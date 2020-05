മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ പൂക്കള്‍ ഞാന്‍ കണ്ടത് തിയറ്ററില്‍ വെച്ചല്ല. ടിവിയിലാണ്. ആദ്യചിത്രം മുതല്‍തന്നെ ഒരു നടന്റെ സ്പാര്‍ക്ക് മോഹന്‍ലാലില്‍ ദൃശ്യമായിരുന്നു. സ്പാര്‍ക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലാല്‍ കയറിവന്നത്. നടന്റെ സ്പാര്‍ക്ക് എന്നു പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമായ ഒന്നാണ്.

മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളുടെ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിനിടയില്‍ ലാലിനെ പരിചയപ്പെട്ടെങ്കിലും പടയോട്ടം എന്ന സിനിമയിലെ സെറ്റില്‍ വെച്ചാണ് ഞാന്‍ ലാലുമായി അടുത്തു സംസാരിക്കുന്നത്. ആ ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനായിട്ടാണ് ലാല്‍ അഭിനയിച്ചത്. ഒരു നടനെന്ന നിലയില്‍ ലാലിനെ വിലയിരുത്താനൊന്നും അന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ സീനുകളിലേ ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും അഭിനയത്തില്‍ ഒരു താളം ലാല്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അത് ലാലിനു മാത്രം സാധ്യമായ ഒരു കഴിവായിരുന്നു.

തുടക്കകാലത്ത് വില്ലന്‍ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിരതന്നെ ലാലിന്റേതായി ഉണ്ടായി. ചിത്രങ്ങളുടെ പേരുകളൊന്നും ഓര്‍മ്മയില്‍ വരുന്നില്ലെങ്കിലും 'കുയിലിനെത്തേടി' എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെ ഞാന്‍ ഇന്നും പ്രത്യേകം ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു. വില്ലന്‍ സങ്കല്പങ്ങളെ തന്നെ പൊളിച്ചെഴുതുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു കുയിലിനെത്തേടിയിലെ കുമാരന്‍. മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ലാലിന്റെ അഭിനയത്തിനു മുന്‍പില്‍ നിഷ്പ്രഭരാകുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു ആ സിനിമ സമ്മാനിച്ചത്.

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന നടന്‍ എന്റെ മനസ്സില്‍ ഒരു സ്പാര്‍ക്കായി മാറുന്നത് കുയിലിനെത്തേടി കണ്ടതോടെയാണ്. പിന്നീട് ലാലിന്റെ വളര്‍ച്ച വളരെ അടുത്തുനിന്നുതന്നെ കാണാന്‍ എനിക്കു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊരുമിച്ച് ഒരുപാട് സിനിമകള്‍ ചെയ്തു. തുടക്കത്തില്‍ പലതും വില്ലന്‍ വേഷങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യടി വാങ്ങുന്ന സഹകഥാപാത്രങ്ങളായും ലാല്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് രംഗങ്ങളിലൊന്നും അഭിനയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും താന്‍ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് തന്റേതുമാത്രമായ സിദ്ധികൊണ്ട് അതിനെ പ്രേക്ഷകമനസില്‍ തറഞ്ഞിറങ്ങുംവിധം ശ്രദ്ധേയമാക്കാന്‍ ലാലിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതാകട്ടെ ബോധപൂര്‍വമായ ഒരു നീക്കവുമായിരുന്നില്ല.

എന്റെ അനുഭവത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറല്ല. കഥാപാത്രത്തിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്താറില്ല. പക്ഷേ, ജോലി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ അധ്വാനിക്കും. ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കില്ല. വില്ലന്‍ വേഷങ്ങളില്‍നിന്നും സഹകഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കും തുടര്‍ന്ന് നായകവേഷങ്ങളിലേക്കും സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ പദവിയിലേക്കുമുള്ള ലാലിന്റെ യാത്ര മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്ര വളര്‍ച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു. ഏതു രസവും ലാലിനു അനായാസമായി പകര്‍ന്നാടാന്‍ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ നമുക്കു കാട്ടിത്തന്നു.

ഒപ്പം മലയാളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ പല മാസ്റ്റേഴ്‌സിനുമൊപ്പം അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും ലാലിനുണ്ടായി. ഭാഷയുടെ അതിര്‍വരമ്പുകള്‍പോലും ഭേദിച്ച ആ അഭിനയശൈലി നാല്പതു വര്‍ഷമായിട്ടും പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും അഴല്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന പ്രതിഭ അത്യപൂര്‍വമായ ഒരു ജന്മമാണെന്ന് പറയാതെവയ്യ.

