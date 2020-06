ചെമ്പൈയുടെ ശിഷ്യനും യേശുദാസിന്റെ സഹപാഠിയും കണ്ണാടി ഭാഗവതര്‍ എന്നു വിളിക്കൊണ്ട പ്രതിഭയുമായ കേശവന്‍ നമ്പൂതിരിക്ക് മകന്‍ കൈതപ്രം ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരിയെ സംഗീതത്തിന്റെ വഴിയില്‍ വിടാന്‍ ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു. ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചാല്‍ സംഗീതം ചതിക്കില്ല എന്ന ധൈര്യത്തോടെ ജീവിതംതന്നെ സംഗീതമാക്കി കൈതപ്രം. കടിഞ്ഞൂല്‍ പുത്രനായ ദീപാങ്കുരന്‍ തന്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് നല്ല സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതില്‍ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം. അച്ഛനായും ഗുരുവായും തന്നെ വഴി നടത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് ദീപാങ്കുരനും സംസാരിക്കുന്നു.

''ഇക്കാണുന്നയാളേയല്ല, അന്നേരം അച്ഛന്‍'' കോഴിക്കോട് തിരുവണ്ണൂരിലെ 'കാരുണ്യ'ത്തില്‍ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് നിറപുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കുന്ന കൈതപ്രം ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരിയെക്കുറിച്ചാണ് മകന്‍ ദീപാങ്കുരന്‍ പറയുന്നത്. സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുമ്പോള്‍, കര്‍ക്കശക്കാരനായ ഗുരുവായി ഭാവം മാറുന്ന അച്ഛനെ ഓര്‍ത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു മകന്‍.

''അച്ഛനും വിശ്വപ്പനും (കൈതപ്രം വിശ്വനാഥന്‍) പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശ്വപ്പന്‍ അങ്ങനെ വഴക്കൊന്നും പറയില്ല. ചെറിയ തെറ്റുകള്‍പോലും കണ്ടെത്തി കര്‍ക്കശമായി തിരുത്തിക്കും അച്ഛന്‍. നല്ല വഴക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.'' -സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയായിരുന്ന കാലത്തെ ഓര്‍മകള്‍ ദീപാങ്കുരന്‍ പങ്കിടുമ്പോള്‍ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു ശരിവെക്കുന്നു അച്ഛന്‍ കൈതപ്രം: ''ഞാന്‍ വഴക്കുപറഞ്ഞ് തിരുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ വേറെയാരുടെയെങ്കിലും വഴക്ക് കേള്‍ക്കേണ്ടി വരില്ലേ?'' എന്നൊരു ചോദ്യത്തോടെ.

'ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായൊരുണ്ണി, അമ്മ കാത്തുകാത്തുണ്ടായൊരുണ്ണി' എന്ന വരികളെഴുതിയ കൈതപ്രത്തിന് കടിഞ്ഞൂല്‍പുത്രന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്. അന്ന് മാതൃഭൂമിയില്‍ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജോലി. ദീപാങ്കുരന്‍ അമ്മയുടെ വയറ്റിലുണ്ട്. കൈതപ്രം ജോലികഴിഞ്ഞെത്തുമ്പോള്‍ പുലരാറാവും. വന്നു കുളിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍പ്പിന്നെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിനുവേണ്ടി സംഗീതാലാപനമാണ്.

''ബാലമുരളീകൃഷ്ണയാണ് അതു പറഞ്ഞുതന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഗര്‍ഭം ധരിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ അമ്മ വീണ വായിച്ചിരുന്നു. ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ സംഗീതം കേള്‍ക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന് നല്ലതാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കനുസരിച്ചായിരുന്നു പുലര്‍കാലത്തുള്ള സംഗീതാലാപനം.''

സംഗീതം തന്നെ സാന്ത്വനം എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്കുള്ള കൈതപ്രത്തിന്റെ വഴികളിലൊന്നായിരുന്നു അത്.

തനിക്ക് എല്ലാം നല്‍കിയ സംഗീതത്തിന്റെ വഴി മൂത്തമകന്‍ പിന്തുടരണമെന്ന കൈതപ്രത്തിന്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചു കൂടിയാണ് ദീപാങ്കുരന്‍ സ്വന്തം വഴി കണ്ടെത്തിയത്. ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സംഗീതം കൈവിടില്ലെന്ന ധൈര്യമാണ് മകനു വഴികാട്ടുമ്പോള്‍ കൈതപ്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്.

ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ കീഴില്‍ 14 കൊല്ലം പഠിച്ച കണ്ണാടി ഇല്ലത്തെ കേശവന്‍ നമ്പൂതിരിക്ക് സംഗീതംകൊണ്ട് കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തികസുരക്ഷിതത്വം നല്‍കാനായിരുന്നില്ല. ഒപ്പം പഠിച്ച അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്‌നേഹവും ആദരവും ഉള്ളില്‍ കരുതുന്ന ഗാനഗന്ധര്‍വന്‍ യേശുദാസ് കൈതപ്രത്തെ ഇല്ലത്തേക്കെത്തിയിരുന്നു, ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷവേളയില്‍. കണ്ണാടി ഭാഗവതര്‍ എന്നു പേരുകേട്ട പ്രതിഭയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംഗീതംകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതമുണ്ടാക്കാനായില്ല. അതിനാലാവാം മക്കള്‍ ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അധൈര്യപ്പെട്ടത്.

എന്നാല്‍, സംഗീതംപഠിക്കാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍, വടക്കഞ്ചേരി രാമഭാഗവതര്‍ കൈതപ്രത്തിനുമുന്നില്‍ വെച്ചത് ഒരേയൊരു വ്യവസ്ഥ: ''സംഗീതംകൊണ്ട് ജീവിക്കും എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ പഠിപ്പിക്കൂ.'' പി. ലീല ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകളുടെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. കൈതപ്രം ഗുരുവിന് വാക്കുനല്‍കി: ''സംഗീതംകൊണ്ട് ജീവിക്കും.'' അതു പാലിക്കുകയും ചെയ്തു.

''അച്ഛന്‍തന്നെയാണ് ഗുരു. പിന്നീട് പലരില്‍നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ക്കു ചുറ്റും എന്നും സംഗീതമുണ്ടായിരുന്നു.'' തിരുവണ്ണൂരില്‍ സ്വാതിതിരുനാള്‍ കലാകേന്ദ്രത്തില്‍ അനുജന്‍ ദേവദര്‍ശനൊപ്പം പഠിച്ചും പാടിയും നടന്ന നാളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മകളിലാണ് ദീപാങ്കുരന്‍.

കോറോം ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ എട്ടാംക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് 'നാവാമുകുന്ദഹരേ' പാടിക്കൊണ്ട് ദീപാങ്കുരന്റെ സിനിമാപ്രവേശം. 'ദേശാടനം' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ മഞ്ജുമേനോനോടൊപ്പം ആലപിച്ച ഈ ഗാനം അക്കാലത്ത് ഹിറ്റ് ചാര്‍ട്ടുകളില്‍ ഒന്നാമതായിരുന്നു.

അച്ഛനും വിശ്വപ്പനുമുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആ പരിശീലനമാണ് സംഗീതസംവിധായകനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കുന്നതെന്ന ദീപാങ്കുരന്‍. എം.ബി.എ. പഠനത്തിനു സമാന്തരമായി ബോംബെ ഗന്ധര്‍വ മഹാവിദ്യാലത്തിലെ ഏഴുവര്‍ഷത്തെ കോഴ്സിലൂടെ സംഗീതവിശാരദ് ഡിപ്ലോമ നേടിയശേഷം യു.കെ.യില്‍ മ്യൂസിക് പ്രൊഡക് ഷനില്‍ രണ്ടുവര്‍ഷം മാസ്റ്റേഴ്സിനു ചേര്‍ന്നു.

പാശ്ചാത്യസംഗീതത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍ മനസ്സിലാക്കാനും അനുഭവിച്ചറിയാനുമായിരുന്നു ലീഡ്സ് മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആ പഠനം. അക്കാലത്തു നടന്ന ഒരു മത്സരത്തിന്റെ കഥകൂടിയുണ്ട് പറയാന്‍. സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങില്‍ ലോകതലത്തില്‍ നടന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ മത്സരത്തില്‍ നാലാംസ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ഓസ്‌കര്‍ ജേതാക്കള്‍ വിധികര്‍ത്താക്കളായ ആ മത്സരത്തിലെ നാലാംസ്ഥാനം വലിയ അംഗീകാരമാണെന്ന് ദീപാങ്കുരന്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു.

സംഗീതം ജീവിതമാര്‍ഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അച്ഛന്റെ നിര്‍ദേശം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ മകന്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ''ചെയ്യുന്നതെന്തും നന്നായി വരുന്നതില്‍പ്പരം ആഹ്ലാദമെന്തുണ്ട്? സംഗീതം ആ ആനന്ദമാണ് നല്‍കുന്നത്. നല്ല സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കുക, അത് ആസ്വാദകര്‍ സ്വീകരിക്കുക, അതില്‍നിന്നു ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനമുണ്ടാകുക. ഇതിലേറെ സുകൃതമെന്തുവേണം.'' അച്ഛനും ഗുരുവുമായ കൈതപ്രത്തിന്റെ അരികത്തിരുന്ന്, ചിരി പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ദീപാങ്കുരന്റെ ചോദ്യം.

