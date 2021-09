ജനപ്രിയതകൊണ്ടും അഭിനയശേഷികൊണ്ടും മമ്മൂട്ടി അനശ്വരമാക്കിയ സിനിമകൾ നിരവധിയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മികച്ച പത്ത് സിനിമകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. 2019 ജൂണിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മാതൃഭൂമി സ്റ്റാർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ മമ്മൂട്ടി പ്രത്യേക പതിപ്പിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ജൂറി ടീം തെരഞ്ഞെടുത്ത പത്ത് ചിത്രങ്ങളിതാ...

1. ആവനാഴി

അതാവണമെടാ പോലീസ്' എന്നത് രൺജി പണിക്കരുടെ രൗദ്രം സിനിമയിലെ ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മമ്മൂട്ടി പറയുന്ന ഡയലോഗാണ്. പക്ഷേ, കാക്കിയിട്ട മമ്മൂട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ആരാധകരും പറയുന്നത് അതാണ്, ഇതാവണമെടാ പോലീസ്. ഇന്നും മലയാളസിനിമയിലെ കാക്കിവേഷങ്ങളുടെ അവസാനവാക്കാണ് മമ്മൂട്ടി. താരത്തിന്റെ കരിയറിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതും ആഘോഷിച്ചതുമായ വേഷം. ഒടുവിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ 'ഉണ്ട' വരെയുള്ള സിനിമകളിൽ മമ്മൂട്ടി നിരവധി കാക്കിവേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോൺസ്റ്റബിൾമുതൽ ഐ.പി.എസ്. ഓഫീസർവരെ പല റേഞ്ചിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ, പക്ഷേ, അതിലെല്ലാം ഒരു കൾട്ട് പരിവേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആവനാഴിയിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാമാണ്.

ഐ.വി. ശശി-ടി. ദാമോദരൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റോറികളിലൊന്ന്. പോലീസ് സിനിമകൾ യാഥാർഥ്യവുമായി പുലബന്ധമില്ലാത്ത സൂപ്പർ ഹീറോ ആക്ഷൻ സിനിമകളാകുന്ന കാലത്തിനുമുൻപ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് സെമി റിയലിസ്റ്റിക് സ്വഭാവമുള്ള ആവനാഴി. രൺജി പണിക്കർ-ഷാജി കൈലാസ്-സുരേഷ് ഗോപി ടീമിന്റെ സിനിമകൾ കാക്കി കൈയടക്കുംവരെ ഈ സിനിമകൾക്ക് പകരംവയ്ക്കാൻപോലും പോലീസ് സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുമില്ലായിരുന്നു.

നായകന്റെയും പ്രതിനായകന്റെയും ഗുണങ്ങൾ സമ്മേളിച്ച, മര്യാദാപുരുഷോത്തമനല്ലാത്ത, ലൈംഗികത്തൊഴിലാളിയിൽ പ്രണയം കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യനാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ പരുക്കൻ പോലീസായ ബൽറാം.

മമ്മൂട്ടിയുടെ കോപാകുലനായ മനുഷ്യവേഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബൽറാം. തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടവും ഗർജനംപോലെ മൂർച്ചയുള്ള ശബ്ദവുമായി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാമായി മമ്മൂട്ടി മാറിയപ്പോൾ പോലീസ് കഥകൾക്കുതന്നെ അതൊരു പൊളിച്ചെഴുത്തായി. നായകൻ സമം നല്ലവൻ എന്ന സമവാക്യത്തിൽനിന്ന് തെല്ലുമാറിനടന്ന നിഷേധിയാണ് മിക്കപ്പോഴും ഐ.വി. ശശിയുടെ കേന്ദ്രപുരുഷന്മാർ. അവിടേക്ക് മമ്മൂട്ടിയുടെ യൗവനതീഷ്ണമായ ഊർജംകൂടി പകർന്നതോടെ ബൽറാം മലയാളസിനിമയിലെ തന്നെ എണ്ണംപറഞ്ഞ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായി. സിനിമയുടെ ബോക്സോഫീസ് തരംഗം തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഹിന്ദിയിലും റിമേക്കുകളുമാക്കി മാറ്റി.

തമിഴിൽ കടമൈ കന്നിയം കാത്തുപാടു എന്നപേരിലും തെലുങ്കിൽ മരണശാസനം എന്ന പേരിലും ഹിന്ദിയിൽ സത്യമേവ ജയതേ എന്ന പേരിലും ആവനാഴി പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. തമിഴ്പതിപ്പ് ബോക്സോഫീസിലും ഹിറ്റായിരുന്നു. ഐ.വി. ശശി തന്നെ ആവനാഴിക്ക് രണ്ടു തുടർച്ചകളും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാമും ബൽറാം വേഴ്സസ് താരാദാസും. 1991-ൽ ഇറങ്ങിയ മമ്മൂട്ടിയും മുരളിയും ഉർവശിയും മുഖ്യവേഷത്തിലെത്തിയ ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാം മികച്ച വിജയമായിരുന്നു. പക്ഷേ, പിന്നീട് 15 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം 2006-ൽ ടി. ദാമോദരൻ-എസ്.എൻ. സ്വാമി ടീം ഒരുമിച്ച തിരക്കഥയിൽ ബൽറാം വേഴ്സസ് താരദാസ് എത്തി. അതിരാത്രത്തിലെ താരാദാസ് എന്ന അധോലോകനായകനെ കൂടി ബൽറാമിന്റെ കഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരട്ടവേഷത്തിലാണ് ബൽറാം വേഴ്സസ് താരദാസിൽ മമ്മൂട്ടി നിറഞ്ഞുനിന്നത്. ബോളിവുഡ് നടി കത്രീന കൈഫിന്റെ സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധനേടി.

