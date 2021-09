ഇന്നലെയെന്ന പോലെ ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ട്, മഞ്ചേരിയിലെ അഡ്വ.സി.ശ്രീധരന്‍ നായര്‍ ആ ദിവസം. നാലു പതിറ്റാണ്ടുമുമ്പ് തന്റെ വക്കീലോഫീസിലേക്ക് കയറിവന്ന, വെളുത്തു മെലിഞ്ഞ് സുന്ദരനായ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്‍. നീളന്‍ കോളറുള്ള വെള്ളഷര്‍ട്ടും അറ്റം തൂങ്ങിയാടുന്ന വെള്ള ബെല്‍ബോട്ടം പാന്റ്‌സും കറുത്ത ബെല്‍ട്ടും ഇട്ടായിരുന്നു ആ യുവാവിന്റെ വരവ്. നാലുവര്‍ഷക്കാലം ശ്രീധരന്‍നായരുടെ ജൂനിയറായി വൈക്കത്തെ ചെമ്പുകാരന്‍ പി.ഐ.മുഹമ്മദ് കുട്ടി വക്കീലോഫീസിലെ തടിയന്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മരക്കസേരയിലിരുന്നു. കേസുകള്‍ക്കായി നിരന്തരം മഞ്ചേരിയിലെ കോടതികള്‍ കയറിയിറങ്ങി. അധികം വൈകാതെ മരക്കസേരയും വക്കീല്‍ക്കോട്ടുമുപേക്ഷിച്ച് സിനിമയുടെ മലരികളിലേക്കും ചുഴികളിലേക്കും അയാള്‍ ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നീട് തന്റെ ജൂനിയര്‍ വക്കീലിനെ ശ്രീധരന്‍ നായര്‍ കാണുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ മരതകസിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന മഹാനടന്‍ മമ്മൂട്ടിയായിട്ടാണ്. ഇന്നും തുടരുന്ന ആ ഗുരു-ശിഷ്യ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഓര്‍ത്തെടുക്കുകയാണ് ഡയരക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ആയി വിരമിച്ച അഡ്വ.ശ്രീധരന്‍ നായര്‍.

വക്കീലാവാന്‍ മഞ്ചേരിയിലേക്ക്..

ശ്രീധരന്‍നായരുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് കളക്ടറേറ്റില്‍ ശിരസ്തദാറായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് തന്റെ ബന്ധുവായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ജൂനിയറായി കൂടെ കൂട്ടുമോ എന്നു ചോദിക്കുന്നത്. സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്‍.എല്‍.ബി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുവര്‍ഷമായി കൊച്ചിയില്‍ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പി.എ മുഹമ്മദ് കുട്ടി. അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധ ക്രിമിനല്‍ വക്കീലായ ശ്രീധരന്‍ വക്കീലിന്റെ അഞ്ചാം ജൂനിയറായി മഞ്ചേരിയിലെത്തി. അന്ന് തനിക്ക് 35 ഉം മുഹമ്മദ് കുട്ടിക്ക് 28 ഉം വയസ്സുണ്ടാവുമെന്ന് ശ്രീധരന്‍ വക്കീല്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു. നാലുവര്‍ഷത്തിലേറെ അഡ്വ.മുഹമ്മദ് കുട്ടി മഞ്ചേരിയില്‍ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. മഞ്ചേരിയിലെ 'തവാങ് പാലസ്' എന്ന ഹോട്ടലിലായിരുന്നു താമസം.

വരുന്ന സമയത്തുതന്നെ കുറേ നാടകങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയില്‍ ചെറിയ വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും സംശയമുണ്ട്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും എറണാകുളത്തേക്ക് പോകും. പിന്നീടാണറിഞ്ഞത് അത് നാടകാഭിനയത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന്. എം.ടിയുടെ 'തറവാടിത്തം' എന്ന സിനിമ ഷൂട്ടിങ് പാലക്കാട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഒരു ഇഷ്ടം സീനിയറുമായി പങ്കുവെച്ചു. എം.ടിയുമായി സംസാരിക്കണം, പറ്റുമെങ്കില്‍ ആ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കണം. ശ്രീധരന്‍നായര്‍ക്കു കൂടി താത്പര്യമുള്ള കമ്പനിയായ 'ജനശക്തി ഫിലിംസ്' ആണ് ആ സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. എം.ടിയുമായും വക്കീലിന് ബന്ധമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരുവരും കൂടി പാലക്കാട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഒരാഴ്ചമുമ്പു വന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും നല്ല കഥാപാത്രത്തെ നല്‍കാമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു എം.ടിയുടെ മറുപടി. ഏതായാലും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളില്‍ അദ്ദേഹത്തിനു പറ്റിയ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്താമെന്ന് ഉറപ്പു നല്‍കി. അത് പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നു തന്നെ മറ്റൊരു ഉറപ്പും എം.ടി നല്‍കി. 'നാലുമാസം കഴിഞ്ഞാല്‍ താന്‍ മറ്റൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതില്‍ മികച്ച വേഷം നല്‍കാം. ആ സമയത്ത് വേറൊരു സിനിമയിലും അഭിനയിക്കാന്‍ പോവരുത്'. ആ വാക്കും എം.ടി പാലിച്ചു. സിനിമ ഏതാണെന്ന് ശ്രീധരന്‍നായര്‍ക്ക് ഓര്‍മയില്ല.

