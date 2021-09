മൂന്ന് സിനിമകളാണ് അജയ് വാസുദേവ് എന്ന സംവിധായകൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്, മൂന്നിലും നായകൻ സാക്ഷാൽ മമ്മൂട്ടിയും. മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും സൂപ്പർഹിറ്റായപ്പോൾ മലയാളിക്ക് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് മാസ് മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രങ്ങളും. മമ്മൂട്ടിയെന്ന നടനോടുള്ള ആരാധന സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടമായി മാറിയപ്പോഴാണ് അജയ് സംവിധാന കുപ്പായമണിയുന്നത്. ഒരു കടുത്ത ആരാധൻ കാണാനാ​ഗ്രഹിക്കുന്ന മമ്മൂക്കയെന്താണോ അതാണ് താൻ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിലും കാണാനാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അജയ്. മലയാളത്തിന്റെ മെ​ഗാസ്റ്റാറിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ഇനിയും ഒന്നിച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്യാനാവണമെന്ന ആ​ഗ്രഹം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അജയ്.

മമ്മൂക്കയോടുള്ള കടുത്ത ആരാധന സംവിധായകനാക്കി

ഞാൻ സിനിമയിലേക്കെത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധായകനായി മാറാൻ കാരണം മമ്മൂക്കയാണ്. കടുത്ത മമ്മൂക്ക ആരാധകനാണ് ഞാൻ. ആ ആരാധനയാണ് സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടമായി മാറിയത്. പിന്നീടാണ് സിനിമയെ ​ഗൗരവമായി കാണുന്നതും സംവിധാനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതും. ഷാഫി സാറിന്റെ കല്യാണരാമനിലാണ് ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റായി തുടങ്ങുന്നത്. അതുകഴിഞ്ഞ് തൊമ്മനും മക്കളും എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഞാൻ മമ്മൂക്കയ്ക്കൊപ്പം ആദ്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായി മമ്മൂക്കയെ ഇത്ര നേരം അടുത്ത് കാണുന്നത് അന്നാണ്. അന്ന് മുതൽ ഷൈലോക്ക് എന്ന സിനിമ വരെ അദ്ദേഹവുമായി ചിലവഴിച്ച ഒരുപാട് നല്ല നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളായി ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇനിയും ഇതുപോലെ നിമിഷങ്ങൾക്കായാണ് ഞാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നത്.

ആ ദേഷ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടേ ഉള്ളൂ

പലരും പറയാറുള്ളതാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ദേഷ്യത്തെക്കുറിച്ച്. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ദേഷ്യം വരില്ലേ, സങ്കടം വരില്ലേ, പല തരം ഇമോഷൻസിലൂടെ അയാൾ കടന്നു പോകില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കയും. അദ്ദേഹവും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെടും. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഏറെ സ്നേ​ഹമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം കണ്ടാൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ആളാണ് മമ്മൂക്ക. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹമുള്ള ആളാണ്.

കാണാനാ​ഗ്രഹിച്ച മമ്മൂക്ക സ്ക്രീനിൽ

ഞാൻ ചെയ്ത മൂന്ന് സിനിമകളും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നതിലുപരി ഒരു കട്ട മമ്മൂക്ക ഫാൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ മൂന്ന് സിനിമകളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ആരാധകനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരു മമ്മൂട്ടി ചിത്രം കാണുമ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ മമ്മൂക്കയെ കാണണം, എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അവതരിപ്പിക്കണം, ഫൈറ്റ് എങ്ങനെ വേണം, എവിടൊക്കെ കൈ അടിക്കണം എന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനെന്റെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആരാധകനായി തന്നെയാണ് കഥകൾ കണ്ടെത്തിയതും.

ഇനിയും മമ്മൂക്കയ്ക്കൊപ്പം ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യണം.അറുപതോളം പുതുമുഖ സംവിധായകർക്ക് അവസരം കൊടുത്ത നടനാണ്. ഇനിയും ആൾക്കാരെ സിനിമകളിലൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താനും രസിപ്പിക്കാനും മമ്മൂക്കയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ, ഇനിയും ഒരുപാട് സംവിധായകർക്കും താരങ്ങൾക്കും അവസരം നൽകാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ, എന്നാണ് ഈ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ദൈവത്തോട് എനിക്ക് പ്രാർഥിക്കാനുള്ളത്.