2. ന്യൂഡൽഹി

മലയാളസിനിമകൾ അപൂർവമായി മാത്രം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് വടക്കേ ഇന്ത്യ പശ്ചാത്തലമാക്കി വടക്കേ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു മലയാളസിനിമ. അതും പത്രവ്യവസായം പശ്ചാത്തലമാക്കി. അതായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി. ന്യൂഡൽഹി ഒരു വമ്പൻ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായിരുന്നു. അത് മമ്മൂട്ടി എന്ന നടന്റെയും ജോഷി എന്ന സംവിധായകന്റെയും കരിയറിൽ പൊൻതൂവലായി.മലയാളസിനിമയിൽ വമ്പൻ ഹിറ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ച കൂട്ടുകെട്ടാണ് ജോഷി-ഡെന്നീസ് ജോസഫ്-മമ്മൂട്ടി ടീമിന്റെത്. ഇവർ ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച നിറക്കൂട്ടും ശ്യാമയും പോലുള്ള വലിയ ഹിറ്റുകൾക്കുശേഷമിറങ്ങിയ ഒന്നുരണ്ട് സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ടു.

1986, 87 വർഷങ്ങളിൽ അൻപതിലേറെ സിനിമകളാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെതായി പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇതിൽ ആവനാഴി വൻ വിജയംനേടി. ജോഷിയുടെയും ഫാസിലിന്റെയും പ്രിയദർശന്റെയും കെ.ജി. ജോർജിന്റെയും ഐ.വി ശശിയുടെയും അടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും. എന്നാൽ സിനിമകൾ ബോകേ്‌സാഫീസിൽ വൻ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചില്ല. മമ്മൂട്ടി- ജോഷി ടീമിൽ നിന്ന് ഒരു മെഗാഹിറ്റ് സിനിമ ലോകം പ്രതീക്ഷിച്ചു. അക്കാലത്താണ് ഡെന്നീസ് ജോസഫിനൊപ്പം മമ്മൂട്ടി-ജോഷി കോമ്പിനേഷൻ ആവർത്തിച്ച് ഒരു ബിഗ്ബജറ്റ് പരീക്ഷണത്തിന് നിർമാതാവ് ജോയ് തോമസ് തയ്യാറാകുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ കൊന്ന് വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അരക്കിറുക്കനായ പത്രാധിപരുടെ കഥയാണ് സിനിമയ്ക്ക് പ്രചോദനം എന്ന് ഡെന്നീസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേ പ്രമേയമുള്ള ഇർവിങ് വാലസിന്റെ പ്രശസ്ത നോവൽ ഓൾമൈറ്റിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ന്യൂഡൽഹി ഒരുക്കിയത്. ജി. കൃഷ്ണമൂർത്തി അഥവാ ജി.കെ. എന്ന പത്രാധിപർ തന്റെ പ്രതികാരപൂർത്തീകരണത്തിന് പത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായിരുന്നു പൂർണമായും ന്യൂഡൽഹി പശ്ചാത്തലമാക്കി സിനിമ പറഞ്ഞത്.

റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിനും ദൂരദർശൻ പരിപാടികളിലും അപൂർവം ചില ഹിന്ദി സിനിമകളിലും മാത്രം കണ്ടുപരിചയിച്ച ഇന്ത്യാ ഗേറ്റും പാർലമെന്റ് അനക്സും കണ്ടുമാത്രം ന്യൂഡൽഹിയെപ്പറ്റി ധാരണയുള്ള മലയാളിയെ രാജ്യതലസ്ഥാനം എന്തെന്ന് പരിചയപ്പെടത്തിക്കൊടുത്ത സിനിമകൂടിയായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി. സുമതല, സുരേഷ് ഗോപി, ത്യാഗരാജൻ, ഉർവശി, ദേവൻ, ജഗന്നാഥ വർമ, വിജയരാഘവൻ തുടങ്ങി ഒരു വമ്പൻ താരനിരതന്നെ സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ കാൻവാസിലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാനുള്ള ജോഷി എന്ന മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്മാന്റെ ശേഷി കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി. തെലുങ്കിലും കന്നഡയിലും ഹിന്ദിയിലും സിനിമയുടെ റീമേക്കുകൾ വന്നു. മൂന്നും സംവിധാനം ചെയ്തതും ജോഷി തന്നെ.

ഹിന്ദിയിൽ ജിതേന്ദ്രയും തെലുങ്കിൽ സുമലതയുടെ ഭർത്താവും അന്തരിച്ച മുൻകേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ അംബരീഷുമാണ് മമ്മൂട്ടി ചെയ്ത വേഷങ്ങൾ ചെയ്തത്. ന്യൂഡൽഹിയുടെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിജയം തെന്നിന്ത്യയിലെ വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേടീമിന്റെ തന്നെ നായർസാബും സംഘവും പിന്നാലെ പിന്നാലെ ഹിറ്റുകളായതോടെ മമ്മൂട്ടി എന്ന നടന്റെ താരമൂല്യവും കുതിച്ചുയർന്നു. ന്യൂഡൽഹി തമിഴിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ സാക്ഷാൽ രജനികാന്ത് തന്നെ നേരിട്ട് സമീപിച്ചുവെന്ന് അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഡെന്നീസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

