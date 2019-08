കൊച്ചി: മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം-ക്ലബ്ബ് എഫ്എം മ്യൂസിക് നൈറ്റിൽ പാടാൻ കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി നടത്തിയ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എസ്.സി.എം.എസ്. കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ആരോൺ അ‌ജയ്, എസ്.എച്ച്. കോളേജിലെ വിഷ്ണു ചന്ദ്രശേഖരൻ, ഗോപിക വർമ, ശ്വേത സോമസുന്ദരം എന്നിവരാണ് വിജയികൾ. ഓഗസ്റ്റ് 31ന് കൊച്ചി ദർബാർ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ കാർത്തിക്കിനും സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയ്ക്കുമൊപ്പം പാടാനാണ് ഇവർക്ക് അ‌വസരം ലഭിക്കുക.

കൊച്ചിയിലെ വിവിധ കോളേജുകളിലായി നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്ത ഓഡിഷനിൽ നിന്നാണ് നാലു വിജയികളെ കണ്ടെത്തിയത്. ക്ലബ്ബ് എഫ്എം ടീം കോളേജുകളിലെത്തി നടത്തിയ ഓഡിഷനിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത 11 പേരാണ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ മത്സരിച്ചത്. പിന്നണി ഗായിക ഗായത്രി സുരേഷും പ്രയാൺ ബാൻഡ് ലീഡ് വോക്കലിസ്റ്റ് അ‌ജയ് സത്യനുമായിരുന്നു വിധികർത്താക്കൾ. ഫൈനൽ റൗണ്ടിലെത്തിയ ഓരോരുത്തരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിരുന്നെന്നും വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്നും വിധികർത്താക്കൾ പറഞ്ഞു.

മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമും ക്ലബ്ബ് എഫ്എമ്മും ചേർന്ന് അ‌വതരിപ്പിക്കുന്ന കാർത്തിക്ക്-സ്റ്റീഫൻ ദേവസി മ്യൂസിക് നെറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. എജിപി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്‌സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഗീതനിശയുടെ പവേർഡ് ബൈ സ്‌പോൺസർ ക്രോയ്ഡൺ യുകെ ഷർട്‌സ് ആൻസ് ട്രൗസേഴ്‌സ് ആണ്. ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്‌സും ഫോൺ ഫോറുമാണ് ബ്രോട്ട് ടു ബൈ സ്‌പോൺസർമാർ. റിപ്പിൾ ടീ റിഫ്രഷ്‌മെന്റ് പാർട്ണറും മൂത്തൂറ്റ് മിനി ഫിൻകോർപ്പ് ലിമിറ്റഡ് ബാങ്കിംഗ് പാർട്ണറുമാണ്. സ്വയംവര സ്റ്റൈൽ പാർട്ണറും ആംസ്ട്രാഡ് അസോസിയേറ്റ് പാർട്ണറുമാണ്. മെറിബോയ് ഐസ് ക്രീംസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ബൈ പാർട്ണറും ഡെക്കത്തലൺ സ്‌പോർട്‌സ് പാർട്ണറുമാണ്.

Content Highlights: Students to Sing in Stefen Devassy And Karthik Live Mathrubhumi Club FM