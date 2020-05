അറുപതാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ സ്വന്തം കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടറിന് പിറന്നാളാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് നടി മായ മേനോന്‍. അദ്ദേഹത്തിന് 60 വയസായെന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് നടി പറയുന്നത്. എന്നും മലയാളികളെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ആരാധകരുള്ള നടനെന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹം എന്നും ഒരു വിസ്മയമാണെന്നാണ് മായ മേനോന്‍ തന്റെ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്. ഇനിയും വിസ്മയങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കാന്‍ സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ കുറിച്ചു.

മായ മേനോന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം:

'നമ്മുടെ' മോഹന്‍ലാലിന് 60 വയസ്സോ...?' അത്ഭുതത്തോടെ എന്റെ അമ്മ ഇന്നലെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാന്‍ പോലും സത്യത്തില്‍ ലാലേട്ടന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ.... അല്ലെങ്കിലും കലാകാരന്മാര്‍ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ജന്മസിദ്ധമായ കലകളുമായി പിറന്നു വീഴുന്ന, അമാനുഷികമായ Artist energy നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ലാലേട്ടനെപ്പോലുള്ളവര്‍ക്കൊക്കെ 'age is just a number' തന്നെയല്ലേ...?

അതേ, എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സും എന്നോട് പറഞ്ഞത്...

'എന്റെ മകളുടെ പേര് 'വിസ്മയ' (മായ മോഹന്‍ലാല്‍) എന്നാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളറി യുന്ന മോഹന്‍ലാലിന്റെ ജീവിതത്തിന് ആകെ കൊടുക്കാവുന്ന പേര്...'.2003-ല്‍ നടന്ന 'കഥയാട്ടം' പരിപാടിയില്‍, അരങ്ങത്ത്, സാക്ഷാല്‍ 'ഇന്ദുലേഖ'-യിലെ സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങും മുന്‍പ് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ലളിതവും,എന്നാല്‍ ശക്തമായ ആന്തരീകാര്‍ ത്ഥമുള്ള ആമുഖപ്രസംഗം ആണിത്.

സത്യം... മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന, നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരിക്കല്‍ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന, കലാകാരന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ തന്നെയുള്ള 'അത്ഭുതപ്രതിഭാസം'ഇന്ന് ഷഷ്ട്യബ്ദ പൂര്‍ത്തിയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസം; കാരണം, ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം തന്റെ 64 കലകളുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഉള്ള വിവിധ കലകളാകുന്ന ചില പ്രത്യേകചായക്കൂട്ടുകള്‍ കൊണ്ട് നിറം പിടിപ്പിച്ച് വിവിധ തരം കലകളുടെ വക്താവാക്കി, 'ഭാഗ്യം' കൊണ്ട് ലേപനം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഈ ഭൂമിയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളിലേയ്ക്ക് ആവാഹിച്ചത് എന്ന് തോന്നിപ്പോവുന്നു, ഇന്ന് അദ്ദേഹം നില്‍ക്കുന്ന, സ്ഥാനത്തിന്റെ ഉന്നതി,അവിടത്തെ പ്രാധാന്യം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോള്‍...

കാരണം, സാധാരണക്കാരായ പ്രേക്ഷകര്‍ നോക്കുമ്പോള്‍, അദ്ദേഹം നൃത്തം പഠിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ആണ്‍മയില്‍ എങ്ങിനെയാണോ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്, അത് പോലെ, അതിമനോഹരമായി നൃത്തം ചെയ്യുകയും, സംഗീതം പഠിക്കാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സാമാന്യം നന്നായി തന്നെ പാടുകയും,ഒരു മുഴുവന്‍ സമയ എഴുത്തുകാ രന്‍ അല്ലാഞ്ഞിട്ടും, അതിമനോഹരഭാഷയില്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ സ്പര്‍ശിച്ച പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒരു യോദ്ധാവ്, അല്ലാഞ്ഞിട്ടും അതിഗംഭീരമായി ഏത് തരം യുദ്ധമുറകളും വളരെ വിശ്വസനീയമായ രീതിയില്‍തന്നെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ചെയ്തു, കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.. തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പരിമിതികളെ ജയിച്ചു, അഭിനയത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണത കൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ ഇടം നേടിയ ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനം ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാലേട്ടന്‍....