3. തനിയാവർത്തനം

ജനകീയ ക്ലാസിക് കൾട്ട്. എപ്പോൾ കാണുമ്പോൾപോലും നൊമ്പരം നിറഞ്ഞ അസ്വസ്ഥത പൊതിഞ്ഞുവെച്ച സിനിമകളാണ്. മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച ബാലൻ മാഷിനെപ്പോലെ ഭ്രാന്തുവന്നുപോകുമോ എന്ന് ഭയന്നാണ് സിനിമ മുഴുവൻ കണ്ടുതീർത്തത് എന്നുപറയുന്ന ആസ്വാദകർ ഇന്നും നിരവധി. സ്‌കൂൾ മാഷന്മാർക്ക് മമ്മൂട്ടിയുടെ രൂപവും കണ്ണടയും ജുബ്ബയും ആയിരുന്ന കാലത്താണ് അത്തരം സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളെ ഒറ്റയടിക്ക് നിരാകരിച്ച് മമ്മൂട്ടി ബാലഗോപാലനായി പരകായപ്രവേശം ചെയ്ത് കണ്ണുകളെ നനയിച്ചത്. ഇന്നും മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യ പത്ത് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഇടംപിടിക്കും ബാലൻ മാഷ്.

വിശ്വാസത്തിനും യുക്തിക്കുമിടയിൽ കുടുംബത്തിനും വ്യക്തിക്കും ഇടയിൽ ബോധത്തിനും ഭ്രമത്തിനുമിടയിൽ ഉഴറിനിൽക്കുന്ന ഒരു ശരാശരി എൺപതുകളിലെ മലയാളിയാണ് മമ്മൂട്ടി അനശ്വരനാക്കിയ ബാലഗോപാലൻ. യൂട്യൂബ് അപ് ലോഡിന്റെ കാലത്തും സിനിമയ്ക്ക് വ്യൂവർഷിപ്പ് ഒട്ടും കുറവില്ലാത്തത് ആ ഉന്നത പദവികൊണ്ടുതന്നെ.

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും സാമൂഹികക്രമങ്ങളും വ്യക്തികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ആഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്നും കാലങ്ങൾക്കുമുൻപേ പരിശോധിച്ച സിനിമ.

മലയാളം കണ്ട എക്കാലത്തേയും മികച്ച തിരക്കഥാപ്രതിഭ എ.കെ. ലോഹിതദാസിന്റെ വരവ് അറിയിച്ചതും തനിയാവർത്തനമാണ്. ശ്രീനിവാസനൊപ്പം മുത്താരംകുന്ന് പി.ഒ., ദൂരെ ദൂരെ ഒരു കൂടുകൂട്ടാം തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായിത്തുടങ്ങിയ സിബി മലയിലിനും വൻ ബ്രേക്ക് സമ്മാനിച്ചു തനിയാവർത്തനം.

മാനസികപ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു സാധാരണമനുഷ്യനെ ഭ്രാന്ത് പാരമ്പര്യമാണെന്ന മൂഢവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കുടുംബവും സമൂഹവും വേട്ടയാടുന്നതും അയാൾ ഒടുവിൽ ഭ്രാന്തിന്റെ കെണിയിലേക്കുതന്നെ വീഴുന്നതുമാണ് ലോഹിതദാസ് ഒരുക്കിയ തിരക്കഥ പറയുന്നത്. അടൂരിന്റെ എലിപ്പത്തായത്തിലെന്നപോലെ കാലഹരണപ്പെട്ട മാമൂലുകളിൽ വിശ്വസിച്ച് ക്ഷയിച്ച നായർതറവാടുകളിലേക്കുള്ള എത്തിനോക്കൽകൂടിയാണ് സിനിമ. ദേവീകോപത്താൽ പാരമ്പര്യമായി കൈമാറിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭ്രാന്തിന്റെ പിടിയിൽ പുതുതലമുറ പെടാതിരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഒരു മുടിയേറ്റത്തോടെയാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നതുതന്നെ. ലോഹി-സിബി മലയിൽ എന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ തുടക്കവുമാണ് തനിയാവർത്തനം. കച്ചവടസിനിമയും കലാസിനിമയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി നേർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന തനിയാവർത്തനത്തിന് 100 ദിവസം ഓടി തിയേറ്ററുകളും പിടിച്ചടക്കാൻ സാധിച്ചു.

മമ്മൂട്ടിയുടെ സഹോദരനായി വേഷമിട്ട മുകേഷിന്റെയും കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നാണ് തനിയാവർത്തനത്തിലെ ഗോപി. തിലകൻ, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, സരിത, ബാബു നമ്പൂതിരി, ഫിലോമിന എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാനവേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചത്. ജോൺസൺ ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തലസംഗീതം സിനിമ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആശങ്കകളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് കൃത്യമായ അനുപാതത്തിലായിരുന്നു. നന്ദകുമാറാണ് സിനിമ നിർമിച്ചത്.

