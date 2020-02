ഹാര്‍ഡ് റോക്ക് ഗണത്തില്‍പ്പെട്ട ഗിരീഷ് ആന്‍ഡ് ദി ക്രോണിക്കിള്‍സ് എന്ന ബാന്‍ഡ് ഒരു ഫോര്‍ മെന്‍ ആര്‍മിയാണ്. ഇവരുടെ ലൈവ് പെര്‍ഫോമന്‍സുകള്‍ക്കു എന്തൊരു താളവും ആവേശവും എനര്‍ജിയുമാണ്! സിക്കിമിലെ ഗാങ്‌ടോക്ക് എന്ന സ്ഥലത്തു ജനിച്ച ഗിരീഷ് പ്രധാന്‍ എന്ന ഗായകന്റെ/ഗിത്താറിസ്റ്റിന്റെ/പാട്ടെഴുത്തുകാരന്റെ ഉള്ളില്‍ സംഗീതത്തോടുള്ള അമിതമായ അഭിനിവേശം മൂത്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു ബാന്‍ഡ് ആദ്യമായി രൂപം കൊള്ളുന്നത്. തനിക്കു ചുറ്റും കണ്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകള്‍, യുദ്ധങ്ങള്‍, വ്യക്തികള്‍ക്കിടയില്‍ രൂപം കൊള്ളുന്ന മനോഹരമായ ബന്ധങ്ങള്‍, ഓണ്‍ സ്റ്റേജിലേയും ബാക്ക് സ്റ്റേജിലേയും ജീവിതങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ഒരു മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഇമോഷനുകളേയും കുറിച്ചു ഗിരീഷ് ആന്‍ഡ് ദി ക്രോണിക്കിള്‍സ് പാടുന്നു. പവര്‍ ബല്ലാട്‌സിന്റെയും ക്ലാസിക് മെറ്റല്‍ സൗണ്ടിന്റെയും കൃത്യമായ കൂടിച്ചേരലുകള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ മറ്റു ബാന്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എഴുപതുകളിലേയും എണ്‍പതുകളിലേയും മ്യൂസിക്ക് ആരാധകര്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കാന്‍ ഗിരീഷിനും കൂട്ടര്‍ക്കും സാധിക്കുന്നു.

2009 ഇല്‍ ഗാങ്‌ടോക്കില്‍ രൂപം കൊണ്ട ഈ ബാന്‍ഡ് പിന്നെ വളര്‍ന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഓരോ കോണിലേക്കുമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ആദ്യ സൃഷ്ടിയായ 'Angel ', Great Eastern Rock Vol II യിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതോടുകൂടി തങ്ങളുടെ ചുറ്റും വലിയൊരു ആരാധകരുടെ കൂട്ടം വളര്‍ന്നു വരുന്നതും റോക്ക് ഫെസ്റ്റിവലുകളില്‍ താരമാകുന്നതും അവര്‍ കണ്ടുനിന്നു. 2010 ഇല്‍ റെക്കോഡ് ചെയ്ത 'Yesteryears ' അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കുമപ്പുറം യൂറോപ്പില്‍ നടന്ന 'Suncane Skale Festival ' ഇല്‍ സില്‍വര്‍ ട്രോഫി നേടിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സംഗീത ലോകം വിപുലമാക്കി കൊടുത്തു. സിക്കിം ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന് വേണ്ടി നിര്‍മ്മിച്ച 'Golden Crown ' ഫുട്‌ബോള്‍ പ്രേമികള്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി. നോര്‍ത്ത് ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റേറ്റുകളില്‍ പ്രശസ്തി നേടിയതിനൊപ്പം തന്നെ റോക്കിങ് സിറ്റി ആയ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം ഈ ഹാര്‍ഡ് റോക്ക് ബാന്‍ഡിനു മികച്ച ഗുണം ചെയ്തു. സിക്കിമിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പം മനസ്സില്‍ സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതത്തില്‍ നിന്നും പിറവിയെടുത്തതാണ് 'A new beginning ' എന്ന ഗാനം. 'Loaded,'I Wanna Get That Lovin' Again ','Ride To Hell ' തുടങ്ങിയവ ലൈവ് പെര്‍ഫോമന്‍സുകളില്‍ ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവയായി മാറി. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് ഗിരീഷ് ആന്‍ഡ് ദി ക്രോണിക്കിള്‍സ് സംഗീത യാത്ര തുടര്‍ന്നു. പിന്നീട് 2012 ഇല്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഇവര്‍ ഒരു കൊല്ലത്തോളം സര്‍ഗാത്മക ചിന്തകള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിച്ചു.

അതും കഴിഞ്ഞാണ് 'Back On Earth ' എന്ന 14 ട്രാക്കുകളുള്ള ആല്‍ബം സംഭവിച്ചത്. റോക്ക് സംഗീതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയായിരുന്നു അന്ന് ഓരോ ആസ്വാദകനും കടന്നു പോയത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവുംവലിയ റോക്ക് ഫെസ്റ്റിവലായ 'RockStock ' ,നാഗാലാന്‍ഡിലെ 'Hornbill Festival ' ,നിരവധി ചാരിറ്റി ഷോകള്‍ എന്നിവയിലും ഗിരീഷ് ആന്‍ഡ് ദി ക്രോണിക്കിള്‍സ് പെര്‍ഫോം ചെയ്തു. റോക്ക് മാഗസിന്റെ ട്രാക്സ് ഓഫ് ദി വീക്കില്‍ ഗിരീഷിന്റെ 'Rock The Highway ' ഇടം നേടി. റോക്ക് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഇന്ത്യന്‍ പതിപ്പാണ് ഗിരീഷ് ആന്‍ഡ് ദി ക്രോണിക്കിള്‍സ് . കപ്പ ടിവി മോജോ റൈസിംഗ് 2020 യുടെ വേദിയെ റോക്ക് ചെയ്യാനായി ഇവരെത്തുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ 'റോക്ക് ദി പാര്‍ട്ടി ബേബി' എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം. അവര്‍ ചുമ്മാ അടിപൊളിയാക്കി കൈയില്‍ തരും!

Content Highlights : girish and the chronicles at kappa tv mojo rising 2020