ഭൗതീകജീവിതത്തിന്റെ രാജകീയസുഖങ്ങള്‍ എല്ലാം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തില്‍ തത്വചിന്തയും കാരുണ്യവും സാമൂഹ്യസേവന ബോധവും കാണപ്പെടുന്നു... സ്വന്തം അമ്മയെ ജീവനു തുല്യം സ്‌നേഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹം, സമൂഹത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അനേകം അമ്മമാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയും,ആലംബ ഹീനര്‍ക്ക് വേണ്ടിയും,'വിശ്വശാന്തി ഫൗണ്ടേഷന്റെ' പേരില്‍ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു...

സാക്ഷാല്‍ മോഹന്‍ലാലിനും, നമ്മള്‍ സാധാരണ മനുഷ്യര്‍ക്കും 24 മണിക്കൂര്‍ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, പക്ഷെ മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ ജനകോടികളുടെ ലാലേട്ടനാക്കിയത് അദ്ദേഹം ആ 24 മണി ക്കൂര്‍ എങ്ങിനെ തന്റെ passion -ന് വേണ്ടി 100% dedication -നോടെ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നത് നോക്കിയാണ്....

ലാലേട്ടന്‍ തന്റെ അസാമാന്യ പ്രതിഭ കൊണ്ട്, 'സ്വന്തം വിരല്‍തുമ്പില്‍ പോലും അഭിനയം കൊണ്ട് വരും, അഭിനയിക്കുകയല്ല ജീവിച്ചു കാണിക്കും' എന്നൊക്കെ നമ്മള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് എത്രയോ സത്യം എന്ന് ദശരഥം, വാനപ്രസ്ഥം, കിരീടം, നമുക്ക് പാര്‍ക്കാന്‍ മുന്തിരിത്തോപ്പുകള്‍, തൂവാനത്തുമ്പികള്‍, ഉത്സവ പ്പിറ്റേന്ന്, ദേവാസുരം, ഭരതം, തന്മാത്ര, ഭ്രമരം, മിഥുനം, സദയം, സൂര്യഗായത്രി, അഹം, രാജശില്പി, യോദ്ധ, നാടോടി, കിലുക്കം, അദ്വൈതം, മണിച്ചിത്രത്താഴ് തുടങ്ങി ഒരു പാട് വൈവിദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ സിനിമകള്‍ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്...

എന്നാല്‍ ഞാന്‍ ഓര്‍ക്കാറുണ്ട് എങ്ങിനെ, ആരെയും പെട്ടെന്നു അംഗീകരിക്കുവാന്‍ കൂട്ടാക്കാത്ത മലയാളിയെക്കൊണ്ട്, അതും ഒരു കൊടും വില്ലനായി കടന്ന് വന്നു പയ്യെ പ്പയ്യെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ തന്റെ സിംഹാസനം വലിച്ചിട്ടു എന്നെന്നേക്കുമായി ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുവാന്‍ ഒരു അത്ഭുതപ്രതി ഭാസത്തിനല്ലാതെ ആര്‍ക്ക് കഴിയുമെന്ന്...?