4. ഒരു സിബിഐ ഡയറിക്കുറിപ്പ്

എല്ലാ കേസും സി.ബി.ഐ. അന്വേഷിക്കണമെന്ന മലയാളി മനോഭാവത്തിനു പിന്നിൽ മമ്മൂട്ടിയാണെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചാൽ അത് വെറും ട്രോൾ ആയി മാത്രം തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. അത്രയ്ക്കുണ്ട് സേതുരാമയ്യർ എന്ന സി.ബി.ഐ. ഓഫീസർ സൃഷ്ടിച്ച ഇമേജ്. മലയാളികളുടെ ദേസി ഷെർലക് ഹോംസാണ് എസ്.എൻ. സ്വാമിയും കെ. മധുവും സൃഷ്ടിച്ച സേതുരാമയ്യർ. ഒരു സി.ബി.ഐ. ഡയറിക്കുറിപ്പിലൂടെ തുടങ്ങി നാലുഭാഗങ്ങൾ പിന്നിട്ട സിനിമാപരമ്പര ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റുള്ള ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി തന്നെയാണ്. ആ വിജയഗാഥയ്ക്കുപിന്നിൽ ഒറ്റക്കാരണമേയുള്ളു; അരക്കയ്യൻ ഷർട്ടുമായി, എണ്ണതേച്ചുമിനുക്കിയ മുടിയും സിന്ദൂരക്കുറിയിട്ട് തിളങ്ങുന്ന നെറ്റിയും മുറുക്കിച്ചുവപ്പിച്ച ചിരിയും കൈ പിന്നിൽ കെട്ടിയ നടത്തവുമായുള്ള ട്രേഡ് മാർക്ക് സേതുരാമയ്യർ മമ്മൂട്ടി.

പൊതുവേ പഴുതടച്ച കുറ്റാന്വേഷണകഥകൾ അധികമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലാത്ത മലയാളത്തിൽ നവ്യാനുഭവമായിരുന്നു ഒരു സി.ബി.ഐ. ഡയറിക്കുറിപ്പ്. ആവനാഴി പോലുള്ള സിനിമകൾ വന്നതുകൊണ്ട് പോലീസിന് പകരം സി.ബി.ഐ. ആയാലോ എന്ന നിർദേശം വെച്ചത് മമ്മൂട്ടിയാണെന്ന് എസ്.എൻ. സ്വാമി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്ത് സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണത്തിലൂടെ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പോളക്കുളം കേസാണ് സിനിമയ്ക്ക് പ്രചോദനം.

പോളക്കുളം കേസ് ഒരു പുരുഷൻ ഹോട്ടലിൽനിന്ന് വീണു മരിച്ച സംഭവമാണെങ്കിലും ഓമന എന്ന വീട്ടമ്മ വീടിന്റെ മുകൾനിലയിൽനിന്നു വീണുമരിച്ച സംഭവമാണ് സി.ബി.ഐ. ഡയറിക്കുറിപ്പിന്റെ പ്രമേയം. പോളക്കുളം കേസിലെ ഡമ്മി പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് എസ്.എൻ. സ്വാമി തിരക്കഥയിൽ പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ പൂർവവിദ്യാർഥിയും മമ്മൂട്ടിയുടെ സമകാലികനും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻ.ഐ.എ.)യുടെ മുൻ ഡയറക്ടറുമൊക്കെയായിരുന്നു രാധാവിനോദ് രാജുവിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടി ആ കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പ്രകടനമികവിലും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലുപരി മമ്മൂട്ടി ആ കഥാപാത്രത്തിന് നൽകിയ സ്‌റ്റൈലാണ് അതൊരു ബ്രാൻഡായി നിലനിർത്തിയത്.

സേതുരാമയ്യർ, ഡിറ്റക്ടീവ് സിനിമകളിൽ ഹിറ്റ് പരിവേഷം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതോടെ ആ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ ഇതുവരെ നാല് സിനിമകളാണ് ഇറങ്ങിയത്. രണ്ടാം ഭാഗം ജാഗ്രത തൊട്ടുപിന്നാലെ (1989) ഇറങ്ങി. മൂന്നാം ഭാഗം സേതുരാമയ്യർ സി.ബി.ഐ. 2004-ലും നാലാം ഭാഗം നേരറിയാൻ സി.ബി.ഐ. 2005-ലും ഇറങ്ങി. തുടർച്ചകളും ആദ്യഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് വിപണിമൂല്യം മുതലാക്കി. നാലുഭാഗങ്ങളിലും കെ. മധു-എസ്.എൻ. സ്വാമി കൂട്ടുകെട്ടുതന്നെയാണ് സംവിധാനവും തിരക്കഥയും നിർവഹിച്ചത്.ഒന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം സേതുരാമയ്യർക്ക് അഞ്ചാംഭാഗവും ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന എസ്.എൻ. സ്വാമി അടുത്തിടെ ചില അഭിമുഖങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

5. ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ

ക്ലാസിക്കുകൾ അങ്ങനെയാണ്, പുനർനിർമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മുഖ്യധാരാ മലയാളസിനിമ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അത്തരത്തിൽ ഒരു അസാധാരണ ക്ലാസിക്കാണ് ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ. എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ-ഹരിഹരൻ-മമ്മൂട്ടി; പകരംവയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടുകെട്ട്.

