കൊച്ചി: നഗരത്തിന്റെ സന്ധ്യയെ താളത്താല്‍ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ചൈല്‍ഡ് ഡ്രമ്മര്‍ എത്തുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30-ന് എളമക്കര ഭാസ്‌കരീയം കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്ററില്‍ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി മ്യൂസിക്കല്‍ നൈറ്റിലാണ് 'സ്റ്റീവന്‍ സാമുവല്‍ ദേവസി' സംഗീത വിസമയം തീര്‍ക്കുക. കല്യാണ്‍ ജുവല്ലറിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഒരുങ്ങുന്ന 'മാതൃഭൂമി മ്യൂസിക്കല്‍ നൈറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റീവന്‍ സാമുവല്‍ ദേവസി ആന്‍ഡ് ദി മാസ്ട്രോസില്‍' കുട്ടികളെയും ബാല്യകാലത്തെയും ആഘോഷമാക്കുക എന്ന ആശയത്തോടെയാണ് സംഗീത പരിപാടി അരങ്ങിലെത്തുക.

ഡ്രംസ് പഠനത്തില്‍ 16-ാം വയസില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ട 'എട്ടാം ഗ്രേഡ്' തന്റെ പതിമൂന്നാം വയസില്‍ നേടിയാണ് സ്റ്റീവന്‍ ലോകശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചത്. ലണ്ടനിലെ ട്രിനിറ്റി കോളേജില്‍ നിന്ന് റെക്കോര്‍ഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടെയാണ് സ്റ്റീവന്‍ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. ഗായകന്‍, പിയാനായിസ്റ്റ്, മൃദംഗവാദകന്‍ തുടങ്ങി സംഗീത മേഖലകളില്‍ സ്റ്റീവന്‍ കൈവെക്കാത്ത ഇടങ്ങള്‍ കുറവാണ്.

പരിപാടിയില്‍ സത്യ പ്രകാശും ആലാപ് രാജുവും ഗാനങ്ങള്‍ ആലപിക്കും. ഈണവും താളവും നല്‍കാന്‍ മാന്‍ഡലിനില്‍ മാജിക് തീര്‍ക്കുന്ന യു. രാജേഷും, സാക്സോഫോണ്‍ വായിക്കുന്ന ബസന്ത് മുരളി കൃഷ്ണയും, കൂടെ കൃഷ്ണകിഷോറും, ഹര്‍മീതും, ജോഷും കൂടിയാകുമ്പോള്‍ ഇതൊരു സംഗീത ഉത്സവമായി മാറും.

കൊച്ചി വണ്ടര്‍ലാ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്‍ക്കാണ് സംഗീത നിശയുടെ പ്രായോജകര്‍. ഡ്രിവണ്‍ ബൈ മഹീന്ദ്രയും. ബാങ്കിങ് പാര്‍ട്ണര്‍ ഫെഡറല്‍ ബാങ്കും. അസോസിയേറ്റ് സ്പോണ്‍സര്‍ പിട്ടാപ്പിള്ളി ഏജന്‍സിസും, ടെലികോം പാര്‍ട്ണര്‍ ഫോണ്‍ഫോറും, എഡ്യുക്കേഷന്‍ പാര്‍ട്ണര്‍ എളമക്കര അശോക വേള്‍ഡ് സ്‌കൂളും, ട്രാവല്‍ പാര്‍ട്ണര്‍ റിയ ട്രാവല്‍സുമാണ്.

ടിക്കറ്റുകള്‍ ഉറപ്പാക്കാന്‍ 9544034445 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.

Content Highlights : Mathrubhumi musical night with Steven Samuel Devassy and the maestros