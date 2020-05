മോഹൻലാലിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ക്യാമറെവച്ച് ആക്‌ഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സംവിധാനജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്റെ ആദ്യസിനിമയായ മിഴിനീർപൂക്കളിൽ നായകൻ മോഹൻലാലായിരുന്നു. ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞതോടെ ലാൽ എന്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായി.

സിനിമയുടെ ഡബ്ബിങ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുദിവസം സെഞ്ച്വറി കൊച്ചുമോനും ലാലുംകൂടി എന്നോടുപറയുന്നത്, ‘ഞങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന അടുത്ത സിനിമ കമൽ സംവിധാനംചെയ്യണം.’ ആദ്യസിനിമയുടെ ഡബ്ബിങ് ജോലികൾപോലും പൂർത്തിയാക്കാത്ത സമയത്താണ് അടുത്തൊരു സിനിമയുടെ ഓഫർ മോഹൻലാൽ നൽകിയതെന്നതാണ് സന്തോഷം. ആ സിനിമയായിരുന്നു ‘ഉണ്ണികളേ ഒരു കഥപറയാം’.

അതുകഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സംവിധാനംചെയ്ത ഓർക്കപ്പുറത്ത് എന്ന സിനിമയും മോഹൻലാലും കൊച്ചുമോനുംകൂടി നിർമിച്ചു. പിന്നീട് എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയായ ‘ഉള്ളടക്ക’ത്തിലും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു. എനിക്ക് മികച്ച സംവിധാനത്തിനും ലാലിന് മികച്ച നടനുമുള്ള സംസ്ഥാനപുരസ്കാരങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം നേടിത്തന്നു. ‘അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ്‌’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സാഗർ കോട്ടപ്പുറംവരെ പിന്നീട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചെയ്തു.

നമ്മളെല്ലാവരും സൂപ്പർസ്റ്റാർ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സൂപ്പർ ആക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാനാണിഷ്ടം.

Content Highlights : Director Kamal About Mohanlal on his birthday Mohanlal At 60