ഒന്നിച്ചപ്പോഴൊക്കെ സ്വർണം വിളയിച്ച ഈ കൂട്ടുകെട്ടിലെ നിത്യഹരിതവിസ്മയമാണ് ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ. വടക്കൻപാട്ടുകളുടെ ജനപ്രിയ സാഹിത്യത്തെ അതേപടുതി സിനിമയാക്കിയ ഉദയാ സിനിമകൾ കണ്ടുശീലിച്ച മലയാളിക്ക് ഞെട്ടൽ സമ്മാനിച്ചാണ് വടക്കൻ വീരഗാഥ പിറന്നത്. ആരോമലുണ്ണി-ഉണ്ണിയാർച്ച കഥകളിൽ വില്ലനും ചതിയനും കാമവെറിയനുമായി നിറഞ്ഞുനിന്ന ചന്തു നായകന്റെ പരിവേഷത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ, മമ്മൂട്ടിയുടെ പൗരുഷരൂപത്തിലേക്ക് പരകായപ്രവേശംചെയ്തപ്പോൾ പിറന്നത് ഇന്ത്യൻ വെള്ളിത്തിരയിലെ തന്നെ എണ്ണം പറഞ്ഞ മികച്ച സിനിമകളിലൊന്ന്.

2013-ൽ ഐ.ബി.എൻ. ലൈവ് നടത്തിയ സർവേയിൽ മികച്ച 100 ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് വടക്കൻ വീരഗാഥ എത്തിയത്. മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്ക് എം.ടി.യും മികച്ച നടന് (മതിലുകൾക്കൊപ്പം) മമ്മൂട്ടിയും ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടുന്നതുവരെയെത്തി സിനിമയുടെ മികവ്.

പാടിപ്പഴകിയ ചരിത്രത്തെ അപനിർമിച്ചുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെയും ആയിക്കൂടേ ചരിത്രം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സിനിമ ജനപ്രിയമാവുക കൂടി ചെയ്തുവെന്നതാണ് ആശ്ചര്യം. ബോക്സോഫീസിലും വമ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ സിനിമ ഇന്നും ടെലിവിഷൻ കാഴ്ചകളിലെ പതിവുവിരുന്നുകളിലൊന്നാണ്. സുരേഷ് ഗോപി, ക്യാപ്റ്റൻ രാജു, ബാലൻ കെ. നായർ, മാധവി, ഗീത തുടങ്ങി താരസമ്പന്നമായിരുന്നു സിനിമ. കൊടുംവില്ലൻവേഷങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു ചന്തുവിന്റെ ഗുരുവായ അരിങ്ങോടർ. കളരിപ്പയറ്റ് ദൃശ്യങ്ങളിലും കലാസംവിധാനത്തിലും വടക്കൻവീരഗാഥ പുലർത്തിയ മികവ് മലയാളസിനിമയിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ 30 വർഷം മുൻപേ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലബാറിലെ ചാവേർ ചേകവയുദ്ധങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. നാടുവാഴിത്തർക്കങ്ങൾക്ക് ചാവേറുകളാകുന്ന കളരിവിദഗ്ധരുടെയും ഇത്തരം പോരുകൾ ചാവേർ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെയും ഉൾപ്പോരുകളുടെയും കഥകളാക്കി ആ കാലത്തെ ആധുനികകാലത്തുനിന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയാണ് എം.ടി. ചെയ്തത്.

വടക്കൻപാട്ടുകളിലെ നായകൻ പുത്തൂരം തറവാട്ടിലെ ആരോമൽചേകവരാണ്. എന്നാൽ വടക്കൻ വീരഗാഥയിലെ നായകൻ ചന്തുവാണ്. ആരോമലായി വേഷമിട്ടത് സുരേഷ്ഗോപിയും. കേട്ടുപഴകിയ ഓരോ ആരോപണക്കഥകളെയും ചോദ്യംചെയ്യുന്നുണ്ട് എം.ടി.യുടെ തിരക്കഥയിൽ.

മൂർച്ചയുള്ള ചാട്ടുളിപോലാണ് ഡയലോഗുകൾ. 'ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനാകില്ല മക്കളേ' എന്ന ഡയലോഗ് 30 വർഷം കഴിഞ്ഞും മലയാളത്തിൽ നിറയുന്നു. അത്രമേൽ ജനകീയമാണ് മൂന്നുപതിറ്റാണ്ടായി ഈ സിനിമയും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും. എം.ടിയും ഹരിഹരനും മമ്മൂട്ടിയും ഒടുവിൽ ഒരുമിച്ചത് പഴശ്ശിരാജയുടെ കഥ പറയാനാണ്. അതും വലിയ ഹിറ്റുകളിലൊന്നായി പരിണമിച്ചു.

6. അമരം

തൊണ്ണൂറുകളിൽ മാസ് സിനിമകളിൽ ജോഷിയും ഐ.വി. ശശിയും മമ്മൂട്ടി എന്ന നായകനെ എങ്ങനെ വാർ

ത്തെടുത്തുവോ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ക്ലാസ് പടങ്ങളിൽ ഭരതനും പത്മരാജനും കെ.ജി. ജോർജും.

ഭരതൻ-മമ്മൂട്ടി കൂട്ടുകെട്ട് ഒരുമിച്ച ഇത്തിരിപ്പൂവേ ചുവന്ന പൂവേ, കാതോടു കാതോരം, എന്റെ