കോടതിയിലും മിടുക്കന്‍ വക്കീല്‍...

സിനിമയിലെ കോടതികളില്‍ പഞ്ച് ഡയലോഗുകളുമായി ഘോരഘോരം വാദിക്കുന്ന വക്കീല്‍ വേഷങ്ങള്‍ പീന്നീട് ഒരുപാടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി. കോടതികളിലും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നുവെന്ന് സീനിയര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ല പക്വതയോടെ വാദിക്കുമായിരുന്നു. തന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം പല കേസുകളും സ്വന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തില്‍ ഒരു പ്രത്യേക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം ശ്രീധരന്‍നായര്‍ ഓര്‍ത്തെടുത്തു. കാളികാവിലെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവായിരുന്ന ചെന്താമരാക്ഷനെ ഒരു കേസില്‍ കീഴ്‌ക്കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ ശിക്ഷക്കെതിരേ ജില്ലാക്കോടതിയില്‍ ശ്രീധരന്‍ നായര്‍ അപ്പീല്‍ കൊടുത്തു. അന്ന് ജഡ്ജിയായിരുന്നത് പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ജഡ്ജിയായ കെ.ടി തോമസ്. കേസ് വാദത്തിനു വിളിച്ചപ്പോള്‍ ശ്രീധരന്‍ നായര്‍ സി.ജെ.എം കോടതിയില്‍ ഒരു കേസിന്റെ വിചാരണയിലായിരുന്നതിനാല്‍ പകരം തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് മമ്മൂട്ടിയെയാണ് അയച്ചത്. സി.ജെ.എമ്മിലെ കേസു തീര്‍ത്ത് വേഗമെത്താമെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ വാദം നീണ്ടുപോയി. രണ്ടു തവണ മമ്മൂട്ടി സി.ജെ.എം കോടതിയിലെത്തി വേഗം എത്തണമെന്ന് അറിയിച്ചു. പക്ഷേ കേസ് സമയത്തിന് തീര്‍ന്നില്ല. വാദം തീര്‍ന്ന് ജില്ലാക്കോടതിയിലെത്തിയപ്പോള്‍ ചെറിയ ചമ്മലോടെ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു, 'സാര്‍ ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാന്‍ തന്നെ വാദിച്ചു, അപ്പീല്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്'. ശ്രീധരന്‍ നായര്‍ ചിരിച്ചു, അഭിമാനത്തോടെ.

അഡ്വ.ശ്രീധരന്‍ നായര്‍.

മഞ്ചേരിയിലെ മധുവിധുകാലം...

ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് സിനിമകളില്‍ മഞ്ചേരിയിലെ വക്കീല്‍ ജിവിതത്തിനിടയില്‍ത്തന്നെ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചു. അതിനിടക്കായിരുന്നു കല്യാണം. മമ്മൂട്ടിയുടെ കല്യാണം ഒരു വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീധരന്‍നായര്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ലൂസിയ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു മഞ്ചേരിയില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍ക്കെല്ലാം സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. കല്യാണത്തിനു ശേഷം പത്തുദിവസത്തോളം മഞ്ചേരിയിലെ ശ്രീധരന്‍നായരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഊട്ടിയിലേക്കും മറ്റും മധുവിധുയാത്രകള്‍ നടത്തിയത്. പിന്നീട് മക്കളുണ്ടായപ്പോള്‍ അവരുമായും നല്ല ബന്ധമായി. ദുല്‍ക്കറും സുറുമിയും 'വല്യച്ഛാ' എന്നാണ് വക്കീലിനെ വിളിക്കുക. തന്റെ വീട്ടിലേക്കുവരുന്നത് ഒരു ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നതുപോലെയാണ് എന്ന് മമ്മൂട്ടി തന്റെ ആത്മകഥയില്‍ എഴുതിയതായി ശ്രീധരന്‍നായര്‍ പറയുന്നു.

ഈ കസേര എനിക്കുതന്നെ തരണം...

സിനിമകളില്‍ തിരക്കേറിയതോടെയാണ് മമ്മൂട്ടി വക്കീല്‍ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുന്നത്. ഓഫീസില്‍ നിന്ന് യാത്രപറയുന്ന സമയത്ത് കോട്ടഴിച്ച് തന്റെ കസേരയില്‍ വെച്ച് അദ്ദേഹം ശ്രീധരന്‍ നായരോട് പറഞ്ഞു, 'ഈ കസേര എനിക്കായി ഇവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഞാന്‍ എപ്പോള്‍ തിരിച്ചുവന്നാലും സാര്‍ എനിക്ക് തിരിച്ചുതരണം'. അപ്പോഴും ശ്രീധരന്‍ നായര്‍ ചിരിച്ചു. മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ..

