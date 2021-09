ഒരേ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വിജയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തവരെ പരസ്പര ശത്രുക്കളായി കാണാനാണ് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിനിഷ്ടം. അവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും മത്സരവും കുതികാൽ വെട്ടുമാണ് എന്ന് വെറുതേ നാമങ്ങ് ധരിച്ചുവെയ്ക്കും. അതിനെപ്പിന്തുടർന്ന് പല പല കഥകൾ ഉണ്ടാവും. അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തവയാണെങ്കിൽപ്പോലും അവ സത്യമായി കരുതപ്പെടും.

എന്റേയും മമ്മൂട്ടിയുടേയും കാര്യത്തിലും ഇത് ശരിയാണ്. ഇത്തരം കഥകൾ കേട്ട് ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ ചിരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളാണ് എന്നതാണ് സത്യം. ഞാൻ ഇച്ചാക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുമായി എത്രവർഷത്തെ ബന്ധമാണ്. ഓർമ്മകൾ 'പടയോട്ടം' എന്ന സിനിമയുടെ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോവുന്നു. നീണ്ട മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വർഷങ്ങൾ.''അന്ന് കണ്ട അതേപോലെയാണ് ഇന്നും മമ്മൂട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അതൊരു ക്ലീഷേയാവും. എന്നാൽ,അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് ശരി. ശരീരം, ശാരീരം,സംസാര രീതി, സമീപനങ്ങൾ എന്നിവയിലൊക്കെ മമ്മൂട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല.

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശരീരം മേദസ്സുകളില്ലാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കാണി ക്കുന്ന ജാഗ്രതയാണ്. ഗായകന് ശബ്ദം എന്നതുപോലെ ഒരു നടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് സ്വന്തം ശരീരമാണ്. അതിനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം. ചിട്ടയോടെ ഇക്കാര്യം വർഷങ്ങളായി പാലിക്കുന്ന ഒരേയൊരാളെ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ.

അത് മമ്മൂട്ടിയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയോട് ഏറ്റവുമധികം അസൂയയുള്ളതും. (ആയുർവേദ ചികിത്സയൊന്നും മമ്മൂട്ടിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആയുർവേദത്തിൽനിന്ന് മമ്മൂട്ടിയല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയിൽനിന്നും ആയുർവേദമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്) ആത്മനിയന്ത്രണം മമ്മൂട്ടിയിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പലപ്പോഴും പലയിടത്തുവച്ചും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനിക്കാവശ്യമുള്ള അളവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാത്രപോലും മമ്മൂട്ടി അധികം കഴിക്കില്ല. ആരൊക്കെ,അവർ എത്രയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാവട്ടെ,ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നിർബന്ധിച്ചാലും തന്റെ തീരുമാനത്തിൽനിന്ന് മമ്മൂട്ടി പിന്മാറില്ല. എന്റെ സ്വഭാവം നേരെ മറിച്ചാണ്.യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും എനിക്ക് സ്ഥിരമായി കൊണ്ടുനടക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല. സൗഹൃദങ്ങളുടെ, സഭയുടെ നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് നിരുപാധികം വഴങ്ങുന്നയാളാണ് ഞാൻ. പ്രധാനമായും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്രയോ തവണ 'ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാവില്ല' എന്ന് ശപഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറുകളുടെ ആയുസ്സേ ഉണ്ടാവൂ ഇത്തരം ശപഥങ്ങൾക്ക് എന്നാണനുഭവം.

