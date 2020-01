'സ്‌നേഹം മാത്രം.. വിദ്വേഷത്തോടു വിട.. ' പാട്ടുമായി സഞ്ചരിച്ച് സിദ്ധ് ശ്രീറാം. All Love No Hate എന്ന ക്യാമ്പെയ്‌നിന്റെ ഭാഗമായി സിദ്ധ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെത്തുകയാണ്. സിദ്ധിന്റെ ഈ വലിയ ലൈവ് ഇന്‍ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാന്‍ ആരാധകരെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

All Love No Hate എന്ന ക്യാമ്പെയ്‌നിനു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതും സിദ്ധ് തന്നെ. ചെന്നൈ, കൊച്ചി, മധുരൈ, ബാംഗ്ലൂര്‍ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് സിദ്ധ് ടൂര്‍ നടത്തുന്നത്. ടിക്കറ്റുകള്‍ grabmyticket.comല്‍ ലഭ്യമാണ്. ചെന്നൈയില്‍ 2020 ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് എത്തുന്നത്. കൊച്ചിയില്‍ ഫെബ്രുവരി 23നും മധുരൈയില്‍ മാര്‍ച്ച് ഏഴിനും ബംഗളൂരുവില്‍ മാര്‍ച്ച് 13നുമാണ് പരിപാടി. കൊച്ചിയില്‍ ദര്‍ബാര്‍ ഹാള്‍ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക.