ഉപാസന തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ശ്രദ്ധ നേടിയെങ്കിലും വമ്പൻ ബോക്‌സോഫീസ് ഹിറ്റുകളായില്ല. പക്ഷേ, ഈ കൂട്ടുകെട്ടിനൊപ്പം എ.കെ. ലോഹിതദാസ് ചേർന്നതോടെ പിറന്നത് മലയാളസിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ സിനിമകളിലൊന്നായിരുന്നു; അമരം. ചെമ്മീനിനുശേഷം കടലോരത്തിന്റെ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതവും കടലിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളും അത്രമേൽ ഹൃദ്യമായി പറഞ്ഞ സിനിമ. ഒരു അച്ഛന്റെയും മകളുടെയും ആത്മബന്ധത്തിലൂടെ മുക്കുവന്റെ ജീവിതം പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോഹി സൃഷ്ടിച്ച അച്ചൂട്ടി മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനയമുഹൂർത്തങ്ങളിലൊന്നായി. മമ്മൂട്ടിയും മുരളിയും അശോകനും കെ.പി.എ.സി. ലളിതയും മത്സരിച്ചഭിനയിച്ച അമരം ലളിതയ്ക്ക് സഹനടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിച്ചു. മാതുവാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ മകളായി വേഷമിട്ടത്. കടൽ ഒരു കഥാപാത്രമായി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സിനിമയിൽ ഭാവതീവ്രതയുടെ വേലിയേറ്റങ്ങളിൽ മമ്മൂട്ടി കടലിനെപ്പോലും തോൽപ്പിച്ചുവെന്നു പറയേണ്ടിവരും. അമരം മമ്മൂട്ടിയുടെയും ഭരതന്റെയും ലോഹിയുടെയും കരിയറിലെ വലിയ ഹിറ്റുകളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇടംപിടിച്ചത്. കൈതപ്രം - രവീന്ദ്രൻ ടീമിന്റെ സംഗീതവും ജോൺസന്റെ പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ഒന്നിനോടൊന്ന് മികച്ചുനിന്നു. മധു അമ്പാട്ടാണ് സിനിമയ്ക്ക് ദൃശ്യങ്ങളൊരുക്കിയത്. കടലിന്റെ ഇമ്പവും ഇരമ്പവും ഇത്രമേൽ ഭംഗിയോടെ ഒപ്പിയെടുത്ത മലയാളസിനിമ ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം.

7. പാലേരിമാണിക്യം ഒരു പാതിരാകൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ

മമ്മൂട്ടി, ശ്വേത മേനോൻ, മൈഥിലി എന്നിവർ പ്രധാനവേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച് രഞ്ജിത്ത് സം‌വിധാനം ചെയ്ത് 2009-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ്‌ പാലേരിമാണിക്യം ഒരു പാതിരാകൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ. മമ്മൂട്ടി മൂന്ന് വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രം. മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രം. രക്തബന്ധം വിധിവഴിയിലെത്തിക്കുന്ന മൂന്നു കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മുരിക്കുംകുന്നത്ത് അഹമ്മദ്ഹാജിയും ഹരിദാസും ഖാലിദും. മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണഭാഷയുമായാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്.

8. വിധേയൻ

മാനാകാനും മയിലാകാനും നിമിഷാർധം പോലും വേണ്ടാത്ത ഗഗനചാരി എന്ന് ഗന്ധർവനെക്കുറിച്ചാണ് പത്മരാജൻ എഴുതിയത്. എന്നാൽ മേലേടത്ത് രാഘവൻനായരും നരസിംഹ മന്നാഡിയാരും (ധ്രുവം) ജോണി വർഗീസും (ജോണി വാക്കർ) ആയി തിളങ്ങിനിന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാമറിന്റെ പരിവേഷങ്ങളില്ലാതെ ഇമേജിന്റെ ഭാരത്തെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാതെ ഭാസ്‌കര പട്ടേലർ എന്ന ക്രൂരനായ മനുഷ്യനാകാൻ അരനിമിഷം പോലും വേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല മമ്മൂട്ടി എന്ന മഹാനടന്. വിധേയൻ അത് അടിവരയിട്ട സിനിമയാണ്. മമ്മൂട്ടി എന്ന നടനെ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തിയ കാഴ്ച. റോട്ടർഡാം ചലച്ചിത്രമേളയിലെ നെറ്റ്പാക് പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയ വിധേയൻ ലണ്ടൻ, മ്യൂണിക്ക്, ടൊറന്റോ, സിംഗപ്പൂർ അടക്കം ഇരുപതിലിധകം രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളകളിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അടൂരിനൊപ്പമുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ മൂന്നാം സിനിമ. മതിലുകളിലെ ബഷീറിൽനിന്ന് വിധേയനിലെ ഭാസ്‌കര പട്ടേലരിലേക്കെത്തുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ദേശീയ പുരസ്‌കാരജേതാവിൽനിന്ന് മറ്റൊരു ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേതാവിലേക്കുള്ള ജൈത്രയാത്രയിലായിരുന്നു. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ സിനിമതന്നെ അതിനു നിമിത്തമായി എന്നത് കാലത്തിന്റെ നിയോഗം. മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ, സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരങ്ങൾ മമ്മൂട്ടിക്ക് സമ്മാനിച്ച വിധേയൻ ദേശീയതലത്തിൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രമായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് അടൂരിന് മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്‌കാരവും മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരവും സമ്മാനിച്ചു.

അടിമത്തത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രത്തേയും സാമൂഹികക്രമത്തെയും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന നിലയിലാണ് അടൂരിന്റെ ക്ലാസിക്കിനെ കാലം വിലയിരുത്തിയത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധവും ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിഭരണവും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതമാണ് സന്ദർഭം. രൂക്ഷമായ ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബം ദക്ഷിണ കന്നഡയിലേക്ക് കുടിയേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഭാസ്‌കര പട്ടേലർ എന്ന ജന്മിയുടെ കുടിലതകളിലും ക്രൂരതകളിലും അടിമയായി വീഴേണ്ടിവരുന്നതുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. സാഹിത്യകാരൻ സക്കറിയയുടെ ഭാസ്‌കര പട്ടേലരും എന്റെ ജീവിതവും എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് അടൂർ തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്. പട്ടേലരായി മമ്മൂട്ടി അരങ്ങുതകർത്തപ്പോൾ തൊമ്മി എന്ന വിധേയനായെത്തിയത് എം.ആർ. ഗോപകുമാറാണ്. തൻവി ആസ്മി, സബിതാ ആനന്ദ്, ബാബു നമ്പൂതിരി എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയത്.