വക്കീല്‍ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും അക്കാലത്തുണ്ടായ ബന്ധങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം അറുത്തുമുറിച്ചില്ല. ഒരിക്കല്‍ തന്റെ ജൂനിയറായ രാജേഷിന് മമ്മൂട്ടിയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങ് കാണാന്‍ പോയി. അപ്പോള്‍ മമ്മൂട്ടി സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. താമസിക്കുന്നിടത്തെത്തിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം നിസ്‌കരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഒട്ടേറേപ്പേര്‍ അദ്ദേഹത്തെ കാണാന്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. വീടിനുള്ളില്‍ രണ്ട് കസേരയും ഒരു ഈസി ചെയറുമുണ്ടായിരുന്നു. കസേരകളില്‍ അവരിരുന്നു. ശരീരശുദ്ധിവരുത്തി വരുന്ന വഴിയില്‍ മമ്മൂട്ടി അത് കണ്ടു. 'സാര്‍ എന്തുപണിയാണ് ചെയ്യുന്നത്' എന്നു ചോദിച്ച് ഓടിവന്ന് വക്കീലിനെ പിടിച്ച് ഈസി ചെയറില്‍ കൊണ്ടിരുത്തി. അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണ് തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചതെന്ന് വക്കീല്‍ പറയുന്നു. ഒരു വാഹനാപകടത്തില്‍ വക്കീലിന്റെ ഇടതുകാലിന് കാര്യമായ പരിക്കുണ്ടായിരുന്നു. താഴെ കാര്‍പെറ്റിലിരുന്ന മമ്മൂട്ടി വക്കീലിന്റെ പാന്റ് ചുരുട്ടി മുകളിലേക്കാക്കി കാലു പരിശോധിച്ച് ഉഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് 'സാറിന്റെ കാലിപ്പോള്‍ എങ്ങനെയുണ്ട്, വേദനിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. തന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ജൂനിയര്‍ വക്കീല്‍ രാജേഷ് അന്തംവിട്ടുപോയതായി വക്കീല്‍ പറയുന്നു.

മമ്മൂട്ടി അഹങ്കാരിയാണോ...

ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയായിരുന്നു മറുപടി. തിരശ്ശീലയിലാണ് എല്ലാവരും മമ്മൂട്ടിയെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാണെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും തോന്നും. ആ രീതിയില്‍ പെരുമാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളോട് പരിധിയില്‍ കവിഞ്ഞ അടുപ്പം കാണിക്കാനാവില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിനെന്നല്ല ആര്‍ക്കും അത് സാധിക്കില്ല. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ നല്ല സ്‌നേഹത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നത്.

'സിനിമകള്‍ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ ഞാന്‍ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും. ചിലപ്പോള്‍ ചില രംഗങ്ങള്‍ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ പോലും വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്.' താന്‍ കണ്ട മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യ സിനിമ വില്‍ക്കാനുണ്ട് സ്വപ്‌നങ്ങളാവാമെന്ന് വക്കീല്‍ പറയുന്നു. പിന്നീട് മമ്മുട്ടിയുടെ എല്ലാ സിനിമകളും അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വിളിക്കും. കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം നേരിട്ട് കാണാനായിട്ടില്ല.

ചാനലിലേക്കുള്ള വഴി...

പിണറായിയുടേയും കോടിയേരിയുടേയും നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അഡ്വ.ശ്രീധരന്‍ നായര്‍ കൈരളി ചാനലിന്റെ ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ മമ്മൂട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിനായി ചെന്നൈയിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ കഥ അദ്ദേഹം ഓര്‍ക്കുന്നു. അന്ന് ഒരു പെരുന്നാള്‍ ദിവസമായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായെത്തിയ വക്കീലിനെക്കണ്ട് മമ്മൂട്ടിക്ക് സന്തോഷമായി. നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാമെന്നായി മമ്മൂട്ടി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെന്നൈയില്‍ വാങ്ങിയ വിശാലമായ പാടത്തും കൃഷിസ്ഥലത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോയി. കുട്ടികള്‍ കളിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഇരുവരും പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. അതിനിടയില്‍ മമ്മൂട്ടി ചോദിച്ചു, 'പാര്‍ട്ടി ഒരു ചാനല്‍ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ?' അപ്പോളും വക്കീല്‍ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ മമ്മൂട്ടി ഒരു ടി.വി ചാനല്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്‌നത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍ക്കുണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വാചാലനായി. ഒരു വിദഗ്ധനെപ്പോലെ മമ്മൂട്ടി സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോള്‍ വക്കീല്‍ ചോദിച്ചു, 'എന്നാല്‍ പിന്നെ മമ്മൂട്ടിക്ക് അതിന്റെ ചെയര്‍മാനായിക്കൂടേ' ? അത് പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് പറയാനാണ് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് എന്നുപറഞ്ഞ് ഷേക്ക് ഹാന്‍ഡ് കൊടുത്തു. അതോടെ മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമായി. ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൂടി നിര്‍ബന്ധിച്ചതോടെ കാര്യത്തിന് തീരുമാനവുമായി.

Content Higlights: Mammootty Birthday , Advocate Sreedharan Nair shares his experience practicing in High Court with Mammootty