മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രായം ആയി എന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരർഥവും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രായം ആരോപിക്കാൻ മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. മമ്മൂട്ടി ഒരു മുഴുസമയ, സമ്പൂർണ, കലാകാരനാണ്. കലാകാരന് പ്രായമില്ല. കലയ്ക്കും പ്രായമില്ല. മറിച്ച് കാലം കലാകാരന്റെ കലയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു.

തന്റെ കാലത്തിൽനിന്ന് ഊർജവും ശക്തിയും നേടി വളർന്ന കലാകാരനാണ് മമ്മൂട്ടി. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഊർജസ്വലവും അനുഭൂതിനിർഭരവുമായ കാലഘട്ടത്തെ നയിക്കുകയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളിലൊരാൾ.

അഭിനയകലയ്ക്ക് സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടനായകനായി മാറി. കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികുടുംബങ്ങളുടെ നാവിൻതുമ്പത്തെ പേരായിത്തീർന്നു. സത്യനും പ്രേംനസീറിനും ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലുമാണ് ജാതി-മത-രാഷ്ട്രീയഭേദങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ ഹൃദയകിശോരൻമാരായിത്തീർന്ന സൂപ്പർതാരങ്ങൾ. ആ നേട്ടത്തിന്റെപിന്നിൽ അധ്വാനത്തിന്റെയും അർപ്പണത്തിന്റെയും കയ്പിന്റെയും വേദനകളുടെയും ഒരു ചരിത്രം അദൃശ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അഭിനയപാടവവും ആകാരസൗന്ദര്യവും മാത്രം ഒരാളിനെ സൂപ്പർതാരമാക്കുന്നില്ല. വിയർപ്പിന്റെ വിലയാണ് ആ പദവി.

കൈ പൊള്ളിക്കുന്ന കലയാണ് സിനിമ. ഒരു വല്ലാത്ത കല. അങ്ങനെ മറ്റൊരു കലയില്ല. അതിൽ ചെറു തോൽവികളില്ല, വൻ പരാജയങ്ങളേയുള്ളൂ. മമ്മൂട്ടിയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു നടൻ കടന്നുപോന്ന കടമ്പകൾ ചെറുതല്ല. ഒരു സിനിമയെ ചിലർ ഒരു വാക്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ തള്ളുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. എത്രയോ കലാപ്രവർത്തകരുടെ എത്രയോ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തെയും ആരുടെയോ വമ്പിച്ച മുതൽമുടക്കിനെയും അവരുടെയെല്ലാം ശുഭപ്രതീക്ഷകളെയുമാണ് അവർ സഹാനുഭൂതി തീണ്ടാത്ത ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് വെട്ടിയരിയുന്നത്.

‘വിധേയ’നിൽ ഭാസ്കരപട്ടേലർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മമ്മൂട്ടി പുനഃസൃഷ്ടിച്ച രീതി എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചു. ക്രൂരനും എന്നാൽ ബലഹീനനുമായ പട്ടേലരുടെ കുഴഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് മമ്മൂട്ടിയിലെ നടൻ കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറുംപോലെ നുഴഞ്ഞുകയറി. തുളുനാട്ടുകാരുടെ വിചിത്രമലയാളത്തെ രസകരമായ ഭംഗിയോടെ പുനരാവിഷ്കരിച്ചു. അതിസൂക്ഷ്മമായി ‘കാലിബ്രേറ്റ്’ ചെയ്ത കഥാപാത്രമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ പട്ടേലർ.

ഷിബു ഗംഗാധരൻ ‘പ്രെയ്‌സ്‌ ദി ലോർഡ്’ എന്ന എന്റെ ചെറുനോവലിനെയാസ്പദമാക്കി സംവിധാനം ചെയ്ത അതേ പേരുള്ള ഹൃദ്യവും സുന്ദരവുമായ സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടിയാണ് മാത്തുക്കുട്ടി എന്ന കഥാനായകൻ. ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാടൻ ക്രിസ്ത്യാനി കർഷകൻ എന്ന ആ കഥാപാത്രം മമ്മൂട്ടിക്ക് കരതലാമലകമാണ്. ഞാനൊരു ദിവസം ലൊക്കേഷനിൽ പോയി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലൊരു കൊക്കോത്തോട്ടത്തിലാണ് ഷൂട്ട്. മമ്മൂട്ടി എന്നോട് ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു, ‘രാത്രി നല്ല പനിയായിരുന്നു, പാരസെറ്റാമോളിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുകയാണ്’ തൃപ്തികരമായ ഷോട്ട് കിട്ടുംവരെ മമ്മൂട്ടി ആ രംഗം അഭിനയിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിനിന്നു. പ്രതിഭ മാത്രമല്ല, മമ്മൂട്ടിയെ താനെത്തിയിടത്ത് എത്തിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി.

മമ്മൂട്ടി ദീപക് ചോപ്രയെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം. (ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ന്യൂ ഏജ് ജീവിതപരിശീലകനാണ് ദീപക്‌ചോപ്ര. ചോപ്രയുടെ സുപ്രസിദ്ധമായ Ageless Body Timeless Mind എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കേട്ടുകേഴ്‌വി വചനം അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്: People don't grow old/ When they stop growing/ they grow old/ ഇതായിരിക്കാം മമ്മൂട്ടിയുടെ രഹസ്യം: മമ്മൂട്ടിയിലെ മനുഷ്യനും നടനും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പ്രായമാകലല്ല കലാകാരിയുടെ/കലാകാരന്റെ കർത്തവ്യം. വളരുകയാണ്.

Content Highlights : Zacharia about Mammootty Megastar Birthday special