സിനിമയുടെ ഗ്ലാമറും വിജയങ്ങളുടെ ലഹരിയും ഹരംകൊള്ളിച്ചിരുന്ന കാലത്തും കാലം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാനുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ അത്യുത്സാഹത്തിന്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് വിധേയൻ.

9. രാജമാണിക്യം

സിനിമയിലെ ട്രെൻഡ്‌സെറ്ററുകൾ ദശകത്തിലൊരിക്കലേ ഉണ്ടാകാറുള്ളു. രണ്ടായിരമാണ്ടുകളിലെ ട്രെൻഡ്‌സെറ്റർ 2005-ലാണ് സംഭവിച്ചത്; രാജമാണിക്യം. തിയേറ്ററുകളും വ്യവസായവും പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന കാലത്താണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണംവാരിപ്പടമായി രാജമാണിക്യം 'കലിപ്പ്' തീർത്തത്. പക്കാ മാസ് പടവുമായാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് മലയാളത്തിലെ മാറ്റത്തിന്റെ സാരഥ്യം ഏറ്റുവാങ്ങിയ പുതുതലമുറ സംവിധായകരിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ അൻവർ റഷീദിന്റെ വരവ് അറിയിച്ച സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു രാജമാണിക്യം.പോയ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിൽ ആഷിക് അബുവും അൻവർ റഷീദും അമൽ നീരദും മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടും അടക്കം നിലവിൽ മലയാളസിനിമ കൈയടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമുഖസംവിധാകയരെ മുക്കാലും മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് മമ്മൂട്ടി നൽകിയ ഇത്തരം മാസ് തുടക്കങ്ങളായിരുന്നു.

പക്ഷേ, രാജമാണിക്യം അൻവറിനുമാത്രമല്ല മമ്മൂട്ടിക്കും ഒരു പുതിയ തുടക്കമായിരുന്നു. ഭാഷകൊണ്ടും വേഷംകൊണ്ടും ഭാവംകൊണ്ടും അതുവരെ സ്‌ക്രീനിൽ കണ്ടുപരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മമ്മൂട്ടിയെയാണ് അൻവർ റഷീദ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അതിന്റെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള റെപ്ലിക്കകൾ മമ്മൂട്ടി സിനിമകളിൽ കൂടി പിന്നീട് കാണേണ്ടിവന്നെങ്കിലും. 'തിരുവന്തോരം' ഭാഷ പറയുന്ന, ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകാത്ത പോത്തുമുതലാളിയായുള്ള രാജമാണിക്യം അക്ഷരാർഥത്തിൽ ട്രെൻഡ് സെറ്ററായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രാദേശികമായ ഭാഷാവ്യത്യാസങ്ങൾ മുൻപും സിനിമകൾ മുഖ്യകഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ട്രെൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് രാജമാണിക്യത്തിലൂടെയാണ്. തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ സ്ലാങ്ങുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രണ്ടുഡസൻ സിനിമകളെങ്കിലും

പിന്നീടുള്ള ഒന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടിനിടെ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിലിറങ്ങിയ പോക്കിരിരാജയുടെ രണ്ടാംഭാഗം മധുരരാജവരെയുള്ള സിനിമകൾ ഈ ട്രെൻഡ് സൃഷ്ടിച്ച വകഭേദങ്ങളാണ്.

അമ്മയുടെ രണ്ടാം വിവാഹം മൂലം അനാഥനാക്കപ്പെട്ട ഒരു ബാലൻ. അവന്റെ അമ്മയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് ആരുമറിയാതെ ബാലനെ സംരക്ഷിച്ച് ബെല്ലാരിരാജ എന്ന സമ്പന്നനാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം വളർത്തച്ഛന്റെ മക്കൾ തമ്മിലടിക്കുന്നതും അവരെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ അയാൾ തിരികെ നാട്ടിലെത്തുന്നതാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. തിരക്കഥയൊരുക്കിയത് ടി.എ. ഷാഹിദ് ആണ്. തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ പൾസ് അറിഞ്ഞ ശൈലിയിലുള്ള അവതരണവും അതുവരെ കാണാത്ത മമ്മൂട്ടിയും തുടക്കംമുതൽ ഒടുക്കംവരെയുള്ള തമാശകളും നിറഞ്ഞപ്പോൾ രാജമാണിക്യം റെക്കോഡ് ഹിറ്റിലെത്തി. ഒരുദശകത്തോളം പിന്നിട്ടാണ് ആ റെക്കോഡ് തന്നെ തകർക്കപ്പെട്ടത്. സാധാരണ സൂപ്പർതാര സിനിമകളിൽ ഹാസ്യത്തിന്റെ ട്രാക്ക് ഹാസ്യനടന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രാജമാണിക്യത്തിൽ മമ്മൂട്ടി ഹാസ്യതാരങ്ങളെപ്പോലും നിഷ്പ്രഭമാക്കിയാണ് 'മാണിക്യ'മായത്. സലിംകുമാറിനെപ്പോലുള്ളവർ കരിയറിൽ കത്തിനിൽ

ക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അവരെ

സാക്ഷിനിർത്തിയുള്ള ഈ വൺമാൻഷോ. മാസ് സിനിമകളിലെ പ്രകടനത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയർബെസ്റ്റ് ഷോ ആയി രാജമാണിക്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തണം. അതേസമയം തന്നെ സിനിമയിലെ വൈകാരികരംഗങ്ങളിൽ ഗംഭീരമായ ഭാവതീവ്രതയോടെ, ശബ്ദവിന്യാസത്തിലെ അസാധാരണനിയന്ത്രണം കൊണ്ടും മമ്മൂട്ടി വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്നു.

10. പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ആൻ ദി സെയ്ന്റ്

പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ' എന്ന പ്രയോഗം മലയാളഭാഷയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച സിനിമ. പൊങ്ങച്ചക്കാരനായ പണക്കാരനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഭാഷയിൽ ഇതിലും നല്ല പ്രയോഗമില്ലിപ്പോൾ. പ്രാഞ്ചിയേട്ടനായതും മമ്മൂട്ടി തന്നെ. മുൻപ് കമലിന്റെ അഴകിയരാവണനിലും മമ്മൂട്ടി ഒരു പ്രാഞ്ചിയേട്ടനായിരുന്നു. ഇക്കുറി അതിനൊരു ക്ലാസ് സ്പർശമുണ്ട്. രഞ്ജിത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപീസ് എന്നുവിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടിവരും 2010ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ആൻഡ് ദി സെയിന്റ്. ഒരേസമയം സങ്കീർണവും സരസവും ആയ സിനിമ. അസ്തിത്വംമുതൽ ജീവിതത്തിന്റെ അർഥംവരെ തേടുന്ന കഥകളും ഉപകഥകളുമുള്ള പല അടരുകളായി പറഞ്ഞുപോയ സിനിമ മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും കൾട്ട് ഹിറ്റുകളുടെ പട്ടികയിലാണ്.മോഹൻലാലിനൊപ്പം രാവണപ്രഭു ഒരുക്കിയ രഞ്ജിത്തിന്റെ മമ്മൂട്ടിച്ചിത്രങ്ങളായ ബ്ലാക്ക്, പ്രജാപതി, എന്നിവ ഒരുക്കി. പിന്നീട് മാസ് സിനിമകളിലേക്കിനിയില്ല എന്ന് രഞ്ജിത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം രഞ്ജിത്തിന്റെ ആദ്യ വലിയഹിറ്റ് കൂടിയായിരുന്നു പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ. 2010ലെ സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ ജനപ്രതിയും കലാമൂല്യവുമുള്ള സിനിമയ്ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരവും പ്രാഞ്ചിയേട്ടനാണ് കൈയടക്കിയത്.

കേന്ദ്രീകൃതമായ കഥയില്ലാതെ ഉപകഥകളിലൂടെയും കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും മുന്നേറിയ പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകൾക്കു മുൻപേ മുഖ്യധാരാസിനിമയുടെ ആഖ്യാനത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിർന്നു. തൃശ്ശൂരിലെ സമ്പന്നനായ വ്യവസായിയാണ് ചിറമേൽ ഈനാശു ഫ്രാൻസിസ്. ജൂവലറി അടക്കമുള്ള വലിയ ബിസിനസുകളുണ്ടെങ്കിലും പാരമ്പര്യമായുള്ള അരിക്കച്ചവടത്തിന്റെ പേരിൽ അരിപ്രാഞ്ചി എന്നവിളിയാണ് ബാക്കി. ഇട്ടുമൂടാൻ പണമുണ്ടെങ്കിലും എസ്.എസ്.എൽ.സി. പോലും പാസാകാത്ത അവിവാഹിതനായ ഫ്രാൻസിസിന് തന്റെ പേരിലും സമൂഹം തന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്നതിലും അതിയായ ആശങ്കയുണ്ട്. ഈ ആശങ്കകൾ ഫ്രാൻസിസ് പുണ്യവാളനുമായി പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സിനിമയുടെ അവതരണം.

അരിപ്രാഞ്ചി എന്ന വിളിയിൽനിന്ന് മുക്തിനേടാൻ, ഒരു പേരുണ്ടാക്കാൻ പത്മശ്രീ അടക്കം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് മലയാളസിനിമയിലെ ഫിലോസഫിക്കൽ സറ്റയറിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. അതും സാധാരണപ്രേക്ഷകർക്ക് ദഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് രഞ്ജിത്തിന്റെ പ്രാഞ്ചിയേട്ടനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂർഭാഷയുടെ പ്രയോഗം സിനിമയുടെ ഹൃദയമാണെങ്കിലും രാജമാണിക്യത്തിന്റെ ഹാങ്ഓവറിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടിക്കഥാപാത്രങ്ങളിൽനിന്ന് തുലോം വേറിട്ടുനിന്നു പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ. സൂക്ഷ്മമായ പ്രകടനവും നിയന്ത്രിതഹാസ്യവും കൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി പ്രാഞ്ചിയേട്ടനെ അനശ്വരമാക്കി. സിദ്ധിഖ്, ഇന്നസെന്റ്, പ്രിയാമണി, ഖുശ്ബു, ജഗതി, ശശി കലിംഗ, ടിനി ടോം, മാസ്റ്റർ ഗണപതി തുടങ്ങിയ സമ്പന്നമായ ഒരു താരനിരയും സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു.

