2020 ലെ 92-ാം ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരം ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളില്‍ തിളങ്ങുന്നു... ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള സിനിമകള്‍ക്ക് പ്രചോദനമായി.

തൊണ്ണൂറു വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഒരു അന്യഭാഷാ ചിത്രം ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡ്ദാന ചടങ്ങ് അടക്കിവാണിരിക്കുകയാണ്. തെക്കന്‍ കൊറിയയിലെ അസമത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ പാരസൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ തല ഉയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്നു. സംവിധായകന്‍ ബോന്‍ യു ഹോയ്ക്ക് കയ്യടി നല്‍കാം.

മികച്ച സിനിമയ്ക്കും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ചിത്രത്തിനും മികച്ച സംവിധായകനുമുള്ള അവാര്‍ഡുകള്‍ അടക്കം മൊത്തം നാല് അവാര്‍ഡുകളാണ് പാരസൈറ്റ് നേടിയത്. മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കാണ് നാലാമത്തെ അവാര്‍ഡ്. മികച്ച ചിത്രവും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ചിത്രത്തിനുമുള്ള പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ച് നേടുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണ് പാരസൈറ്റ്.

പാരസൈറ്റിന്റെ വിജയം ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കാം. ഹിന്ദിയിലും വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലുമായി ഏറ്റവും അധികം ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഒരു കൊറിയന്‍ ചിത്രത്തിന് പ്രാപ്യമായ നേട്ടം നാളെ നമുക്കും സാധിക്കുമെന്നു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. പാരസൈറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ചിത്രങ്ങള്‍ ഓസ്‌കറില്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്ന ആക്ഷേപത്തിന് വര്‍ഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ വിമര്‍ശനങ്ങളെ കാറ്റില്‍ പറത്തി അല്ലെങ്കില്‍ അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്‌വഴക്കമുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനെ തിരുത്തി വിജയം കൊയ്യാന്‍ പാരസൈറ്റിന് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം.

സാമൂഹിക അസമത്വമാണ് പാരസൈറ്റിലൂടെ സംവിധായകന്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വച്ചത്. ലോകത്തെവിടെയാണെങ്കിലും സാമൂഹിക അസമത്വത്തിന് ഒരു പൊതു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഈ പൊതു ഘടകം തന്നെയാണ് പാരസൈറ്റിനെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ സ്വീകാര്യമാക്കുന്നത്. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം നേടിയെടുക്കാന്‍ ഉന്നതിയില്‍ ജീവിക്കുന്നവരെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന കാപട്യത്തിലേക്ക് ചിത്രം വെളിച്ചം വീശുന്നു. കൊറിയന്‍ സമൂഹത്തിലെ ഗ്രാമീണ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ് കഥ സഞ്ചരിച്ചത്. സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം അധ്വാനിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാതെ പരാന്ന ഭോജികളായി നിലനില്‍ക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം സംവിധായകന്‍ ഉന്നയിക്കുന്നു. ആക്ഷേപ ഹാസ്യ ഗണത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, വിമര്‍ശനാത്മക ചിത്രമായി ഈ സിനിമയെ വിലയിരുത്താം.

Content Highlights: Parasite Oscar Victory is a lesson for Indian Cinema, 2020, best film director, Bong Joon-ho