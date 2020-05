ഇന്നലെ സന്ധ്യയിലും മോഹന്‍ലാലുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചു. ആ സ്‌നേഹം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവില്ല. ലാലിന്റെ അറുപതാം പിറന്നാളിന് ആശംസകള്‍ നേരാനാണ് വിളിച്ചതെങ്കിലും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഓര്‍മ്മകളുടെ വലിയൊരു ഭാണ്ഡത്തിന്റെ കെട്ടഴിയ്ക്കുകയായിരുന്നു ലാല്‍. എന്റെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ലാല്‍ സംസാരിച്ചത്. ഒപ്പം 'വാനപ്രസ്ഥം' എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചും ഏറെനേരം ഞങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചു. കഥകളി നടന്റെ ആത്മസംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ പകര്‍ന്നാട്ടം മാത്രമായിരുന്നില്ല ലാലിന് 'വാനപ്രസ്ഥം'. കളിവിളക്കിനും വെള്ളിവെളിച്ചത്തിനുമിടയില്‍ അപൂര്‍വമായ ചില സൗഹൃദങ്ങളും വിശിഷ്ടമായ ഗുരു-ശിഷ്യ ന്ധങ്ങളുമൊക്കെ രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു ആ സിനിമയിലൂടെ.

സിനിമാനടന്‍ കഥകളിയിലേക്കും കഥകളിനടന്‍ സിനിമയിലേക്കും ചുവടുമാറ്റിയ അനുഭവം. സ്‌നേഹന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളതയും ആഴത്തിലുള്ള ഗുരുഭക്തിയും വാനപ്രസ്ഥം മോഹന്‍ലാലില്‍ നിറച്ചു. കലയ്ക്കുവേണ്ടി, ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാര്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു ആ നാളുകളിലെ ലാലിന്റെ ജീവിതം. കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛനൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തില്‍പോയി കഥകളികണ്ട ഓര്‍മ ലാല്‍ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാലം കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ ഒരു കഥകളി നടനായി തനിയ്ക്കും ചുട്ടികുത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് സ്വപ്‌നത്തില്‍പോലും അദ്ദേഹം കരുതിയതല്ല. ഒരായുഷ്‌കാലത്തില്‍ അപൂര്‍വമായി മാത്രം വന്നുചേരുന്ന സൗഹൃദങ്ങള്‍ വാനപ്രസ്ഥം തനിയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചെന്ന് പിന്നീട് പലപ്പോഴും ലാല്‍ എന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സ്‌നേഹത്തിന്റെ, സൗഹൃദത്തിന്റെ ഇഴയടുപ്പമാണ് ഞങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ളത്..

ക്ലാസ്സിക്കല്‍ കലയുടെ ധന്യത വളരെ മുന്‍പെ അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും മോഹന്‍ലാലിലെ നടന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് 'രംഗം' എന്ന സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ, കഥകളിയിലെ സകല ഭാവതലങ്ങളും തന്റെ ശരീരഭാഷയോട് ചേര്‍ത്ത് ലാലിന് പകര്‍ന്നാടാനായത് വാനപ്രസ്ഥത്തിലായിരുന്നു. ''വളരെ ഡൗണ്‍ ടു എര്‍ത്താ''യിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരെ കണ്ട നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അതെന്ന് ലാല്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരില്‍ നിന്നും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങള്‍ ലാല്‍ പഠിച്ചു. കഥകളിനടന്മാരോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം ലാലിനെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, സ്വഭാവം എന്നിവയിലെല്ലാം വാനപ്രസ്ഥത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കാലത്ത് മാറ്റമുണ്ടായി. പിന്നെ കഥകളിയിലെ കുലപതികളായവരുടെ മുന്‍പില്‍ കഥകളി വേഷമിട്ടഭിനയിക്കുക എന്നത് ഒരു ഭാഗ്യവും ഗുരുത്വവുമായിട്ടാണ് ലാല്‍ കണ്ടത്.

'വാനപ്രസ്ഥ'ത്തില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഹന്‍ലാലിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. വരിക്കാശ്ശേരി മനയുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ച്. എത്രയോ സിനിമകളില്‍, പ്രേക്ഷകരെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിച്ച ആ മഹാനടനെ കാണുന്നതുപോലും ഒരു അനുഭവമാണ്. കഥകളിനടന്റെ ഭാവചേഷ്ടകള്‍ ലാലിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ ഏറ്റുവാങ്ങിെയന്ന് എനിക്ക് ഇന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമായി ഞാനടക്കമുള്ള കഥകളിനടന്മാർ ലാലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. വാനപ്രസ്ഥത്തില്‍ ലാലിന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛന്റെ വേഷത്തിലാണ് ഞാന്‍ അഭിനയിച്ചത്. കഥകളിയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ആഴത്തില്‍ത്തന്നെ ഞാന്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നു. സിനിമാഭിനയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കും ലാലിനോട് പലതും ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ സംശയങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ലാല്‍ കൃത്യമായി മറുപടി തന്നു. കഥകളി നടനും ചലച്ചിത്ര നടനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങല്‍ രീതിയായിരുന്നു അത്.

