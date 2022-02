ഫറോക്ക് : ലതാ മങ്കേഷ്കറിന്റെ പാട്ടിനോടുള്ള പ്രിയമാണ് ചെറുവണ്ണൂർ സ്വദേശി മനോജ് കുമാർ മേനോത്തിനെ പാട്ടിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. 1974-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോയൽ ആൽബർട്ട് ഹാളിൽ നടന്ന സംഗീതപരിപാടിയുടെ ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡ്‌സ്‌ ഇന്നും ഈ 49-കാരൻ ഹൃദയത്തുടിപ്പായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവ കൂടാതെ ലതാ മങ്കേഷ്കറിന്റെ മിക്ക ഗാനങ്ങളുടെയും ഗ്രാമഫോൺ സി.ഡി. മനോജിന്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. മുഹമ്മദ് റാഫി, ആശാ ബോസ്‌ലേ, കിഷോർ കുമാർ, യേശുദാസ് എന്നിവരുടെ പാട്ടിന്റെ ശേഖരവുമുണ്ട്.

പത്താംക്ലാസ് പഠനകാലത്താണ് പാട്ടുകളോടുള്ള പ്രണയം തലയ്ക്കുപിടിച്ചത്. നിലമ്പൂർ, മുക്കം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡ്‌സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദിയും മലയാളവും കൂടാതെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നട ഗാനങ്ങളുടെ ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡ്‌സും ഉണ്ട്.

സാംസ്കാരികവേദിയായ ചെറുവണ്ണൂർ-രംഗവേദിയുടെ പ്രസിഡന്റ്‌ കൂടിയായ മനോജ് ഫറോക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ജീവക്കാരനാണ്. ഭാര്യ ഷിബിലി. അലൻ, അലോഗ്‌ എന്നിവർ മക്കളാണ്.

Content Highlights: lata mangeshkar passed away, gramaphone records collection of manoj kumar, gramaphone records of lata mangeshkar songs