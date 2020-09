ഇന്ത്യൻ സം​ഗീത ലോകത്ത് വലിയൊരു വിടവ് അവശേഷിപ്പിച്ചാണ് അനശ്വര ​ഗായകൻ എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം വിടവാങ്ങുന്നത്. ആ വിയോ​ഗ വാർത്ത ഇനിയും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമാ സം​ഗീത ലോകത്തിന്. എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർ‌പ്പിക്കുകയാണ് നടന്മാരായ രജനികാന്തും കമൽ‌ഹാസനും. ഒട്ടേറെ സിനിമാ ​ഗാനങ്ങളിൽ ഇരുവരുടെയും ശബ്ദമായിരുന്നത് എസ്.പി.ബി ആയിരുന്നു.

പ്രിയ അണ്ണയ്യയുടെ ശബ്ദത്തിന് ചുണ്ടനക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാ​ഗ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് കമൽഹാസൻ പറയുന്നത്.

"ജീവിതകാലത്ത് സ്വന്തം കഴിവുകളെ ഉചിതമായി ആഘോഷിക്കുന്ന, അംഗീകാരങ്ങളും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കുന്ന വളരെ മികച്ച ചില കലാകാരന്മാരുണ്ട്. എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പാടിയ നിരവധി ​ഗാനങ്ങൾക്ക് വെള്ളിത്തിരയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാ​ഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഭാഷകളിൽ, നാല് തലമുകളിലെ നായകന്മാരുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇനി വരുന്ന ഏഴു തലമുറകളാലും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും"... കമൽഹാസൻ പറയുന്നു

"ആദരാഞ്ജലികൾ ബാലു സർ, അങ്ങായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളും എന്റെ ശബ്ദം. അങ്ങയുടെ ശബ്ദവും ഓർമകളും എന്നോടൊപ്പം എന്നെന്നും ജീവിക്കും. ഞാനങ്ങയെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നു." എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ നേർന്ന് രജനികാന്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

#RIP Balu sir ... you have been my voice for many years ... your voice and your memories will live with me forever ... I will truly miss you ... pic.twitter.com/oeHgH6F6i4