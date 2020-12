(രണ്ടാം ഭാഗം)

ലോക്ഡൗണ്‍ ഇളവുകള്‍ വന്നതോടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ള അനുമതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് സുരക്ഷിതമായി ചിത്രീകരിക്കണമെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. ഇതോടെ, സിനിമയും സീരിയലും ടെലിവിഷന്‍ ഷോകളും വീണ്ടും സജീവമായി. എന്നിരുന്നാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ സിനിമ പുറത്തിറക്കണമെങ്കില്‍ ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ മാത്രമാണ് ആശ്രയം. കുറഞ്ഞ ബജറ്റില്‍ നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയാല്‍ ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ മുടക്കുമുതല്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യാം. ഒരു പാട് സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അത് പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കി കഴിഞ്ഞു.



പുത്തന്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍



മഹേഷ് നാരായണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സി യൂ സൂണ്‍ എന്ന ചിത്രം ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ മികച്ച പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. അഭിനേതാക്കള്‍ വ്യത്യസ്തമായ ഇടങ്ങളില്‍നിന്ന് പൂര്‍ണമായും ഐ ഫോണിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍വരെ ചര്‍ച്ചയായ ചിത്രമാണിത്. റോഷന്‍, ദര്‍ശന, ഫഹദ് ഫാസില്‍ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്.

തമിഴ് സിനിമയില്‍ രണ്ട് ആന്തോളജി ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. പുത്തന്‍ പുതുകാലവും, പാവൈ കഥകളും. മികച്ച പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു ഇവ രണ്ടും. പ്രണയം, പ്രതീക്ഷ, കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങിയവയെ ആധാരമാക്കി പുത്തം പുതുകാലം കഥ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ദുരഭിമാനമായിരുന്നു പാവൈ കഥകളിലെ വിഷയം.



ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സിനിമ നിന്നുപോയപ്പോള്‍ മുതല്‍ ഇനിയങ്ങോട്ട് സിനിമ അതീജീവിക്കണമെങ്കില്‍ താരങ്ങള്‍ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യം വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. താരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് അനുകൂല പ്രതികരണമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.



ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളും വെബ് സീ​രീസുകളും



ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് യൂട്യൂബില്‍ റിലീസ് ചെയ്ത ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളുടെയും വെബ് സീരീസുകളുടെയും എണ്ണത്തില്‍ യാതൊരു കണക്കുമില്ല. ഈ സമയം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് അവരായിരുന്നു. അതില്‍ കോവിഡും ലോക്ഡൗണും പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രമേയമാക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങള്‍ ഏറെയായിരുന്നു. വെബ് സീരീസുകള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹാസ്യാത്മകമായ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിലും മനുഷ്യരെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്നത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ?

ആശങ്കകളും പ്രതീക്ഷകളും



2021-ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകമ്പോള്‍ മഹാമാരിയുടെ പിടിയില്‍നിന്ന് ലോകം വിമുക്തമായിട്ടില്ല. കേരളത്തില്‍ മാത്രമായി ശരാശരി 4000-ത്തോളം കേസുകള്‍ ദിനവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തിയേറ്ററുകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് കൂടുതല്‍ പ്രത്യാഘാതത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് ഷോ നടത്തണമെന്നതടക്കമുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തിയേറ്ററുടമകളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊട്ടും ലാഭകരമല്ല. സിനിമ ടിക്കറ്റിന്റൈ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു മാര്‍ഗ്ഗം. റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ പൈറേറ്റഡ് കോപ്പി ഇറങ്ങുന്ന ഈ കാലത്ത് അത്രയും പണം മുടക്കി പ്രേക്ഷകര്‍ വരുമോ എന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം.

ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നാമോരോരുത്തരും പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കുന്നത്. സിനിമ വീണ്ടും ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കട്ടെ.... ശക്തമായി തിരിച്ചു വരട്ടെ...

