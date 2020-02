ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡ് ഫെബ്രുവരി 10ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. 92-ാമത് അക്കാദമി പുരസ്കാരത്തില്‍ വിജയസാധ്യത ആര്‍ക്കെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കും പ്രവചിക്കാം. മികച്ച സിനിമ, നടന്‍, നടി, സംവിധായകന്‍ എന്നീ ടൈറ്റിലുകള്‍ ആരെല്ലാം സ്വന്തമാക്കും?

നിങ്ങളുടെ വോട്ടിങ്ങ് രേഖപ്പെടുത്തൂ..

മികച്ച സിനിമ

മികച്ച നടന്‍

മികച്ച നടി

മികച്ച സംവിധായകന്‍

Content Highlights : Who Will win the Oscar 2020 Polling for best Movie Actor Actress And Director