പരിചയപ്പെട്ട കാലംമുതല്‍ വല്ലാത്തൊരു സ്‌നേഹം ലാല്‍ എനിക്കു പകര്‍ന്നു നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് അഭിനയിക്കുമ്പോള്‍പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നോടു മാത്രമല്ല, മുതിര്‍ന്നവരോടും അല്ല, തന്നേക്കാള്‍ പ്രായം കുറഞ്ഞവരോടുപോലും ലാല്‍ എപ്പോഴും സ്‌നേഹത്തോടെ മാത്രമേ പെരുമാറുന്നതായി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ അത് ലാലിന്റെ ഗുരുത്വം കൂടിയാണ്. എത്ര ഉയരങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഫലഭാരത്താല്‍ നമ്രമാകുന്ന വൃക്ഷത്തെപ്പോലെയാണ് ലാല്‍. ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കുന്നതില്‍ വലിയൊരു സുഖമുണ്ട്.

അതുപോലെത്തന്നെ വെറുതെ ലാലുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഒരനുഭവമാണ്. ലാലുമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചാല്‍ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തില്‍നിന്നുള്ള മറുപടി. സെറ്റിലായാലും സുഹൃത്‌വട്ടത്തിലായാലും ലാലിന്റെ സംസാരം പല വിഷയങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകും. സിനിമയില്‍നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ ആദ്ധ്യാത്മികതയിലും നാടകത്തിലാണെങ്കില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സിലുമൊക്കെ ചെന്നവസാനിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ലാല്‍ സംസാരിക്കുക. പലതിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാരമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമാകും.

പലപ്പോഴും എനിക്കു തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സൂര്യനു താഴെ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ലാലിന് അറിയാത്തത്. പല സംശയങ്ങള്‍ക്കും എനിക്ക് ലാല്‍ മറുപടി തന്നിട്ടുണ്ട്. കഥാപാത്രത്തിനുവേണ്ടി എത്ര റിസ്‌കെടുക്കാനും ലാല്‍ തയ്യാറാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റണ്ടു രംഗങ്ങളിലൊന്നും ലാല്‍ ഡ്യൂപ്പിനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. രംഗത്തിന്റെ പെര്‍ഫെക്ഷനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും പരിക്കുകള്‍ പറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്റെ അനുഭവത്തില്‍ പടയോട്ടം മുതല്‍ കാണിക്കുന്ന ധൈര്യം ഇപ്പോഴും ലാല്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

ഞങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ച നരന്‍ എന്ന സിനിമയിലെ വെള്ളത്തിലുള്ള ഷോട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. ചെന്നൈയില്‍നിന്നു വന്ന ഡ്യൂപ്പിന് നീന്തലറിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ലാല്‍ ആ രംഗം താന്‍ തന്നെ ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡാം തുറന്നുവിട്ടപ്പോഴുണ്ടായ ശക്തമായ ഒഴുക്കിലായിരുന്നു ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ആ ഒഴുക്കില്‍ മുതലയുടെയും പെരുമ്പാമ്പിന്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളും നീര്‍നായ്ക്കളുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമയില്‍ ഒരൊറ്റ ഡ്യൂപ്പ് ഷോട്ടുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലപ്പോള്‍ ചെറിയ കാരണങ്ങള്‍ മതി സാരമായ പരിക്കുപറ്റാന്‍. ലാലിന് ഫൈറ്റ് എന്നും ഒരാവേശം തന്നെയാണ്. ഫൈറ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയാല്‍ ആ ആവേശത്തില്‍ ലാല്‍ അറിയാതെ ലയിച്ചുപോകും.

നാല്പതു വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു ലാല്‍ സിനിമയിലെത്തിയിട്ട്. വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന എത്രയെത്ര വേഷങ്ങളാണ് ലാല്‍ ചെയ്തത്. ശരിക്കും അക്കാദമിക് തലത്തില്‍വരെ പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് ലാലിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍. ഒരുപക്ഷേ, നാളെ അഭിനയവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മാതൃകയാക്കുന്നതും ലാലിന്റെ അഭിനയത്തിലെ സൂക്ഷ്മതകളാകും. അത്രമാത്രം അടിമുടി നടനാണ് ലാല്‍. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനയപ്രതിഭകളില്‍ ഒരാള്‍

തയ്യാറാക്കിയത് : ഭാനുപ്രകാശ്

