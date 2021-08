സിനിമയില്‍ അന്‍പത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍. മമ്മൂട്ടിയ്‌ക്കൊപ്പം 55 ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചതില്‍ ഏറെ അഭിമാനം തോന്നുന്നുവെന്നും ഇനിയും ഒരുപാട് സിനിമകള്‍ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹവും മോഹന്‍ലാല്‍ പങ്കുവച്ചു.

ഇന്നെന്റെ സഹോദരന്‍ സിനിമയില്‍ മഹത്തരമായ 50 വര്‍ഷങ്ങള്‍ തികയ്ക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം 55 സിനിമകളില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഇനിയും മുന്നോട്ട് ധാരാളം സിനിമകള്‍ ചെയ്യണം, അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ ഇച്ചാക്ക- മോഹന്‍ലാല്‍ കുറിച്ചു.

Today, my brother completes 50 glorious years in the film industry. I feel so proud to have shared the screen with him in 55 memorable films and looking forward to many more. Congratulations Ichakka! @mammukka pic.twitter.com/UevUpSkSGH