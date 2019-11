കല്യാണ്‍ ജൂവലറിയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മാതൃഭൂമി മ്യൂസിക്കല്‍ നൈറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റീവന്‍ സാമുവല്‍ ദേവസി ആന്‍ഡ് ദി മാസ്‌ട്രോസ് എന്ന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മാന്‍ഡൊലിന്‍ പ്രതിഭ യു. രാജേഷും സ്റ്റീവന്‍ സാമുവല്‍ ദേവസിയും സംഘവും

കൊച്ചി: സ്വപ്നസമാനമായ വേദിയില്‍ സംഗീത ലോകത്തെ പ്രതിഭകളൊരുക്കുന്ന വിസ്മയ രാവിന് ഇനി മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം. നഗരം കാതോര്‍ത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റീവന്‍ ദേവസി സംഗീത രാവ് വെള്ളിയാഴ്ച അരങ്ങേറും.

ഡ്രംസില്‍ വിസ്മയം തീര്‍ക്കുന്ന കൊച്ചു പ്രതിഭ സ്റ്റീവന്‍ സാമുവല്‍ ദേവസിയും മാന്‍ഡൊലിന്‍ പ്രതിഭ യു. രാജേഷും സംഘവും ചേര്‍ന്നാണ് സംഗീത രാവ് ഒരുക്കുന്നത്. കല്യാണ്‍ ജൂവലറിയുടെ സഹകരണത്തോടെ മാതൃഭൂമി മ്യൂസിക്കല്‍ നൈറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റീവന്‍ സാമുവല്‍ ദേവസി ആന്‍ഡ് ദി മാസ്‌ട്രോസ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.30-ന് എളമക്കര ഭാസ്‌കരീയം കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്ററില്‍ അരങ്ങേറും.

ഗായകന്‍, പിയാനോ-മൃദംഗവാദകര്‍ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രശസ്തര്‍ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കും. പ്രശസ്ത ഗായകരായ സത്യപ്രകാശും ആലാപ് രാജുവുമാണ് ഗാനോത്സവത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുക. സാക്‌സോഫോണില്‍ ബസന്ത് മുരളീകൃഷ്ണയും ചേരും. കൃഷ്ണ കിഷോര്‍, ഹര്‍മീത്, ജോഷ്വാ എന്നിവര്‍ കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ സ്വപ്നസമാനമാവും വേദി. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി വേദികളില്‍ ഡ്രംസില്‍ താളമിട്ട സ്റ്റീവന്‍ സാമുവല്‍ ദേവസിയാണ് ഷോയുടെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. ചെറു പ്രായത്തില്‍തന്നെ നേട്ടം കൈവരിച്ച സ്റ്റീവന്‍ മികച്ച ഗായകന്‍ കൂടിയാണ്.

സ്റ്റീവന്‍ ആലപിച്ച ആരാധനാ ഗീതങ്ങള്‍ക്ക് എറെ ആരാധകരുണ്ട്. ഗായകന്‍, പിയാനോയിസ്റ്റ്, മൃദംഗ വാദകന്‍ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളില്‍ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റീവന്‍.

മാന്‍ഡൊലിനില്‍ ഈണത്തിന്റെ അലകള്‍ തീര്‍ക്കുന്ന യു. രാജേഷും ചേരുന്ന സംഗീത വേദിക്കായി കൊച്ചിയിലെ സംഗീത പ്രേമികള്‍ കാത്തിരിപ്പിലാണ്. കൊച്ചി വണ്ടര്‍ലാ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്‍ക്കാണ് സംഗീത നിശയുടെ പ്രായോജകര്‍.

മഹീന്ദ്ര, ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്, പിട്ടാപ്പിള്ളില്‍ ഏജന്‍സീസ്, ഫോണ്‍ ഫോര്‍, എളമക്കര അശോക വേള്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, റിയ ട്രാവല്‍സ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് പങ്കാളികള്‍. പ്രവേശനം പാസുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രം. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് - 9544034445.

Content Highlights : mathrubhumi musical night 2019 with steven samuel devassy and the maestros