'കര്‍ണ്ണഭാരം' നാടകത്തിന് ശേഷം ലാലിന്റെ അഭിനയ ഭൂമികയിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നുവന്ന ഇതിഹാസമാനമുള്ള മറ്റൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു 'ഛായാമുഖി'യിലെ ഭീമന്‍. എന്നെ ഓര്‍ക്കുമ്പോഴെല്ലാം മനസ്സില്‍ ആര്‍ത്തിരമ്പി വരുന്നതും ഭീമനാണെന്ന് ഒരിക്കല്‍ ലാല്‍ പറഞ്ഞു. അരങ്ങില്‍ എന്റെ ഭീമനെ ലാല്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഛായാമുഖി നാടകത്തില്‍ ലാലിന്റെ കഥാപാത്രം ഭീമനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. റിഹേഴ്‌സലിനിടക്ക് ഞാന്‍ ലാലിന്റെ ഭീമനെ കാണാനെത്തി. അത് മറക്കാനാവാത്ത ഒരനുഭവമായിരുന്നു. കഥകളിയില്‍ ഭീമനായുള്ള പകര്‍ന്നാട്ടങ്ങള്‍ എത്രയോവട്ടം നടത്തിയ എന്നെ കണ്ടപ്പോള്‍ ലാല്‍ വാരിപ്പുണര്‍ന്നു. ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ രണ്ടുഭീമന്മാർ തമ്മിലുള്ള സമാഗമമായിരുന്നു അത്. കഥകളിയിലെ ഭീമന്‍ നാടകത്തിലെ ഭീമന് നല്‍കിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ലാല്‍ അതിനെ കണ്ടത്.

'ആറാംതമ്പുരാ'ന്റെ ഷൂട്ടിംഗിനായി മോഹന്‍ലാല്‍ ഒളപ്പമണ്ണ ഇല്ലത്തുവന്നപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തെ കാണാന്‍ വയസ്സായ രണ്ടുമൂന്നു അമ്മമാര്‍ വന്നു. അതില്‍ ഒരമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി വന്ന് കെട്ടിപിടിച്ച് പറഞ്ഞു: ''എത്ര ദിവസമായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണന്‍ നായരാശാനാ ഇത്.'' വാനപ്രസ്ഥം ലാലിനു നല്‍കിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു അത്. കഥകളിയെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു അമ്മയായിരുന്നു അവര്‍. ആ മനസ്സില്‍ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനമാണ് സിനിമയില്‍ അവര്‍ മോഹന്‍ലാലിനു നല്‍കിയത്. ഈ അനുഭവം മോഹന്‍ലാല്‍ ഒരിക്കല്‍ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഞാന്‍ പറഞ്ഞു: ''ലാലേ... ഇതിനെല്ലാം ഭാഗ്യം വേണം. അതുമാത്രം ഉണ്ടായാല്‍ പോരാ, ഗുരുത്വം കൂടി ഉണ്ടാകണം. ലാലിന് ഗുരുത്വം വേണ്ടുവോളം ഉള്ളതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് വാനപ്രസ്ഥത്തില്‍ പലവിധ വേഷങ്ങളാടാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.'' എന്റെ ആ വാക്കുകള്‍ ലാല്‍ ഹൃദയത്തോട് ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തി.

വരിക്കാശ്ശേരി മനയില്‍ ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ളപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ലാലിനെ കാണാനായി ചെന്നിട്ടുണ്ട്. ലാലുമായി വെറുതെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലും വലിയൊരു അനുഭവമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏതു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലാല്‍ സംസാരിക്കും. അതിനുമാത്രമുള്ള പാണ്ഡിത്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തമാശകളിലൂടെയായിരിക്കും. അതിന് മേമ്പൊടി ചേര്‍ക്കാന്‍ മിക്കപ്പോഴും ഇന്നസെന്റും കൂടെയുണ്ടാകും.

ഒരായുസ്സു കൊണ്ടൊന്നും പഠിച്ചു തീര്‍ക്കാന്‍ കഴിയാത്ത കലയാണ് കഥകളി. എന്നിട്ടും ആ വിശ്വകലയുടെ അന്തസ്സത്ത വളരെ വേഗത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിന് വഴങ്ങിയതെങ്ങനെയെന്നത് ഇന്നും എനിയ്‌ക്കൊരു അത്ഭുതമായി തോന്നുന്നു. നടനും നിര്‍മാതാവിനുമുള്ള രണ്ട് ദേശീയ അവാര്‍ഡ് വാനപ്രസ്ഥം മോഹന്‍ലാലിന് നേടിക്കൊടുത്തു. അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എത്രയോ വലിയ പ്രതിഭകള്‍ വാനപ്രസ്ഥത്തിലെ കുഞ്ഞുക്കുട്ടനെ കണ്ട് അത്ഭുതഭരിതരായി. അതിനെല്ലാമപ്പുറം കഥകളിയിലെ എത്രയോ വലിയ കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം താണ്ടിത്തീര്‍ത്ത ഒരു മഹാസാഗരം തന്നെയാണ് മോഹന്‍ലാലിന് വാനപ്രസ്ഥം.