അമ്പത്തിമൂന്ന് സിനിമകളിലധികം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചഭിനയിച്ചുണ്ട്. ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയോളം അഭിനയിക്കാനോ മമ്മൂട്ടി എന്നെപ്പോലെ അഭിനയിക്കാനോ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും തീർത്തും വ്യത്യസ്തരായ രണ്ട് മനുഷ്യരാണ്,രണ്ട് കലാകാരന്മാരുമാണ് എന്ന കാര്യം മറ്റാരേക്കാളും ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നതാണ്. നടനാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ചയാളാണ് മമ്മൂട്ടി. തന്റെ ലക്ഷ്യവും വഴിയുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുകളും. ഇന്നും സിനിമ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഷൻ. മമ്മൂട്ടി പറയുന്ന ഒരു വാചകം സത്യൻ അന്തിക്കാട് ഒരുപദേശം പോലെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ''സിനിമയ്ക്ക് നമ്മളെ വേണ്ട,നമുക്ക് സിനിമയെയാണ് വേണ്ടത് ''. ഇത് നന്നായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ കയറിപ്പോയത്. ആ ഓരോ ചുവടിലും ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ മുദ്രകളുണ്ടായിരുന്നു.

എന്റെ കാര്യം നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഞാനത് പലതവണ പലയിടത്തും പറഞ്ഞതുമാണ്. സിനിമ എന്റെ സ്വപ്‌നമോ ലക്ഷ്യമോ ആയിരുന്നില്ല, ഒരിക്കലും. ഇപ്പോഴും ഇതുതന്നെയാണോ എന്റെ ജോലി എന്നെനിക്കറിയില്ല. സൗഹൃദങ്ങളുടെ തിരത്തള്ളലിൽ ഇവിടെ വന്നുപെട്ടയാളാണ് ഞാൻ. യാതൊരുവിധ പരിശീലനങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അഭിനയിക്കാനായി ഒരുവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്താറില്ല. 'എല്ലാം നേരെയാവണേ' എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നു എന്നുമാത്രം. ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. അത് പരസ്പരം അറിയുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ മത്സരത്തിന്റെ വൈരാഗ്യ ഭാവങ്ങളില്ല. ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി ചെയ്താലാണ് നന്നാവുക എന്ന് എനിക്കറിയാം, ചിലത് ഞാൻ ചെയ്താൽ നന്നാവും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും.

ഗൗരവത്തിനും അൽപ്പം ശുണ്ഠിക്കുമൊപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കുറുമ്പുകളും ഇച്ചാക്കയ്ക്കുണ്ട്. അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയാം,നമുക്ക് അടുത്ത 16-ാം തീയതി മമ്മൂട്ടിയെ ഒരു കാര്യത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. പതിനാറാം തീയതി ഒന്ന് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം 'ഇല്ല,അന്ന് പറ്റില്ല' എന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും 16-ാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയരുത്. മറിച്ച് ആദ്യം 12-ാം തീയതിയോ 13-ാം തീയതിയോ ചോദിക്കുക. പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 16-ാം തീയതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും അന്നുതന്നെയാണ്. ഇതിനെ സ്‌നേഹക്കുറുമ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കാറുള്ളത്.(ഇത് വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടി തന്റെ ഈ രീതി മാറ്റുമായിരിക്കാം)

വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും മമ്മൂട്ടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ഒരു സ്‌നേഹസാന്നിധ്യമായി എനിക്കും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മകൻ ആദ്യ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുതുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയാണ്. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമായിരുന്നപ്പോൾ ആശുപ്രതിയിൽ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ മമ്മൂട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മകൾ വിസ്മയയുടെ കാവ്യപുസ്തകം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടിയുടെ മകൻ എഴുതിയ കുറിപ്പ് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ വായിച്ചത്. 'ചാലുച്ചേട്ടൻ'എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ദുൽഖർ ആ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഇതിൽക്കൂടുതൽ എന്താണ് തലമുറകളിലേയ്ക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന സ്‌നേഹബന്ധത്തിന് തെളിവായി വേണ്ടത്? എല്ലാകാലവും മമ്മൂട്ടി ഇതേപോലെ സുന്ദരനും സ്‌നേഹസമ്പന്നനുമായി ഇവിടെയുണ്ടാവട്ടെ.ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കട്ടെ. അത് കണ്ട് അഭിമാനിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാവട്ടെ.