ചിലപ്പോള്‍ മെയ്മറന്നു നൃത്തം ചെയ്യും, ചിലപ്പോള്‍ കൈകാല്‍ കടയും വരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. മറ്റു ചിലപ്പോള്‍ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടോ, കടക്കണ്ണിലെ കുസൃതി നോട്ടം കൊണ്ടോ പോലും ഏതൊരു കാമുകിയെയും ഭാര്യയെയും വീഴ്ത്തും ഇനി വേറെ ചില സമയം ലോകത്തിലെ എല്ലാ അമ്മമാരും കൊതിയ്ക്കുന്ന, ഒരുണ്ണിക്കണ്ണനെ പോലാവും മറ്റു ചിലപ്പോള്‍ ഏതൊരു പെണ്‍കുട്ടിയും ആണ്‍കുട്ടിയും കൊതിയ്ക്കുന്ന ഒരു വല്യേട്ടനാകും അതുമല്ലെങ്കില്‍ ഏതൊരച്ഛനും കൊതിയ്ക്കുന്ന പൊന്നോമനപ്പുത്രന്‍ ഇനി അതുമല്ലെങ്കില്‍ ഏതൊരു പുത്രനും പുത്രിയും കൊതിയ്ക്കുന്ന അച്ഛന്‍... ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കില്‍ ഏതൊരു മരുമക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമ്മാവന്‍... എന്തിനേറെ, ഏത് വേഷം, ഏത് ബന്ധം, നിങ്ങള്‍ ഈ അത്യുജ്ജ്വലപ്രതിഭയ്ക്ക് നല്‍കിയാലും അദ്ദേഹം നിങ്ങള്‍ വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ നൂറു മടങ്ങു perfection -നോടെ ആ കഥാപാത്രത്തിന് ജീവന്‍ നല്‍കും, ഒപ്പം അവരുടെ വൈകാരീകതലത്തിന് ഒക്കെ, കഥാകാരനും സംവിധായകനും വിചാരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറം പുതിയ മാനം തന്നെ നല്കിയിരിക്കും. സാക്ഷാല്‍ എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍ സര്‍ പോലും അത് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണല്ലോ...

ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ചു ലൊക്കേഷനില്‍ നിന്ന് ലൊക്കേഷനിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും പാട്ട് പാടാനും റെക്കോര്‍ഡ്‌ചെയ്യാനും ബ്ലോഗ് എഴുതാനും cook ചെയ്യാനും നീന്താനും gym-ല്‍ work out, യോഗ എന്നിവ ചെയ്യാനും, മോഡലിംഗ് ചെയ്യാനും എന്തിനേറെ വിവിധങ്ങളായ വലിയ TV ഷോ കളില്‍ അവതാരകന്‍ ആകുവാനും നാടകങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് 'കര്‍ണ്ണഭാരം' പോലുള്ള ക്ലാസ്സിക് സംസ്‌കൃത നാടകത്തില്‍, അതും പരിചയം ഇല്ലാത്ത സംസ്‌കൃത ഭാഷയില്‍ ഡയലോഗുകള്‍ പറയുകയും, പാടുകയും ചെയ്തു കര്‍ണ്ണനായി വേഷപ്പകര്‍ച്ച നടത്തി കയ്യടി നേടിയ പ്രതിഭ. മലയാളത്തില്‍ 'കഥയാട്ടം ' പരിപാടിയിലൂടെ 'ഇന്ദുലേഖ'- എന്ന നാടക ത്തില്‍ 'സൂരി നമ്പൂതിരിപ്പാട്'-നെ അവതരിപ്പിച്ച്, തന്റെ പ്രതിഭയുടെ മാറ്റുരയ്ക്കാനും അദ്ദേഹം സമയം നീക്കി വച്ചു എന്നോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആണ് 'The complete actor'എന്ന പേരിന് അദ്ദേഹം എന്ത് കൊണ്ടും യോഗ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുക.

ഇനിയും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത എത്രയോ പറയാനും എഴുതാനുമുണ്ട് ഈ പദ്മശ്രീ, പദ്മഭൂഷണ്‍, ലഫ്റ്റനന്റ് കേണല്‍, Dr.ഭരത് മോഹന്‍ലാല്‍ sir-നെ കുറിച്ച് എന്നറിയാം...

എന്നാല്‍ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം, ഞങ്ങളുടെ തലമുറ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്... കാരണം, ഇത്രയും പ്രതിഭാധനനായ ഈ മഹാനുഭാവന്റെ, ഈ legend -ന്റെ കാലത്ത്, ജനിക്കുവാനും, തൊട്ടിലില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ മുതല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങള്‍ കണ്ടു, ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയില്‍ എന്നെന്നും അഭിമാനിക്കുവാനും ഉള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിന്; ഇനി ഒരു 'ശുദ്ധ കലാകാരി' എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരിക്കല്‍ എങ്കിലും screen space share ചെയ്യുവാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി ഈശ്വരകടാക്ഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു കൊണ്ട്...

മലയാളികളുടെ, അല്ല, മൊത്തം ഭാരതീയരുടെ അഭിമാനം ആയ 'ലാലേട്ടന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍...

Many many happy returns of the day Laletta...A very happy birthday to you too....

