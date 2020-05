മോഹൻലാൽ-എം.ജി ശ്രീകുമാർ. മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റിയ പ്രിയ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ ഒന്ന്. എത്രയെത്ര ഹിറ്റ് ​ഗാനങ്ങളാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്നത്. ആ ​ഗാനങ്ങൾ പാടിയത് മോഹൻലാൽ അല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന ഒരു തലമുറ തന്നെയുണ്ട്. അത്രമാത്രം മലയാളികളുടെ മനസിൽ പതിഞ്ഞതാണ് മോഹൻലാലിന്റെ രൂപവും ശ്രീകുമാറിന്റെ ശബ്ദവും.

ആ സാമ്യം ഇരുവരുടെയും ജന്മദിനത്തിനുമുണ്ട്. ഇടവത്തിലെ രേവതി നാളിലാണ് രണ്ട് പേരും പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത്. മോഹൻലാലിന്റെ അറുപതാം ജന്മ​ദിനത്തിൽ എം.ജി.ശ്രീകുമാർ പറയുന്നു, തന്റെ അണ്ണനെക്കുറിച്ച്, ഈ ജന്മദിനത്തിന് അണ്ണൻ നൽകിയ സർപ്രൈസ് സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ച്.

എന്റെ അണ്ണൻ

എന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് മോഹൻലാൽ. അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ-ലാൽ-പ്രിയദർശൻ ത്രയത്തിന്റെ സൗഹൃദം ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ച് വരുന്ന സ്നേഹബന്ധമാണ്. ഒരുപാട് ഓർമകളാണ്. നമ്മളാദ്യം കാണുന്നതും പിന്നീട് അവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ വച്ച് സിനിമാ ചർച്ചകളുമായി കൂടാറുള്ളതും മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളിലേക്ക് പുള്ളിയെ സുരേഷ് കുമാറും ഞങ്ങളുമൊക്കെ കൂടി തള്ളിവിടുന്നതും അദ്ദേഹം വില്ലനായി തുടങ്ങുന്നതും നായകനാകുന്നതും മോഹൻലാൽ എന്ന ഇതിഹാസമാകുന്നതും എല്ലാം മധുരിക്കുന്ന ഓർമകൾ.

അണ്ണാ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുക. അന്ന് സിനിമ തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങുന്നത് കൂലി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. സുരേഷ് കുമാർ നിർമിച്ച സിനിമയാണ്. അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ പിന്നണി ​ഗാനരം​ഗത്തെത്തുന്നത്. അന്ന് മോഹൻലാൽ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടില്ല. അതിന് ശേഷം തിരനോട്ടത്തിലൂടെയാണ് ലാൽ സിനിമയിലെത്തുന്നത്. അത് അത്ര ശോഭിച്ചില്ല. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടീം തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. പൂച്ചക്കൊരു മൂക്കുത്തി, ധീം തരികിട തോം, അയൽവാസി ഒരു ദരിദ്രവാസി എന്നിങ്ങനെ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ. പക്ഷേ പടം ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു കൂട്ടായ്മ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഹിറ്റ് ​ഗാനങ്ങൾ, മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റിയ കോമ്പോ ഇവിടെ ജനിക്കുന്നു

പിന്നീട് പ്രിയൻ മദ്രാസിലേക്ക് ചേക്കേറി. താളവട്ടം എന്ന സിനിമ ചെയ്തു. അതിൽ ലാലിന് വേണ്ടി പാടിയ 'പൊൻവീണേ' എന്ന ​ഗാനം ഹിറ്റായി. അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ മുകുന്ദേട്ടാ സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'ഓർമകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാൻ' എത്തുന്നു എന്ന ​ഗാനം. അതും ഹിറ്റായി. ഉടനെ ചിത്രം വന്നു. അതിൽ രണ്ട് പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടാനിരുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റ് ​ഗായകർക്ക് പല കാരണങ്ങളാൽ റെക്കോർഡിങ്ങിന് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അതിലെ ആറ് പാട്ടും ഞാനാണ് പാടിയത്.

365 ദിവസം തീയേറ്ററിൽ ഓടി മെ​ഗാഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രമാണിത്. അതോടെ മോഹൻലാലിന്റെയും എന്റെയും ശബ്ദം തമ്മിലുള്ള സാമ്യം മലയാളികൾ സ്വീകരിച്ചു. മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് ആ ​ഗാനം പാടുന്നത് എന്ന മറ്റൊരു ​ഗായകനാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന സംസാരം വന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി.

പിന്നീട് മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളിൽ ഞാനൊരു സ്ഥിരം ​ഗായകനായി മാറി. ഇപ്പോഴും അതേ. ഇടയ്ക്ക് ചില സിനിമകളിൽ പാടിച്ചില്ല അതിൽ എനിക്ക് പരിഭവവും ഇല്ല. 2013, 14, 15 ഈ വർഷങ്ങളിൽ ഞാനധികം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്ക് ​ഗീതാഞ്ജലി ചെയ്തു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഒപ്പത്തിന് വേേണ്ടി പാടിയ രണ്ട് ​ഗാനങ്ങൾ, മിനുങ്ങും മിന്നാമിനുങ്ങേ, ചിന്നമ്മ ഈ ​ഗാനങ്ങളാണ് തിരിച്ചു വരവിലെ എന്റെ മോഹൻലാൽ ഹിറ്റുകൾ

അണ്ണൻ തന്ന പിറന്നാൾ സമ്മാനം

ഞങ്ങളുടെ നക്ഷത്രം മാസവും ഒന്നാണ്. രേവതി. അത് ഇന്നലെയായിരുന്നു. ലാൽ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു.ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് മദ്രാസിലാണ് ലാലും കുടുംബവും. കഴിഞ്ഞ വർഷം പിറന്നാളിന് ഞങ്ങളൊന്നിച്ചായിരുന്നു. ബഹ്റൈനിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയ സമയത്താണ് ജന്മദിനം ആ​ഘോഷിച്ചത്.

എനിക്ക് ലേഖ എന്ത് സമ്മാനമാണ് വാങ്ങിത്തന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ലേഖ ഇവിടെയെല്ലാം നോക്കി പക്ഷേ ഒരു കടയും തുറന്നിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം എന്തെന്നാൽ മോഹൻലാൽ തന്ന സർപ്രൈസ് പിറന്നാൾ സദ്യയാണ്. ഇവിടെ തിരുവന്തപുരത്തുള്ള മോഹൻലാലിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സദ്യ എത്തിച്ചത്. മൂന്ന് കൂട്ടം പായസവുമായി വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും വിഭവങ്ങൾഅതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു.

Content highlights : MG Sreekumar About Mohanlal On His Birthday Mohanlal at 60