനമൊക്കെയല്ലേ? ഒരു പാട്ടു പാടിയാലെന്താ? നിങ്ങളിലെ പാട്ടുകാരനെ/പാട്ടുകാരിയെ ഉണര്‍ത്താന്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം അവസരമൊരുക്കുന്നു.



നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്

പാട്ട് പാടാനായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ socialmob എന്ന ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്ക് socialmob ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്)

ഫോണില്‍ ആപ്പ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതില്‍ ഫീഡ് എന്ന ഓപ്ഷന്‍ കാണാം. അതിലെ + ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് പാടുന്ന വീഡിയോ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. വീഡിയോ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത ശേഷം #musicdaychallenge എന്ന ഹാഷ് ടാഗ് ചേര്‍ത്ത് ആപ്പില്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുക.ആപ്പില്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്ത ആ പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും സഹിതം താഴെ കാണുന്ന വാട്ട്സ്ആപ് നമ്പറിലേക്ക് ഷെയര്‍ ചെയ്യുക.

വീഡിയോകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യേണ്ട വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പര്‍ 7593010007

മികച്ച 10 വീഡിയോകള്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌കോമില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഏറ്റവും നല്ല വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വര്‍ണ നാണയം ആണ് സമ്മാനം. ലൈക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് രണ്ട് വീഡിയോകള്‍ക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കര്‍ ആണ് സമ്മാനം.

ജൂൺ 23 ആണ്‌ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട അവസാന തിയതി.

