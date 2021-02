വികസനത്തിന്റെ ഇരകള്‍ എന്നും സാധാരണക്കാരാണ്. സ്വന്തം മണ്ണും മുഖവും അതിന്റെ പേരില്‍ അവര്‍ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ മിക്ക വികസന പ്രക്രിയകളുടെയും ഗുണഫലങ്ങള്‍ ലഭിക്കാതെ വേണ്ടത്ര നഷ്ടപരിഹാരങ്ങളില്ലാതെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ വേദന എത്രത്തോളമെന്ന് വിവരിക്കാനാകില്ല. അത്തരമൊരു വൈകാരിക വിഷയത്തേയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ചിത്രമായ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ബറിയല്‍, ഇറ്റ്‌സ് എ റിസറെക്ഷന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ക്രിസ്മസിന് വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് കരുതി മകനെ കാത്തിരിക്കുന്ന മല്‍റ്റോവ എന്ന എണ്‍പതുകാരിയായ വിധവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. ഭര്‍ത്താവും മറ്റ് മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അകാലത്തില്‍ മരിച്ച വൃദ്ധയുടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഏക പ്രതീക്ഷ വിദൂരത്തില്‍ തൊഴിലെടുക്കുന്ന മകന്‍ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മകന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരുപ്പ് അവസാനിച്ചത് അവന്റെ മരണവിവരം അറിയുന്നതോടെയാണ്.

ഏക മകനും നഷ്ടമായ അവര്‍ പ്രതീക്ഷകളറ്റ് സ്വയം മരണത്തിന് വേണ്ടി തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചു. ഭര്‍ത്താവും മക്കളുമൊക്കെ അന്ത്യനിദ്ര കൊള്ളുന്ന അതേ മണ്ണില്‍ തനിക്കും നിത്യവിശ്രമം വേണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് മന്റ്റോവ.

എന്നാല്‍ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വിഘാതമായി പ്രദേശത്ത് അണക്കെട്ട് നിര്‍മിക്കാന്‍ അധികാരികള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നു. അണക്കെട്ട് പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ ഇവര്‍ താമസിക്കുന്ന നസ്‌റേത്ത് ഗ്രാമം പൂര്‍ണമായും വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങും. അണക്കെട്ടിന് വേണ്ടി ഗ്രാമം ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ അധികാരികള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ മന്റ്റോവ അതിന് തയ്യാറല്ല. അവര്‍ ചെറുത്ത് നില്‍പ്പ് തുടങ്ങുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും മന്റ്റോവയുടെ ചെറുത്ത് നില്‍പ്പ് പ്രചോദനമായി മാറുന്നിടത്താണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്.

നാടോടിക്കഥകള്‍ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള കഥപറച്ചില്‍ രീതിയിലാണ് സിനിമയുടെ അവതരണം.. മുഷിച്ചില്‍ ഇല്ലാതെ പതിഞ്ഞ താളത്തില്‍ ചിത്രം മുന്നേറുന്നു.

ഗ്രാമീണ ജീവിതവും അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പറിച്ചു നടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നവരുടെ വേദനയും പ്രതിഷേധവുമാണ് സിനിമ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രമേയം. പരമ്പരകളായി കൃഷി ചെയ്ത് മണ്ണുമായി അഭേദ്യബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവര്‍ക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് എന്ത് പരിഹാരമാണ് മറുപടിയായി നല്‍കാനാകുക.

ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടികളില്ല. കാരണം അവര്‍ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന മണ്ണിന്റെ മൂല്യം അത് നിര്‍ണയിക്കാനാകാത്തതാണ്. അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഈ യാഥാര്‍ഥ്യത്തെയാണ് സംവിധായകന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

വിഷയത്തോട് വളരെ ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് അവതരണം. പ്രകൃതിയെ അതിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ ഒക്കെ പരമാവധി വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായ അഭിനയ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ ഉടനീളമുണ്ട് സിനിമയില്‍.

മികച്ചൊരു ദൃശ്യാനുഭവവും ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യവും ഇതില്‍ കാണാനാകും. തീര്‍ച്ചയായും ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഇതിലെ പ്രമേയത്തെ വളരെ പെട്ടന്ന് ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാകും. കാരണം ഇതില്‍ പറയുന്ന പലതും ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്നും യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്.

Content Highlights: This Is Not a Burial, It's a Resurrection Movie Review IFFK 2021 Kerala