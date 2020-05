നമ്മൾ പലരെപ്പറ്റിയും പല തമാശകളും പറയും. എന്നാൽ, അത് തമാശയായിട്ട് കണക്കാക്കാത്ത ഒരുപാട് സിനിമാനടന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരുമൊക്കെയുണ്ട്. അത് നേരംപോക്കായെടുക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിവില്ലാത്തവരാണ് ഇവരെല്ലാം. എന്നാൽ, മോഹൻലാലിനെ നമ്മൾ കളിയാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഥപറയുമ്പോൾ അയാൾ അതുകേട്ട് ആസ്വദിക്കും. എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആസ്വദിക്കുന്നതല്ല. മറിച്ച് തന്നെ കളിയാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുതന്നെ വളരെ താത്പര്യത്തോടെ അയാൾ ആ തമാശകേട്ട് ചിരിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാനും ലാലുംകൂടി ‘വിയറ്റ്‌നാം കോളനി’ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയം. അതിൽ കോണിപ്പടിയിൽനിന്ന് ഞാൻ താഴേക്കുവീഴുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. അതിനുമുമ്പ് ഞാനും ലാലും കോണിയുടെ മുകളിൽനിന്നൊരു സംഭാഷണമുണ്ട്. ആ ഷോട്ട് ലാൽ ആദ്യ ടേക്കിൽത്തന്നെ ഓക്കെയാക്കി. എന്നാൽ, ഞാൻ തെറ്റിച്ചതിനാൽ മൂന്നുവട്ടം റീടേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ലാൽ സ്വകാര്യമായി എന്നോടുപറഞ്ഞു: ‘‘എത്രയോ പഴയ കഥകളും അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓർമിച്ചെടുത്ത് തെറ്റാതെ എന്റെയടുത്ത് പറയുന്നു. ആ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാലുഡയലോഗ് തെറ്റാതെ പഠിച്ചൂടേ? ഇതിപ്പം നാലാമത്തെ ടേക്കാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാ അഭിനയിക്കുന്നത്?’’.

അപ്പോൾ ഞാൻ മറുപടി നൽകി: ‘‘ഇതാണ് എന്റെ രീതി, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എട്ടാംക്ലാസുവരെ ഞാൻ എത്തിയത്. പിന്നെ ലാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ലാലിന്റെ ഭാഗം ആദ്യടേക്കിൽത്തന്നെ ഓക്കെയായി. എന്റെ ഓക്കെയായില്ല. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ടേക്കിലും ഇതുതന്നെ ആവർത്തിച്ചു. അതിനാൽ ഞാനാണ് തെറ്റിക്കുന്നതെന്ന് ലാൽ പറയുന്നു. പക്ഷേ, ലാൽ ഒരുകാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സിദ്ദിഖ്‌ലാൽ ടീം എന്റെ മുഖത്ത് ക്യാമറെവച്ച് അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് റാംജിറാവ് സ്പീക്കിങ് എന്ന സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയതും ഹിറ്റടിച്ചതും. അവർ എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത്രയും ടേക്ക് എടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ലാലിന്റെ ആദ്യടേക്കിൽതന്നെ ഓക്കെയാണെന്നും അതിനപ്പുറം ഇനി വരാനില്ലെന്നും അവർക്കറിയാം. എന്നാൽ, എന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ ടേക്കിലും ഞാൻ മെച്ചപ്പെടുമെന്നും ഒരുപാടൊരുപാട് മികച്ച അഭിനയം ഇനിയും പുറത്തുവരുമെന്നും അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ നൂറുടേക്ക് എടുത്തു എന്നുവരും.’’ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞവസാനിക്കുമ്പോൾ ലാൽ എന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാണ്. ഉടൻ മോഹൻലാൽ എന്റെ തോളിൽ പിടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ തമാശയെ അയാൾ അഭിനന്ദിച്ചു.

ഇടയ്ക്കൊക്കെ ലാൽ എന്നെ ‘എടോ, വാര്യരേ’ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ പേര് വാര്യരെന്നല്ല ഇന്നസെന്റ് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം, ആ കഥാപാത്രത്തെ അയാൾ അത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണത്. അയാൾ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഭൂരിഭാഗം നടന്മാരും മറ്റുനടന്മാരെ അംഗീകരിക്കാറില്ല, അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരനാണെങ്കിൽക്കൂടി അവനെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല.

പക്ഷേ, ലാലിന്റെകൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും അയാൾ ഒരുപോലെ അഭിനയിപ്പിക്കും. കൂടെയുള്ള നടനും തന്നെപ്പോലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാതെ ആ സീൻ നന്നാവില്ലെന്ന് ലാലിനറിയാം. ലാലിനെക്കാൾ നന്നായി ഞാൻ അഭിനയിച്ചാൽ അതൊന്നും അയാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ലാലിനൊപ്പമുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ഇത്തരം രസകരമായ ഒരുപാട് ഓർമകളുണ്ട്. വിശ്വസിച്ച് എന്തും ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്‌ ലാലിന് പിറന്നാളിന്‌ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.

Content Highlights : Innocent About Mohanlal on His Birthday Mohanlal At 60 lalettan