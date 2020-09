മലയാള സിനിമയുടെ മഹാ നടൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇന്നു പിറന്നാൾ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാപ്രേമികളും സാംസ്കാരിക ലോകവും മമ്മൂട്ടിക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസ നേർന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായി മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശംസകൾ നേരുകയാണ് പ്രിയ നടനും അവതാരകനും കാരിക്കേച്ചിറിസ്റ്റുമായ ജയരാജ് വാര്യർ.

മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അലയുന്ന നടനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എം ടിക്കോ അടൂരിനോ ജോഷിക്കോ തന്നെ ആവശ്യമില്ല, മറിച്ച് തനിക്കാണ് അവരെ ആവശ്യമെന്ന് മമ്മൂക്ക എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടെന്ന് ജയരാജ് വാര്യർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇത്രയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത മറ്റൊരു നടൻ ഇന്ത്യയിൽ കാണില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മമ്മൂട്ടിയുമൊത്തുള്ള അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ജയരാജ് വാര്യരുടെ വീഡിയോ കാണാം.

